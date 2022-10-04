https://ria.ru/20221004/zelenskiy-1821559922.html

В Германии призвали прекратить помогать Украине после заявления Зеленского

В Германии призвали прекратить помогать Украине после заявления Зеленского - РИА Новости, 04.10.2022

В Германии призвали прекратить помогать Украине после заявления Зеленского

Читателей немецкого издания Die Welt возмутил отказ президента Украины Владимира Зеленского вести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T21:05

2022-10-04T21:05

2022-10-04T21:38

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владимир зеленский

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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Читателей немецкого издания Die Welt возмутил отказ президента Украины Владимира Зеленского вести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.Ранее Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о невозможности проведения переговоров с президентом России.Пользователи раскритиковали это решение, обвинив Зеленского в нежелании добиваться реального урегулирования конфликта."Зеленский делает то, что приказывает Вашингтон. <…> Военные цели США заключаются не в дипломатии или переговорах, а в смене власти в России", — предположил второй."Всем известно, что чистовой вариант заголовка статьи должен выглядеть так: "США через марионетку Зеленского отказываются вести переговоры с Россией", — сыронизировал юзер."Президент, которого поставили на пост США, делает именно то, что ему велят: продолжает борьбу с Россией до последнего украинца", — подчеркнул другой."Давайте подождем и посмотрим, на сколько еще хватит Запада, чтобы поддерживать Зеленского. Мы уже почувствовали, что значит "демократия по-украински" после выходок посла Мельника", — предложил еще один пользователь.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя решение Киева, заявил, что для переговоров с Украиной придется ждать изменения позиции действующего президента страны Владимира Зеленского либо его преемника. Он также уточнил, что российская сторона с самого начала, еще до начала спецоперации, была сторонницей того, чтобы достижение условий, выдвинутых Россией, обеспечивалось "мирными, дипломатическими, переговорными средствами".

https://ria.ru/20221004/germaniya-1821325231.html

https://ria.ru/20221004/zelenskiy-1821345826.html

https://ria.ru/20221004/mask-1821330656.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, владимир зеленский, украина, россия, владимир путин, сша