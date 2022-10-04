https://ria.ru/20221004/vyplaty-1821520665.html

Мобилизованным жителям Воронежской области выплатят по 120 тысяч рублей

Мобилизованным жителям Воронежской области выплатят по 120 тысяч рублей - РИА Новости, 04.10.2022

Мобилизованным жителям Воронежской области выплатят по 120 тысяч рублей

Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что жителям региона, которые призваны в частичную мобилизацию, выплатят по 120 тысяч рублей. РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T18:09

2022-10-04T18:09

2022-10-04T18:09

общество

воронежская область

частичная мобилизация в россии

специальная военная операция на украине

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/04/1821474832_0:0:3106:1748_1920x0_80_0_0_544fa22eb5446086faf5dc8ed20c6392.jpg

ВОРОНЕЖ, 4 окт - РИА Новости. Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что жителям региона, которые призваны в частичную мобилизацию, выплатят по 120 тысяч рублей."Вместе с той финансовой поддержкой, которая анонсирована мобилизованным на федеральном уровне, в Воронежской области будет действовать еще одна мера. Поручил готовить механизм и документацию по выплате жителям региона, которые проходят частичную мобилизацию. Ее размер составит 120 тысяч рублей. Мера распространяется на воронежцев, мобилизованных с сентября этого года", - написал Гусев в своем Telegram-канале.Он добавил, что детали, как оформить и получить выплату, департамент соцзащиты сообщит позднее.

воронежская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, воронежская область, частичная мобилизация в россии