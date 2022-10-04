https://ria.ru/20221004/zaes-1821581837.html
СБУ требовала от директора ЗАЭС передать секретные данные, заявил Рогов
СБУ требовала от директора ЗАЭС передать секретные данные, заявил Рогов - РИА Новости, 04.10.2022
СБУ требовала от директора ЗАЭС передать секретные данные, заявил Рогов
Служба безопасности Украины требовала от гендиректора Запорожской АЭС Игоря Мурашова передать секретные данные, связанные с работой атомной станции в случае... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T23:27
2022-10-04T23:27
2022-10-04T23:34
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт - РИА Новости. Служба безопасности Украины требовала от гендиректора Запорожской АЭС Игоря Мурашова передать секретные данные, связанные с работой атомной станции в случае разрушения каскада днепровских ГЭС, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов."СБУ требовала от Мурашова передать секретные данные, поставив под угрозу безопасность атомной станции. В частности, речь идет о результатах моделирования ситуации и последствий для атомной станции на случай прорыва, разрушения или неконтролируемого сброса воды Днепровской ГЭС в городе Запорожье и находящейся выше по Днепру Кременчугской ГЭС", - сказал Рогов агентству.По его словам, украинская сторона рассматривает этот план как один из возможных, чтобы подтопить территорию атомной станции, тем самым нарушив возможность ее скорейшего восстановления и перезапуска для выработки электроэнергии.Ранее Мурашов был выдворен на подконтрольную Украине территорию по обвинению в осуществлении деятельности, направленной на дискредитацию органов власти РФ. Он признался, что передавал Киеву информацию о происходящем на станции, осознавая, что обстрел идет со стороны украинских войск.
https://ria.ru/20221004/magate-1821569745.html
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в мире, владимир рогов, украина, запорожская область, запорожье, служба безопасности украины, запорожская аэс
В мире, Владимир Рогов, Украина, Запорожская область, Запорожье, Служба безопасности Украины, Запорожская АЭС
23:27 04.10.2022 (обновлено: 23:34 04.10.2022)
СБУ требовала от директора ЗАЭС передать секретные данные, заявил Рогов
Член администрации Рогов: СБУ требовала от директора ЗАЭС секретные данные