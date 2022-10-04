https://ria.ru/20221004/vzryv-1821351869.html

В Узбекистане двое рабочих пострадали при взрыве на химзаводе

В Узбекистане двое рабочих пострадали при взрыве на химзаводе - РИА Новости, 04.10.2022

В Узбекистане двое рабочих пострадали при взрыве на химзаводе

Двое рабочих пострадали в результате взрыва и последующего пожара на АО "Максам-Чирчик", втором по величине производителе азотных удобрений в Узбекистане, в... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T10:49

2022-10-04T10:49

2022-10-04T10:49

в мире

узбекистан

ташкентская область

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ТАШКЕНТ, 4 окт – РИА Новости. Двое рабочих пострадали в результате взрыва и последующего пожара на АО "Максам-Чирчик", втором по величине производителе азотных удобрений в Узбекистане, в Чирчике Ташкентской области, возгорание на предприятии ликвидировано, сообщает областной хокимият (администрация).Ранее областная администрация сообщила, что 4 октября в 8.30 (6.30 мск) в цехе синтеза завода "Максам-Чирчик" произошел пожар, который привел к взрыву на предприятии. Позднее министерство энергетики Узбекистана заявило об отсутствии пострадавших в результате ЧП.Как сообщили в свою очередь в МЧС Узбекистана, сотрудники завода получили легкие ранения. "Погибших нет", - добавили в ведомстве.По данным пресс-службы хокимията, в результате аварии выброс вредных веществ газов в атмосферу не зафиксирован. На место происшествия прибыла комиссия во главе с вице-премьером, министром энергетики Узбекистана Журабеком Мирзамахмудовым.

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узбекистан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, узбекистан, ташкентская область