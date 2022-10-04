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Первые 435 семей мобилизованных жителей Кузбасса получили выплаты

Первые 435 семей мобилизованных жителей Кузбасса получили выплаты - РИА Новости, 04.10.2022

Первые 435 семей мобилизованных жителей Кузбасса получили выплаты

Первые 435 семей призванных в рамках частичной мобилизации жителей Кузбасса уже получили региональные выплаты, сообщает пресс-служба правительства региона со... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T08:21

2022-10-04T08:21

2022-10-04T10:35

общество

сергей цивилев

россия

частичная мобилизация в россии

кемеровская область

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КЕМЕРОВО, 4 окт – РИА Новости. Первые 435 семей призванных в рамках частичной мобилизации жителей Кузбасса уже получили региональные выплаты, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Сергея Цивилева.Сообщалось, что по решению Сергея Цивилева в региональный закон о поддержке участников специальной военной операции были внесены изменения - всем мобилизованным с 21 сентября жителям Кузбасса выплатят по 200 тысяч рублей. Такую же сумму получат те, кто заключил контракт на прохождение военной службы в зоне спецоперации с 16 сентября."Лично проверил условия, в которых находятся наши ребята в учебных центрах. Всем необходимым они обеспечены, если будет чего-то не хватать - будем довозить, нет вопросов по питанию. При этом важно, чтобы ребята были уверены, что у них все в порядке дома, поэтому выплаты и другую необходимую помощь семьям мобилизованных из Кузбасса начали оказывать незамедлительно. Первые выплаты в размере 200 тысяч рублей уже поступают на счета, их получили первые 435 семей. В регионе работает штаб, где можно уточнить всю необходимую информацию - в каждом индивидуальном случае", - приводятся в сообщении слова губернатора.Уточняется, что для организации процесса получения выплат правительством Кузбасса разработан и утвержден Порядок предоставления единовременной денежной выплаты отдельным категориям граждан, принимающим участие в специальной военной операции. Для получения выплаты нужно предоставить документ, удостоверяющий личность, и его копию, сведения о реквизитах счета, на который будут перечисляться денежные средства (номер счета получателя, наименование банка, ИНН банка, БИК банка, корреспондентский счет); заявление по установленной форме.От имени военнослужащего документы также могут представляться лицом, уполномоченным им на основании доверенности, оформленной в соответствии с законодательством РФ.Отмечается, что муниципальные администрации Кузбасса оказывают содействие мобилизованным в заполнении заявлений на сборных пунктах перед отъездом на обучение. Правительством региона организовано заполнение заявлений теми военнослужащими, которые прибыли в учебный центр для прохождения подготовки. Уточнить информацию по вопросам получения выплат можно ежедневно в региональном штабе по телефону 8 (3842) 58-11-46 с 09.00 до 19.00.Также по поручению Сергея Цивилева за семьей каждого военнослужащего закреплен социальный работник, который будет помогать в решении социальных и бытовых вопросов.

https://ria.ru/20221003/mobilizatsiya-1821181318.html

https://ria.ru/20220925/mobilizatsiya-1819315144.html

россия

кемеровская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, сергей цивилев, россия, частичная мобилизация в россии, кемеровская область