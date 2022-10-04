https://ria.ru/20221004/vzryv-1821320577.html

В Узбекистане прогремел взрыв на химзаводе

В Узбекистане прогремел взрыв на химзаводе - РИА Новости, 04.10.2022

В Узбекистане прогремел взрыв на химзаводе

Взрыв в результате пожара произошел во вторник на территории АО "Максам-Чирчик", второго по величине производителя азотных удобрений в Узбекистане, в Чирчике... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T08:03

2022-10-04T08:03

2022-10-04T08:44

в мире

узбекистан

ташкентская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0f/1572926783_19:0:981:541_1920x0_80_0_0_134d218f08ce6293077f396a988327f7.jpg

ТАШКЕНТ, 4 окт – РИА Новости. Взрыв в результате пожара произошел во вторник на территории АО "Максам-Чирчик", второго по величине производителя азотных удобрений в Узбекистане, в Чирчике Ташкентской области, сообщает областной хокимият (администрация)."Во вторник примерно в 08.30 (06.30 мск) в цехе синтеза завода №5 предприятия "Максам-Чирчик" в Чирчике Ташкентской области произошёл пожар, который привёл к взрыву", - говорится в сообщении в Telegram-канале хокимията.По данным пресс-службы МЧС Узбекистана, в настоящее время на месте ЧП работают спасатели и техника, предпринимаются меры по локализации и ликвидации огня, выясняются последствия происшествия."При взрыве на заводе не пострадали ни сотрудники, ни другие производственные помещения завода, ни места проживания людей" - уточняет пресс-служба министерства энергетики республики. На место происшествия прибыла комиссия во главе с заместителем премьера, министром энергетики Журабеком Мирзамахмудовым, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20220604/vzryv-1793208483.html

узбекистан

ташкентская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, узбекистан, ташкентская область