https://ria.ru/20221004/yaponiya-1821468629.html

Администрация Кисиды будет укреплять связи с QUAD и AUKUS, считает эксперт

Администрация Кисиды будет укреплять связи с QUAD и AUKUS, считает эксперт - РИА Новости, 04.10.2022

Администрация Кисиды будет укреплять связи с QUAD и AUKUS, считает эксперт

Одним из главных вызовов для администрации премьер-министра Японии Фумио Кисиды является построение многосторонней системы безопасности на фоне продолжающегося... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T15:41

2022-10-04T15:41

2022-10-04T15:41

в мире

фумио кисида

aukus

министерство обороны японии

нато

сша

япония

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ТОКИО, 4 окт – РИА Новости, Екатерина Плясункова. Одним из главных вызовов для администрации премьер-министра Японии Фумио Кисиды является построение многосторонней системы безопасности на фоне продолжающегося военного развития Китая, в связи с чем официальный Токио будет работать над дальнейшим укреплением формата QUAD, а также расширять сотрудничество с партнерством AUKUS.Такое мнение в беседе с РИА Новости по случаю первой годовщины после вступления Фумио Кисиды в должность премьер-министра Японии выразил видный эксперт в области политических наук, профессор университета Рицумэйкан Масато Камикубо.Накануне глава японского правительства в ходе своей программной речи в парламенте назвал приоритетной задачу "укрепление сил сдерживания и реагирования" с целью защиты территории, морского и воздушного пространства страны, а также вновь подтвердил намерение властей к укреплению обороноспособности Японии в течение пяти лет."Кабмин премьера Кисиды будет работать над усилением формата QUAD (четырехсторонний диалог по безопасности включает Индию, США, Японию и Австралию – ред.) в дополнение к японско-американской системе обеспечения безопасности. Кроме этого, Япония будет усиливать сотрудничество с AUKUS (трехстороннее партнерство в сфере обороны из США, Великобритании и Австралии – ред.)", - подчеркнул эксперт.Вместе с этим профессор университета Рицумэйкан отметил, что у Японии "нет никакого намерения входить в AUKUS", однако Токио и партнерство будут "расширять неформальные связи"."AUKUS нацелен на развитие военных технологий, таких как подлодки, беспилотные подводные аппараты, а также возможностей нанесения удара на дальнюю дистанцию, кибербезопасности, искусственного интеллекта, технологий шифрования с применением квантовых компьютеров и другое. Вот тут, японские технологические возможности могут быть нужны", - пояснил Камикубо.Власти Японии, в том числе премьер-министр страны Фумио Кисида постоянно заявляют о необходимости повышения обороноспособности страны на фоне усугубления ситуации с безопасностью в азиатском регионе. Впервые идея повышения оборонных расходов до 2% ВВП была изложена в проекте, поданном группой депутатов Либерально-демократической партии (ЛДП) премьер-министру Кисиде в апреле этого года.Проект предусматривал признание возможным превентивное уничтожение баз противника, причем объектом его смогут стать не только ракетные базы, но и командный функционал. Кроме того, предлагалось увеличить военные расходы до 2% ВВП, как у стран, входящих в блок НАТО, обеспечить соответствующий бюджет предлагалось в течение пяти лет. После этого сам премьер-министр стал поднимать вопрос об увеличении оборонного бюджета, не называя при этом конкретных цифр.В начале сентября министерство обороны Японии запросило бюджет на будущий финансовый год (1 апреля 2023 – 31 марта 2024 года) в размере 5,595 триллиона иен (около 41,4 миллиарда долларов), что превышает расходы текущего года и станет самым большим оборонным бюджетом страны.

https://ria.ru/20220524/aukus-1790317311.html

https://ria.ru/20220802/aukus-1806809060.html

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, фумио кисида, aukus, министерство обороны японии, нато, сша, япония