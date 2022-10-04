https://ria.ru/20221004/vzryv-1821320577.html
В Узбекистане прогремел взрыв на химзаводе
В Узбекистане прогремел взрыв на химзаводе - РИА Новости, 04.10.2022
В Узбекистане прогремел взрыв на химзаводе
Взрыв в результате пожара произошел во вторник на территории АО "Максам-Чирчик", второго по величине производителя азотных удобрений в Узбекистане, в Чирчике... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T08:03
2022-10-04T08:03
2022-10-04T08:44
в мире
узбекистан
ташкентская область
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ТАШКЕНТ, 4 окт – РИА Новости. Взрыв в результате пожара произошел во вторник на территории АО "Максам-Чирчик", второго по величине производителя азотных удобрений в Узбекистане, в Чирчике Ташкентской области, сообщает областной хокимият (администрация)."Во вторник примерно в 08.30 (06.30 мск) в цехе синтеза завода №5 предприятия "Максам-Чирчик" в Чирчике Ташкентской области произошёл пожар, который привёл к взрыву", - говорится в сообщении в Telegram-канале хокимията.По данным пресс-службы МЧС Узбекистана, в настоящее время на месте ЧП работают спасатели и техника, предпринимаются меры по локализации и ликвидации огня, выясняются последствия происшествия."При взрыве на заводе не пострадали ни сотрудники, ни другие производственные помещения завода, ни места проживания людей" - уточняет пресс-служба министерства энергетики республики. На место происшествия прибыла комиссия во главе с заместителем премьера, министром энергетики Журабеком Мирзамахмудовым, добавили в ведомстве.
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узбекистан
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, узбекистан, ташкентская область
В мире, Узбекистан, Ташкентская область
08:03 04.10.2022 (обновлено: 08:44 04.10.2022)
В Узбекистане прогремел взрыв на химзаводе
Взрыв прогремел на заводе по производству азотных удобрений в узбекском Чирчике
ТАШКЕНТ, 4 окт – РИА Новости.
Взрыв в результате пожара произошел во вторник на территории АО "Максам-Чирчик", второго по величине производителя азотных удобрений в Узбекистане, в Чирчике Ташкентской области, сообщает
областной хокимият (администрация).
"Во вторник примерно в 08.30 (06.30 мск) в цехе синтеза завода №5 предприятия "Максам-Чирчик" в Чирчике Ташкентской области произошёл пожар, который привёл к взрыву", - говорится в сообщении в Telegram-канале хокимията.
По данным пресс-службы МЧС Узбекистана, в настоящее время на месте ЧП работают спасатели и техника, предпринимаются меры по локализации и ликвидации огня, выясняются последствия происшествия.
"При взрыве на заводе не пострадали ни сотрудники, ни другие производственные помещения завода, ни места проживания людей" - уточняет пресс-служба министерства энергетики республики. На место происшествия прибыла комиссия во главе с заместителем премьера, министром энергетики Журабеком Мирзамахмудовым, добавили в ведомстве.