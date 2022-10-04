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Мобилизованным жителям Воронежской области выплатят по 120 тысяч рублей - РИА Новости, 04.10.2022
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Мобилизованным жителям Воронежской области выплатят по 120 тысяч рублей
Мобилизованным жителям Воронежской области выплатят по 120 тысяч рублей - РИА Новости, 04.10.2022
Мобилизованным жителям Воронежской области выплатят по 120 тысяч рублей
Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что жителям региона, которые призваны в частичную мобилизацию, выплатят по 120 тысяч рублей. РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T18:09
2022-10-04T18:09
общество
воронежская область
частичная мобилизация в россии
специальная военная операция на украине
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ВОРОНЕЖ, 4 окт - РИА Новости. Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что жителям региона, которые призваны в частичную мобилизацию, выплатят по 120 тысяч рублей."Вместе с той финансовой поддержкой, которая анонсирована мобилизованным на федеральном уровне, в Воронежской области будет действовать еще одна мера. Поручил готовить механизм и документацию по выплате жителям региона, которые проходят частичную мобилизацию. Ее размер составит 120 тысяч рублей. Мера распространяется на воронежцев, мобилизованных с сентября этого года", - написал Гусев в своем Telegram-канале.Он добавил, что детали, как оформить и получить выплату, департамент соцзащиты сообщит позднее.
воронежская область
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общество, воронежская область, частичная мобилизация в россии
Общество, Воронежская область, Частичная мобилизация в России, Специальная военная операция на Украине
18:09 04.10.2022
 
Мобилизованным жителям Воронежской области выплатят по 120 тысяч рублей

Губернатор Воронежской области Гусев: мобилизованным жителям выплатят по 120 тысяч рублей

© РИА Новости / Перейти в медиабанкМужчины, призванный на военную службу в ходе частичной мобилизации
Мужчины, призванный на военную службу в ходе частичной мобилизации - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© РИА Новости
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Мужчины, призванный на военную службу в ходе частичной мобилизации. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 4 окт - РИА Новости. Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что жителям региона, которые призваны в частичную мобилизацию, выплатят по 120 тысяч рублей.
"Вместе с той финансовой поддержкой, которая анонсирована мобилизованным на федеральном уровне, в Воронежской области будет действовать еще одна мера. Поручил готовить механизм и документацию по выплате жителям региона, которые проходят частичную мобилизацию. Ее размер составит 120 тысяч рублей. Мера распространяется на воронежцев, мобилизованных с сентября этого года", - написал Гусев в своем Telegram-канале.
Он добавил, что детали, как оформить и получить выплату, департамент соцзащиты сообщит позднее.
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоВоронежская областьЧастичная мобилизация в России
 
 
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