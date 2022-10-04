https://ria.ru/20221004/zaes-1821361469.html
СК проверит данные о сотрудничестве гендиректора ЗАЭС с СБУ
СК проверит данные о сотрудничестве гендиректора ЗАЭС с СБУ - РИА Новости, 04.10.2022
СК проверит данные о сотрудничестве гендиректора ЗАЭС с СБУ
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по данным о сотрудничестве гендиректора Запорожской АЭС Игоря Мурашова... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T11:16
2022-10-04T11:16
2022-10-04T11:16
специальная военная операция на украине
александр бастрыкин
россия
украина
киев
следственный комитет россии (ск рф)
запорожская аэс
служба безопасности украины
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по данным о сотрудничестве гендиректора Запорожской АЭС Игоря Мурашова с СБУ, сообщается в Telegram-канале СК РФ.Ранее в эксклюзивном сюжете телеканала "Россия 24" сообщалось, что Мурашов выдворен на подконтрольную Украине территорию по обвинению в "осуществлении деятельности, направленной на дискредитацию органов власти РФ"."Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести процессуальную проверку в связи с распространяемыми в СМИ сообщениями о сотрудничестве генерального директора Запорожской АЭС с СБУ... По поручению главы ведомства следователи СК России проведут проверку вышеуказанных сведений, по ее результатам будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.Отмечается, что, по информации СМИ, гендиректор атомной электростанции Игорь Мурашов посредством мессенджеров передавал представителям Киева сведения о текущем состоянии дел на предприятии. Подчеркивается, что мужчина осознавал, что обстрелы стратегического объекта ведутся со стороны вооруженных сил Украины и могут привести к возникновению чрезвычайных ситуаций.
https://ria.ru/20221004/zaes-1821308822.html
https://radiosputnik.ria.ru/20221003/zaes-1821232866.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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СК проверит данные о сотрудничестве гендиректора ЗАЭС с СБУ
СК проверит данные о сотрудничестве гендиректора Запорожской АЭС Мурашова с СБУ