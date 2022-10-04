https://ria.ru/20221004/zaes-1821368334.html
Подозрения в отношении гендиректора ЗАЭС возникли давно, сообщил Рогов
Подозрения в отношении гендиректора ЗАЭС возникли давно, сообщил Рогов - РИА Новости, 04.10.2022
Подозрения в отношении гендиректора ЗАЭС возникли давно, сообщил Рогов
Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что подозрения в отношении гендиректора Запорожской АЭС Игоря Мурашова,... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T11:32
2022-10-04T11:32
2022-10-04T12:12
владимир рогов
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что подозрения в отношении гендиректора Запорожской АЭС Игоря Мурашова, выдворенного на Украину за сотрудничество с СБУ, возникли "не сегодня и не вчера", но он был задержан только после подтверждения данной информации следствием.Как сообщалось ранее, Мурашов был выдворен на подконтрольную Украине территорию по обвинению в осуществлении деятельности, направленной на дискредитацию органов власти РФ. Он признался, что передавал Киеву информацию о происходящем на станции, осознавая, что обстрел идет со стороны украинских войск."Эти подозрения начали возникать не сегодня и даже не вчера. Но, опять же, есть понятие презумпции невиновности все-таки, надо было получить информацию, и она была получена следственными органами, и подтверждена уже наличием той информации, которая была в том числе на электронных носителях", - сказал Рогов в эфире радиостанции "Комсомольская правда".
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Владимир Рогов, Запорожская АЭС, В мире, Запорожская область, Россия, Украина, Служба безопасности Украины
11:32 04.10.2022 (обновлено: 12:12 04.10.2022)
Подозрения в отношении гендиректора ЗАЭС возникли давно, сообщил Рогов
Член запорожской ВГА Рогов: подозрения в отношении гендиректора ЗАЭС возникли давно