https://ria.ru/20221004/zakon-1821420164.html

СФ одобрил закон о совершенствовании работы кредитных сельхозкооперативов

СФ одобрил закон о совершенствовании работы кредитных сельхозкооперативов - РИА Новости, 04.10.2022

СФ одобрил закон о совершенствовании работы кредитных сельхозкооперативов

Сенаторы одобрили закон, направленный на совершенствование деятельности сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов. РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T14:11

2022-10-04T14:11

2022-10-04T14:11

экономика

частичная мобилизация в россии

совет федерации рф

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Сенаторы одобрили закон, направленный на совершенствование деятельности сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов.Сейчас в каждом кредитном кооперативе формируется фонд финансовой взаимопомощи для предоставления займов своим членам. Закон включает в перечень источников формирования такого фонда средства кредитного кооператива последующего уровня, членом которого является кооператив. Причем кредитный кооператив будет вправе эмитировать собственные ценные бумаги в случае предоставления займов кредитному кооперативу последующего уровня, членом которого он является.Одной из целей создания кредитного кооператива последующего уровня является возможность перераспределять на возвратной основе временно свободные денежные средства одного сельскохозяйственного кооператива в пользу другого, который нуждается в деньгах.Закон также увеличивает с трех до четырех месяцев предельный срок проведения общего собрания членов кредитного кооператива, на котором утверждается порядок распределения прибыли и убытков.Также, в целях снижения рисков, обеспечения финансовой устойчивости и защиты интересов своих членов и ассоциированных членов кредитный кооператив будет вправе страховать свои имущественные интересы в страховых организациях и (или) обществах взаимного страхования. Кредитный кооператив также будет вправе страховать риск своей ответственности за нарушение договоров займа, на основании которых привлекаются денежные средства его членов, в том числе ассоциированных.Закон предусматривает проведение обязательной аудиторской проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитного кооператива, не являющегося членом ревизионного союза сельхозкооперативов, в случае, когда членами кредитного кооператива являются более 2 тысяч физлиц, в том числе ассоциированных, а также если сумма активов бухгалтерского баланса кооператива на конец года превышает 400 миллионов рублей.Ревизионный союз, в который входит не менее 25 кредитных кооперативов, будет вправе приобрести статус саморегулируемой организации (СРО) в сфере финрынка без соблюдения требования закона "О СРО в сфере финансового рынка", по которому для получения такого статуса членами некоммерческой организации должны быть не менее 26% финансовых организаций, осуществляющих соответствующую деятельность. Сделать это такой ревизионный союз сможет в течение 180 дней после вступления закона в силу.Закон должен вступить в силу через 10 дней после его официального опубликования.

https://ria.ru/20221004/sovfed-1821346284.html

https://ria.ru/20221004/kredity-1821396198.html

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, частичная мобилизация в россии, совет федерации рф