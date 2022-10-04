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В Екатеринбурге суд разберет дело преподавателя УрФУ, бравшего взятки
В Екатеринбурге суд разберет дело преподавателя УрФУ, бравшего взятки - РИА Новости, 04.10.2022
В Екатеринбурге суд разберет дело преподавателя УрФУ, бравшего взятки
Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении преподавателя Уральского федерального университета (УрФУ) о взятках мясорубкой за зачеты студентам,... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T14:12
2022-10-04T14:12
2022-10-04T14:12
происшествия
екатеринбург
уральский федеральный университет
прокуратура свердловской области
свердловская область
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 окт – РИА Новости. Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении преподавателя Уральского федерального университета (УрФУ) о взятках мясорубкой за зачеты студентам, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.Ранее сообщалось, что с марта 2021 года педагог потребовал от студентов приобрести ему мясорубку за прием экзаменов, зачетов и курсовых работ. После передачи ему электроприбора за 11 тысяч рублей преподаватель учел академическую задолженность сдавшим деньги учащимся. По данному факту было возбуждено дело о получении взятки. По данным УрФУ, в марте педагог уволился по собственному желанию."Уголовное дело направлено в Кировский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.Как добавили в прокуратуре, установлено, что помимо мясорубки педагог брал в качестве взяток люстру, вертикально-сверлильный станок и другие товары, при этом вид и модель конкретного имущества устанавливались преподавателем и доводились до сведения студентов.
https://ria.ru/20221003/sud-1821153621.html
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происшествия, екатеринбург, уральский федеральный университет, прокуратура свердловской области, свердловская область
Происшествия, Екатеринбург, Уральский федеральный университет, Прокуратура Свердловской области, Свердловская область
В Екатеринбурге суд разберет дело преподавателя УрФУ, бравшего взятки
В Екатеринбурге суд разберет дело преподавателя УрФУ, бравшего взятки за зачеты и курсовые