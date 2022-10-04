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В Алтайском крае более 600 сирот смогли улучшить жилищные условия - РИА Новости, 04.10.2022
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Алтайский край
https://ria.ru/20221004/zhile-1821384468.html
В Алтайском крае более 600 сирот смогли улучшить жилищные условия
В Алтайском крае более 600 сирот смогли улучшить жилищные условия - РИА Новости, 04.10.2022
В Алтайском крае более 600 сирот смогли улучшить жилищные условия
Более 600 сирот Алтайского края смогли улучшить жилищные условия с начала года, сообщила пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T12:37
2022-10-04T12:37
алтайский край
общество
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БАРНАУЛ, 4 окт - РИА Новости. Более 600 сирот Алтайского края смогли улучшить жилищные условия с начала года, сообщила пресс-служба регионального правительства."602 жителя Алтайского края из категории детей-сирот смогли улучшить свои жилищные условия в этом году. Об этом… сообщил министр строительства и ЖКХ Иван Гилев. С начала года 250 жилых помещений предоставлено детям-сиротам по договорам специализированного найма и еще 352 гражданина приобрели жилье в собственность с помощью жилищных сертификатов", - говорится в сообщении.Уточняется, что с учетом принятого на уровне правительства Алтайского края решения о выделении дополнительных средств объем финансирования обеспечения детей-сирот жильём значительно превысил ежегодно выделяемый на эти цели бюджет. В этом году он составил 1,533 миллиарда рублей, из которых на приобретение квартир направлено 446,9 миллиона рублей, еще 1,086 миллиарда рублей – на предоставление жилищных сертификатов."В прошлом году жилье получили 511 детей-сирот, и это максимальное количество, начиная с 2013 года. Сегодня мы уже перешагнули этот показатель и рассчитываем, что до конца года к ним прибавятся еще порядка 100-150 человек", - отметил министр.
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общество, алтайский край
Алтайский край, Общество, Алтайский край
12:37 04.10.2022
 
В Алтайском крае более 600 сирот смогли улучшить жилищные условия

В Алтайском крае более 600 сирот смогли улучшить жилищные условия с начала года

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкВид на город Горно-Алтайск
Вид на город Горно-Алтайск - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Вид на город Горно-Алтайск. Архивное фото
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БАРНАУЛ, 4 окт - РИА Новости. Более 600 сирот Алтайского края смогли улучшить жилищные условия с начала года, сообщила пресс-служба регионального правительства.
"602 жителя Алтайского края из категории детей-сирот смогли улучшить свои жилищные условия в этом году. Об этом… сообщил министр строительства и ЖКХ Иван Гилев. С начала года 250 жилых помещений предоставлено детям-сиротам по договорам специализированного найма и еще 352 гражданина приобрели жилье в собственность с помощью жилищных сертификатов", - говорится в сообщении.
Уточняется, что с учетом принятого на уровне правительства Алтайского края решения о выделении дополнительных средств объем финансирования обеспечения детей-сирот жильём значительно превысил ежегодно выделяемый на эти цели бюджет. В этом году он составил 1,533 миллиарда рублей, из которых на приобретение квартир направлено 446,9 миллиона рублей, еще 1,086 миллиарда рублей – на предоставление жилищных сертификатов.
"В прошлом году жилье получили 511 детей-сирот, и это максимальное количество, начиная с 2013 года. Сегодня мы уже перешагнули этот показатель и рассчитываем, что до конца года к ним прибавятся еще порядка 100-150 человек", - отметил министр.
Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов
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