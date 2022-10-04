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СК проверит данные о сотрудничестве гендиректора ЗАЭС с СБУ - РИА Новости, 04.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221004/zaes-1821361469.html
СК проверит данные о сотрудничестве гендиректора ЗАЭС с СБУ
СК проверит данные о сотрудничестве гендиректора ЗАЭС с СБУ - РИА Новости, 04.10.2022
СК проверит данные о сотрудничестве гендиректора ЗАЭС с СБУ
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по данным о сотрудничестве гендиректора Запорожской АЭС Игоря Мурашова... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T11:16
2022-10-04T11:16
специальная военная операция на украине
александр бастрыкин
россия
украина
киев
следственный комитет россии (ск рф)
запорожская аэс
служба безопасности украины
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по данным о сотрудничестве гендиректора Запорожской АЭС Игоря Мурашова с СБУ, сообщается в Telegram-канале СК РФ.Ранее в эксклюзивном сюжете телеканала "Россия 24" сообщалось, что Мурашов выдворен на подконтрольную Украине территорию по обвинению в "осуществлении деятельности, направленной на дискредитацию органов власти РФ"."Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести процессуальную проверку в связи с распространяемыми в СМИ сообщениями о сотрудничестве генерального директора Запорожской АЭС с СБУ... По поручению главы ведомства следователи СК России проведут проверку вышеуказанных сведений, по ее результатам будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.Отмечается, что, по информации СМИ, гендиректор атомной электростанции Игорь Мурашов посредством мессенджеров передавал представителям Киева сведения о текущем состоянии дел на предприятии. Подчеркивается, что мужчина осознавал, что обстрелы стратегического объекта ведутся со стороны вооруженных сил Украины и могут привести к возникновению чрезвычайных ситуаций.
https://ria.ru/20221004/zaes-1821308822.html
https://radiosputnik.ria.ru/20221003/zaes-1821232866.html
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александр бастрыкин, россия, украина, киев, следственный комитет россии (ск рф), запорожская аэс, служба безопасности украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Александр Бастрыкин, Россия, Украина, Киев, Следственный комитет России (СК РФ), Запорожская АЭС, Служба безопасности Украины, Происшествия
11:16 04.10.2022
 
СК проверит данные о сотрудничестве гендиректора ЗАЭС с СБУ

СК проверит данные о сотрудничестве гендиректора Запорожской АЭС Мурашова с СБУ

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкЗдание на территории Запорожской атомной электростанции
Здание на территории Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Здание на территории Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по данным о сотрудничестве гендиректора Запорожской АЭС Игоря Мурашова с СБУ, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
Ранее в эксклюзивном сюжете телеканала "Россия 24" сообщалось, что Мурашов выдворен на подконтрольную Украине территорию по обвинению в "осуществлении деятельности, направленной на дискредитацию органов власти РФ".
Главное административное здание Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
Вчера, 01:45
Гендиректор ЗАЭС признался в сотрудничестве с СБУ
"Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести процессуальную проверку в связи с распространяемыми в СМИ сообщениями о сотрудничестве генерального директора Запорожской АЭС с СБУ... По поручению главы ведомства следователи СК России проведут проверку вышеуказанных сведений, по ее результатам будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.
Отмечается, что, по информации СМИ, гендиректор атомной электростанции Игорь Мурашов посредством мессенджеров передавал представителям Киева сведения о текущем состоянии дел на предприятии. Подчеркивается, что мужчина осознавал, что обстрелы стратегического объекта ведутся со стороны вооруженных сил Украины и могут привести к возникновению чрезвычайных ситуаций.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
3 октября, 17:38В мире
Десант ВСУ может попытаться захватить ЗАЭС, заявили власти Запорожья
 
Специальная военная операция на УкраинеАлександр БастрыкинРоссияУкраинаКиевСледственный комитет России (СК РФ)Запорожская АЭССлужба безопасности УкраиныПроисшествия
 
 
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