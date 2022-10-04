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В Узбекистане двое рабочих пострадали при взрыве на химзаводе
В Узбекистане двое рабочих пострадали при взрыве на химзаводе - РИА Новости, 04.10.2022
В Узбекистане двое рабочих пострадали при взрыве на химзаводе
Двое рабочих пострадали в результате взрыва и последующего пожара на АО "Максам-Чирчик", втором по величине производителе азотных удобрений в Узбекистане, в... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T10:49
2022-10-04T10:49
2022-10-04T10:49
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узбекистан
ташкентская область
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ТАШКЕНТ, 4 окт – РИА Новости. Двое рабочих пострадали в результате взрыва и последующего пожара на АО "Максам-Чирчик", втором по величине производителе азотных удобрений в Узбекистане, в Чирчике Ташкентской области, возгорание на предприятии ликвидировано, сообщает областной хокимият (администрация).Ранее областная администрация сообщила, что 4 октября в 8.30 (6.30 мск) в цехе синтеза завода "Максам-Чирчик" произошел пожар, который привел к взрыву на предприятии. Позднее министерство энергетики Узбекистана заявило об отсутствии пострадавших в результате ЧП.Как сообщили в свою очередь в МЧС Узбекистана, сотрудники завода получили легкие ранения. "Погибших нет", - добавили в ведомстве.По данным пресс-службы хокимията, в результате аварии выброс вредных веществ газов в атмосферу не зафиксирован. На место происшествия прибыла комиссия во главе с вице-премьером, министром энергетики Узбекистана Журабеком Мирзамахмудовым.
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узбекистан
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, узбекистан, ташкентская область
В мире, Узбекистан, Ташкентская область
В Узбекистане двое рабочих пострадали при взрыве на химзаводе
Двое рабочих пострадали при взрыве на заводе по производству удобрений в узбекском Чирчике
ТАШКЕНТ, 4 окт – РИА Новости.
Двое рабочих пострадали в результате взрыва и последующего пожара на АО "Максам-Чирчик", втором по величине производителе азотных удобрений в Узбекистане, в Чирчике Ташкентской области, возгорание на предприятии ликвидировано, сообщает
областной хокимият (администрация).
Ранее областная администрация сообщила, что 4 октября в 8.30 (6.30 мск) в цехе синтеза завода "Максам-Чирчик" произошел пожар, который привел к взрыву на предприятии. Позднее министерство энергетики Узбекистана заявило об отсутствии пострадавших в результате ЧП.
"Пожар, возникший на АО "Максам Чирчик", полностью ликвидирован. В результате происшествия пострадали два сотрудника завода. В настоящее время они находятся в больнице в Чирчике", - говорится в сообщении в Telegram-канале хокимията.
Как сообщили в свою очередь в МЧС Узбекистана, сотрудники завода получили легкие ранения. "Погибших нет", - добавили в ведомстве.
По данным пресс-службы хокимията, в результате аварии выброс вредных веществ газов в атмосферу не зафиксирован. На место происшествия прибыла комиссия во главе с вице-премьером, министром энергетики Узбекистана Журабеком Мирзамахмудовым.