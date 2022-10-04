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Совфед одобрил закон, уточняющий деятельность вневедомственной охраны - РИА Новости, 04.10.2022
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Совфед одобрил закон, уточняющий деятельность вневедомственной охраны
Совфед одобрил закон, уточняющий деятельность вневедомственной охраны - РИА Новости, 04.10.2022
Совфед одобрил закон, уточняющий деятельность вневедомственной охраны
Совет Федерации одобрил на заседании во вторник закон, уточняющий ряд положений и особенностей функционирования вневедомственной охраны. РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T19:46
2022-10-04T19:46
совет федерации рф
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Совет Федерации одобрил на заседании во вторник закон, уточняющий ряд положений и особенностей функционирования вневедомственной охраны.Уточняется само понятие "ведомственная охрана": это совокупность создаваемых имеющими право на создание ведомственной охраны федеральными государственными органами, федеральными органами исполнительной власти и организациями органов управления, сил и средств, предназначенных для охраны объектов в целях предотвращения противоправных посягательств и выполнения иных задач, возложенных на ведомственную охрану, гласит закон.Вводится понятие "охрана" - деятельность по обеспечению состояния защищенности охраняемого объекта, осуществляемая в целях решения задач, возложенных на ведомственную охрану.Уточняется одна из задач ведомственной охраны – охрана объектов в целях предотвращения противоправных посягательств.Уточняются категории охраняемых ведомственной охраной объектов, а также устанавливается прямой запрет на охрану объектов, не включенных в утверждаемые в установленном порядке перечни охраняемых объектов.
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совет федерации рф
Совет Федерации РФ
19:46 04.10.2022
 
Совфед одобрил закон, уточняющий деятельность вневедомственной охраны

Совфед одобрил закон, уточняющий особенности функционирования вневедомственной охраны

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации РФ в Москве
Здание Совета Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Совет Федерации одобрил на заседании во вторник закон, уточняющий ряд положений и особенностей функционирования вневедомственной охраны.
Уточняется само понятие "ведомственная охрана": это совокупность создаваемых имеющими право на создание ведомственной охраны федеральными государственными органами, федеральными органами исполнительной власти и организациями органов управления, сил и средств, предназначенных для охраны объектов в целях предотвращения противоправных посягательств и выполнения иных задач, возложенных на ведомственную охрану, гласит закон.
Вводится понятие "охрана" - деятельность по обеспечению состояния защищенности охраняемого объекта, осуществляемая в целях решения задач, возложенных на ведомственную охрану.
Уточняется одна из задач ведомственной охраны – охрана объектов в целях предотвращения противоправных посягательств.
Уточняются категории охраняемых ведомственной охраной объектов, а также устанавливается прямой запрет на охрану объектов, не включенных в утверждаемые в установленном порядке перечни охраняемых объектов.
Здание Совета Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
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