https://ria.ru/20221004/zaporozhe-1821386520.html

Люди перекрыли трассу в подконтрольной Киеву части Запорожской области

Люди перекрыли трассу в подконтрольной Киеву части Запорожской области - РИА Новости, 04.10.2022

Люди перекрыли трассу в подконтрольной Киеву части Запорожской области

В подконтрольной Киеву части Запорожской области люди повторно перерыли трассу, протестуя против намеренно создаваемых трудностей выезда на освобожденную часть... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T12:46

2022-10-04T12:46

2022-10-04T12:46

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости. В подконтрольной Киеву части Запорожской области люди повторно перерыли трассу, протестуя против намеренно создаваемых трудностей выезда на освобожденную часть области, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Ранее сообщалось, что 28 сентября люди в первый раз перекрыли Ореховскую трассу под Запорожьем из-за блокирования возможности выезда жителей в освобожденную часть Запорожской области. Позднее украинские войска нанесли удар по колонне машин с гражданским населением, стоящей на выезде в освобожденную часть Запорожской области, погибли более 30 человек, десятки были ранены, сообщал ранее Рогов."Мои земляки-запорожцы во второй раз перекрыли дорогу после того, как оккупационные власти Зеленского запретили людям выезжать на освобождённую часть Запорожской области. Сделали это люди, несмотря на постоянно поступающие им угрозы от СБУ и полиции, а также несмотря на обстрел, когда боевики Зеленского расстреляли их колонну, состоящую из желающих выбраться на освобождённую территорию", – написал Рогов в своем Telegram-канале.По его словам, киевские власти через систему согласований, электронных очередей, проверок спецслужб, а также через организацию дополнительных проблем на контрольно-пропускных пунктах около линии соприкосновения намеренно создают дополнительные трудности для местных жителей и блокируют выезд в освобожденную часть Запорожской области.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области – 93,11%.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Позже Конституционный суд России признал эти договоры соответствующими Конституции РФ.Госдума приняла соответствующие документы 3 октября.

https://ria.ru/20221004/grazhdanstvo-1821334137.html

https://ria.ru/20220930/rossiya-1820429898.html

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Ольга Фомченкова

в мире, запорожская область, владимир рогов, россия, служба безопасности украины