https://ria.ru/20221004/zakon-1821544880.html

Совфед одобрил закон, уточняющий деятельность вневедомственной охраны

Совфед одобрил закон, уточняющий деятельность вневедомственной охраны - РИА Новости, 04.10.2022

Совфед одобрил закон, уточняющий деятельность вневедомственной охраны

Совет Федерации одобрил на заседании во вторник закон, уточняющий ряд положений и особенностей функционирования вневедомственной охраны. РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T19:46

2022-10-04T19:46

2022-10-04T19:46

совет федерации рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818409852_0:0:3064:1724_1920x0_80_0_0_5497962bb74f4801491952af0211f79c.jpg

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Совет Федерации одобрил на заседании во вторник закон, уточняющий ряд положений и особенностей функционирования вневедомственной охраны.Уточняется само понятие "ведомственная охрана": это совокупность создаваемых имеющими право на создание ведомственной охраны федеральными государственными органами, федеральными органами исполнительной власти и организациями органов управления, сил и средств, предназначенных для охраны объектов в целях предотвращения противоправных посягательств и выполнения иных задач, возложенных на ведомственную охрану, гласит закон.Вводится понятие "охрана" - деятельность по обеспечению состояния защищенности охраняемого объекта, осуществляемая в целях решения задач, возложенных на ведомственную охрану.Уточняется одна из задач ведомственной охраны – охрана объектов в целях предотвращения противоправных посягательств.Уточняются категории охраняемых ведомственной охраной объектов, а также устанавливается прямой запрет на охрану объектов, не включенных в утверждаемые в установленном порядке перечни охраняемых объектов.

https://ria.ru/20221004/zakon-1821526778.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

совет федерации рф