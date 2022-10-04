https://ria.ru/20221004/zhile-1821384468.html

В Алтайском крае более 600 сирот смогли улучшить жилищные условия

В Алтайском крае более 600 сирот смогли улучшить жилищные условия - РИА Новости, 04.10.2022

В Алтайском крае более 600 сирот смогли улучшить жилищные условия

Более 600 сирот Алтайского края смогли улучшить жилищные условия с начала года, сообщила пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T12:37

2022-10-04T12:37

2022-10-04T12:37

алтайский край

общество

алтайский край

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БАРНАУЛ, 4 окт - РИА Новости. Более 600 сирот Алтайского края смогли улучшить жилищные условия с начала года, сообщила пресс-служба регионального правительства."602 жителя Алтайского края из категории детей-сирот смогли улучшить свои жилищные условия в этом году. Об этом… сообщил министр строительства и ЖКХ Иван Гилев. С начала года 250 жилых помещений предоставлено детям-сиротам по договорам специализированного найма и еще 352 гражданина приобрели жилье в собственность с помощью жилищных сертификатов", - говорится в сообщении.Уточняется, что с учетом принятого на уровне правительства Алтайского края решения о выделении дополнительных средств объем финансирования обеспечения детей-сирот жильём значительно превысил ежегодно выделяемый на эти цели бюджет. В этом году он составил 1,533 миллиарда рублей, из которых на приобретение квартир направлено 446,9 миллиона рублей, еще 1,086 миллиарда рублей – на предоставление жилищных сертификатов."В прошлом году жилье получили 511 детей-сирот, и это максимальное количество, начиная с 2013 года. Сегодня мы уже перешагнули этот показатель и рассчитываем, что до конца года к ним прибавятся еще порядка 100-150 человек", - отметил министр.

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алтайский край

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общество, алтайский край