https://ria.ru/20221004/zakon-1821544880.html
Совфед одобрил закон, уточняющий деятельность вневедомственной охраны
Совфед одобрил закон, уточняющий деятельность вневедомственной охраны - РИА Новости, 04.10.2022
Совфед одобрил закон, уточняющий деятельность вневедомственной охраны
Совет Федерации одобрил на заседании во вторник закон, уточняющий ряд положений и особенностей функционирования вневедомственной охраны. РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T19:46
2022-10-04T19:46
2022-10-04T19:46
совет федерации рф
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Совет Федерации одобрил на заседании во вторник закон, уточняющий ряд положений и особенностей функционирования вневедомственной охраны.Уточняется само понятие "ведомственная охрана": это совокупность создаваемых имеющими право на создание ведомственной охраны федеральными государственными органами, федеральными органами исполнительной власти и организациями органов управления, сил и средств, предназначенных для охраны объектов в целях предотвращения противоправных посягательств и выполнения иных задач, возложенных на ведомственную охрану, гласит закон.Вводится понятие "охрана" - деятельность по обеспечению состояния защищенности охраняемого объекта, осуществляемая в целях решения задач, возложенных на ведомственную охрану.Уточняется одна из задач ведомственной охраны – охрана объектов в целях предотвращения противоправных посягательств.Уточняются категории охраняемых ведомственной охраной объектов, а также устанавливается прямой запрет на охрану объектов, не включенных в утверждаемые в установленном порядке перечни охраняемых объектов.
https://ria.ru/20221004/zakon-1821526778.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
совет федерации рф
Совфед одобрил закон, уточняющий деятельность вневедомственной охраны
Совфед одобрил закон, уточняющий особенности функционирования вневедомственной охраны
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Совет Федерации одобрил на заседании во вторник закон, уточняющий ряд положений и особенностей функционирования вневедомственной охраны.
Уточняется само понятие "ведомственная охрана": это совокупность создаваемых имеющими право на создание ведомственной охраны федеральными государственными органами, федеральными органами исполнительной власти и организациями органов управления, сил и средств, предназначенных для охраны объектов в целях предотвращения противоправных посягательств и выполнения иных задач, возложенных на ведомственную охрану, гласит закон.
Вводится понятие "охрана" - деятельность по обеспечению состояния защищенности охраняемого объекта, осуществляемая в целях решения задач, возложенных на ведомственную охрану.
Уточняется одна из задач ведомственной охраны – охрана объектов в целях предотвращения противоправных посягательств.
Уточняются категории охраняемых ведомственной охраной объектов, а также устанавливается прямой запрет на охрану объектов, не включенных в утверждаемые в установленном порядке перечни охраняемых объектов.