https://ria.ru/20221004/zaes-1821372725.html
Запорожские власти рассказали, почему гендиректор ЗАЭС сотрудничал с СБУ
Запорожские власти рассказали, почему гендиректор ЗАЭС сотрудничал с СБУ - РИА Новости, 04.10.2022
Запорожские власти рассказали, почему гендиректор ЗАЭС сотрудничал с СБУ
Гендиректор Запорожской АЭС Игорь Мурашов, выдворенный на Украину, сотрудничал с СБУ не по доброй воле, а по причине постоянного шантажа, в том числе со стороны РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T11:56
2022-10-04T11:56
2022-10-04T12:05
специальная военная операция на украине
общество
владимир рогов
украина
запорожская область
служба безопасности украины
запорожская аэс
энергоатом
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Гендиректор Запорожской АЭС Игорь Мурашов, выдворенный на Украину, сотрудничал с СБУ не по доброй воле, а по причине постоянного шантажа, в том числе со стороны руководства украинского "Энергоатома", заявил член главного совета Запорожской области Владимир Рогов.Как сообщалось ранее, Мурашов был выдворен на подконтрольную Украине территорию по обвинению в осуществлении деятельности, направленной на дискредитацию органов власти РФ. Он признался, что передавал Киеву информацию о происходящем на станции, осознавая, что обстрел идет со стороны украинских войск.Он уточнил, что у Мурашова "был большой страх перед СБУ". "Нашли механизмы, какими можно действовать. Поверьте, СБУ всегда занималась политическим сыском и сбором компромата на каждого из более менее видных жителей Украины. Допустить к руководству атомной станции человека, не собрав на него папку, было нереально... Вполне возможно, что родные и близкие находятся на той территории. То есть человек, будучи хорошим специалистом в энергетике, тем не менее делал многие вещи, которые были в ущерб предприятию, которое он возглавлял", - рассказал Рогов.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.В начале сентября на ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси. Глава делегации "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск. Два сотрудника МАГАТЭ остались на ЗАЭС на постоянной основе. По итогам визита миссии МАГАТЭ опубликовало доклад, в котором подтвердила факт обстрелов ЗАЭС.
https://ria.ru/20221004/zaes-1821308973.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, владимир рогов, украина, запорожская область, служба безопасности украины, запорожская аэс, энергоатом
Специальная военная операция на Украине, Общество, Владимир Рогов, Украина, Запорожская область, Служба безопасности Украины, Запорожская АЭС, Энергоатом
11:56 04.10.2022 (обновлено: 12:05 04.10.2022)
Запорожские власти рассказали, почему гендиректор ЗАЭС сотрудничал с СБУ
Рогов: гендиректор ЗАЭС Мурашов, выдворенный на Украину, сотрудничал с СБУ из-за шантажа
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости.
Гендиректор Запорожской АЭС Игорь Мурашов, выдворенный на Украину, сотрудничал с СБУ не по доброй воле, а по причине постоянного шантажа, в том числе со стороны руководства украинского "Энергоатома", заявил
член главного совета Запорожской области Владимир Рогов.
Как сообщалось ранее, Мурашов был выдворен на подконтрольную Украине территорию по обвинению в осуществлении деятельности, направленной на дискредитацию органов власти РФ. Он признался, что передавал Киеву информацию о происходящем на станции, осознавая, что обстрел идет со стороны украинских войск.
"Мы прекрасно понимаем, что Игорь Мурашов выстраивал коммуникацию с СБУ не по доброй воле, а по причине постоянного шантажа со стороны своего работодателя - "Энергоатома", подчиняющегося Зеленскому, и постоянного террора со стороны этой шайки наркоманов и нацистов", - сказал Рогов в эфире радиостанции "Комсомольская правда".
Он уточнил, что у Мурашова "был большой страх перед СБУ". "Нашли механизмы, какими можно действовать. Поверьте, СБУ всегда занималась политическим сыском и сбором компромата на каждого из более менее видных жителей Украины. Допустить к руководству атомной станции человека, не собрав на него папку, было нереально... Вполне возможно, что родные и близкие находятся на той территории. То есть человек, будучи хорошим специалистом в энергетике, тем не менее делал многие вещи, которые были в ущерб предприятию, которое он возглавлял", - рассказал Рогов.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
В начале сентября на ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси. Глава делегации "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск. Два сотрудника МАГАТЭ остались на ЗАЭС на постоянной основе. По итогам визита миссии МАГАТЭ опубликовало доклад, в котором подтвердила факт обстрелов ЗАЭС.