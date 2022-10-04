https://ria.ru/20221004/zaes-1821372725.html

Запорожские власти рассказали, почему гендиректор ЗАЭС сотрудничал с СБУ

Запорожские власти рассказали, почему гендиректор ЗАЭС сотрудничал с СБУ - РИА Новости, 04.10.2022

Запорожские власти рассказали, почему гендиректор ЗАЭС сотрудничал с СБУ

Гендиректор Запорожской АЭС Игорь Мурашов, выдворенный на Украину, сотрудничал с СБУ не по доброй воле, а по причине постоянного шантажа, в том числе со стороны РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T11:56

2022-10-04T11:56

2022-10-04T12:05

специальная военная операция на украине

общество

владимир рогов

украина

запорожская область

служба безопасности украины

запорожская аэс

энергоатом

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/01/1813831682_0:0:3150:1772_1920x0_80_0_0_ed140cf2fce61f5877b30214bf7f2493.jpg

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Гендиректор Запорожской АЭС Игорь Мурашов, выдворенный на Украину, сотрудничал с СБУ не по доброй воле, а по причине постоянного шантажа, в том числе со стороны руководства украинского "Энергоатома", заявил член главного совета Запорожской области Владимир Рогов.Как сообщалось ранее, Мурашов был выдворен на подконтрольную Украине территорию по обвинению в осуществлении деятельности, направленной на дискредитацию органов власти РФ. Он признался, что передавал Киеву информацию о происходящем на станции, осознавая, что обстрел идет со стороны украинских войск.Он уточнил, что у Мурашова "был большой страх перед СБУ". "Нашли механизмы, какими можно действовать. Поверьте, СБУ всегда занималась политическим сыском и сбором компромата на каждого из более менее видных жителей Украины. Допустить к руководству атомной станции человека, не собрав на него папку, было нереально... Вполне возможно, что родные и близкие находятся на той территории. То есть человек, будучи хорошим специалистом в энергетике, тем не менее делал многие вещи, которые были в ущерб предприятию, которое он возглавлял", - рассказал Рогов.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.В начале сентября на ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси. Глава делегации "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск. Два сотрудника МАГАТЭ остались на ЗАЭС на постоянной основе. По итогам визита миссии МАГАТЭ опубликовало доклад, в котором подтвердила факт обстрелов ЗАЭС.

https://ria.ru/20221004/zaes-1821308973.html

украина

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, владимир рогов, украина, запорожская область, служба безопасности украины, запорожская аэс, энергоатом