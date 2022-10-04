21:05 04.10.2022 (обновлено: 21:38 04.10.2022)
В Германии призвали прекратить помогать Украине после заявления Зеленского
Читатели Die Welt призвали ЕС перестать помогать Киеву из-за отказа говорить с Москвой
© AP Photo / Andrew KravchenkoПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Читателей немецкого издания Die Welt возмутил отказ президента Украины Владимира Зеленского вести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.
Пользователи раскритиковали это решение, обвинив Зеленского в нежелании добиваться реального урегулирования конфликта.
"На отказ от переговоров должен последовать только один ответ — немедленное прекращение любой помощи Украине. Если они действительно хотят мира, они обязаны начать говорить", — написал комментатор.
"Всем известно, что чистовой вариант заголовка статьи должен выглядеть так: "США через марионетку Зеленского отказываются вести переговоры с Россией", — сыронизировал юзер.
"Нет никакого оправдания отказу Зеленского вести переговоры с Россией о прекращении конфликта. <…> Я считаю любого, кто отвергает переговоры, урегулирование кризиса и выступает за дальнейшую эскалацию, одним из многочисленных поджигателей войны", — возмутился читатель.
"Президент, которого поставили на пост США, делает именно то, что ему велят: продолжает борьбу с Россией до последнего украинца", — подчеркнул другой.
"Давайте подождем и посмотрим, на сколько еще хватит Запада, чтобы поддерживать Зеленского. Мы уже почувствовали, что значит "демократия по-украински" после выходок посла Мельника", — предложил еще один пользователь.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя решение Киева, заявил, что для переговоров с Украиной придется ждать изменения позиции действующего президента страны Владимира Зеленского либо его преемника. Он также уточнил, что российская сторона с самого начала, еще до начала спецоперации, была сторонницей того, чтобы достижение условий, выдвинутых Россией, обеспечивалось "мирными, дипломатическими, переговорными средствами".