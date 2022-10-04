https://ria.ru/20221004/zaes-1821361469.html

СК проверит данные о сотрудничестве гендиректора ЗАЭС с СБУ

СК проверит данные о сотрудничестве гендиректора ЗАЭС с СБУ - РИА Новости, 04.10.2022

СК проверит данные о сотрудничестве гендиректора ЗАЭС с СБУ

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по данным о сотрудничестве гендиректора Запорожской АЭС Игоря Мурашова... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T11:16

2022-10-04T11:16

2022-10-04T11:16

специальная военная операция на украине

александр бастрыкин

россия

украина

киев

следственный комитет россии (ск рф)

запорожская аэс

служба безопасности украины

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по данным о сотрудничестве гендиректора Запорожской АЭС Игоря Мурашова с СБУ, сообщается в Telegram-канале СК РФ.Ранее в эксклюзивном сюжете телеканала "Россия 24" сообщалось, что Мурашов выдворен на подконтрольную Украине территорию по обвинению в "осуществлении деятельности, направленной на дискредитацию органов власти РФ"."Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести процессуальную проверку в связи с распространяемыми в СМИ сообщениями о сотрудничестве генерального директора Запорожской АЭС с СБУ... По поручению главы ведомства следователи СК России проведут проверку вышеуказанных сведений, по ее результатам будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.Отмечается, что, по информации СМИ, гендиректор атомной электростанции Игорь Мурашов посредством мессенджеров передавал представителям Киева сведения о текущем состоянии дел на предприятии. Подчеркивается, что мужчина осознавал, что обстрелы стратегического объекта ведутся со стороны вооруженных сил Украины и могут привести к возникновению чрезвычайных ситуаций.

https://ria.ru/20221004/zaes-1821308822.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221003/zaes-1821232866.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

александр бастрыкин, россия, украина, киев, следственный комитет россии (ск рф), запорожская аэс, служба безопасности украины, происшествия