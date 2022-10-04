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Люди перекрыли трассу в подконтрольной Киеву части Запорожской области - РИА Новости, 04.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221004/zaporozhe-1821386520.html
Люди перекрыли трассу в подконтрольной Киеву части Запорожской области
Люди перекрыли трассу в подконтрольной Киеву части Запорожской области - РИА Новости, 04.10.2022
Люди перекрыли трассу в подконтрольной Киеву части Запорожской области
В подконтрольной Киеву части Запорожской области люди повторно перерыли трассу, протестуя против намеренно создаваемых трудностей выезда на освобожденную часть... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T12:46
2022-10-04T12:46
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
владимир рогов
россия
служба безопасности украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости. В подконтрольной Киеву части Запорожской области люди повторно перерыли трассу, протестуя против намеренно создаваемых трудностей выезда на освобожденную часть области, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Ранее сообщалось, что 28 сентября люди в первый раз перекрыли Ореховскую трассу под Запорожьем из-за блокирования возможности выезда жителей в освобожденную часть Запорожской области. Позднее украинские войска нанесли удар по колонне машин с гражданским населением, стоящей на выезде в освобожденную часть Запорожской области, погибли более 30 человек, десятки были ранены, сообщал ранее Рогов."Мои земляки-запорожцы во второй раз перекрыли дорогу после того, как оккупационные власти Зеленского запретили людям выезжать на освобождённую часть Запорожской области. Сделали это люди, несмотря на постоянно поступающие им угрозы от СБУ и полиции, а также несмотря на обстрел, когда боевики Зеленского расстреляли их колонну, состоящую из желающих выбраться на освобождённую территорию", – написал Рогов в своем Telegram-канале.По его словам, киевские власти через систему согласований, электронных очередей, проверок спецслужб, а также через организацию дополнительных проблем на контрольно-пропускных пунктах около линии соприкосновения намеренно создают дополнительные трудности для местных жителей и блокируют выезд в освобожденную часть Запорожской области.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области – 93,11%.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Позже Конституционный суд России признал эти договоры соответствующими Конституции РФ.Госдума приняла соответствующие документы 3 октября.
https://ria.ru/20221004/grazhdanstvo-1821334137.html
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4.7
96
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7 495 645-6601
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"Когда стали выезжать, был расстрел" – очевидец рассказал, как ВСУ поступили с мирной колонной
"Когда стали выезжать, был расстрел" – очевидец рассказал, как ВСУ поступили с мирной колонной
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в мире, запорожская область, владимир рогов, россия, служба безопасности украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Владимир Рогов, Россия, Служба безопасности Украины
12:46 04.10.2022
 
Люди перекрыли трассу в подконтрольной Киеву части Запорожской области

Член ВГА Рогов: люди перекрыли трассу в подконтрольной Киеву части Запорожской области

© Владимир Рогов/TelegramЖители подконтрольной Киеву части Запорожской области перекрыли Ореховскую трассу
Жители подконтрольной Киеву части Запорожской области перекрыли Ореховскую трассу
© Владимир Рогов/Telegram
Жители подконтрольной Киеву части Запорожской области перекрыли Ореховскую трассу
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости. В подконтрольной Киеву части Запорожской области люди повторно перерыли трассу, протестуя против намеренно создаваемых трудностей выезда на освобожденную часть области, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Ранее сообщалось, что 28 сентября люди в первый раз перекрыли Ореховскую трассу под Запорожьем из-за блокирования возможности выезда жителей в освобожденную часть Запорожской области. Позднее украинские войска нанесли удар по колонне машин с гражданским населением, стоящей на выезде в освобожденную часть Запорожской области, погибли более 30 человек, десятки были ранены, сообщал ранее Рогов.
"Мои земляки-запорожцы во второй раз перекрыли дорогу после того, как оккупационные власти Зеленского запретили людям выезжать на освобождённую часть Запорожской области. Сделали это люди, несмотря на постоянно поступающие им угрозы от СБУ и полиции, а также несмотря на обстрел, когда боевики Зеленского расстреляли их колонну, состоящую из желающих выбраться на освобождённую территорию", – написал Рогов в своем Telegram-канале.
По его словам, киевские власти через систему согласований, электронных очередей, проверок спецслужб, а также через организацию дополнительных проблем на контрольно-пропускных пунктах около линии соприкосновения намеренно создают дополнительные трудности для местных жителей и блокируют выезд в освобожденную часть Запорожской области.
Паспорт гражданина Украины во время регистрации для голосования на референдуме на избирательном участке в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
Вчера, 09:37
Уехавшим за границу жителям новых регионов дали месяц на выбор гражданства
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области – 93,11%.
Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Позже Конституционный суд России признал эти договоры соответствующими Конституции РФ.
Госдума приняла соответствующие документы 3 октября.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская областьВладимир РоговРоссияСлужба безопасности Украины
 
 
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