https://ria.ru/20221004/vyatgu-1821157382.html

Ученые предложили тест для контроля физической нагрузки спортсменов

Ученые предложили тест для контроля физической нагрузки спортсменов - РИА Новости, 04.10.2022

Ученые предложили тест для контроля физической нагрузки спортсменов

Ученые ВятГУ изучили влияние тренировочного процесса на функциональное состояние футболистов. На основе выводов исследования сформулированы рекомендации для... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T09:00

2022-10-04T09:00

2022-10-04T09:00

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Ученые ВятГУ изучили влияние тренировочного процесса на функциональное состояние футболистов. На основе выводов исследования сформулированы рекомендации для тренеров, которые помогают отследить оптимальный уровень нагрузки и предупредить развитие патологий сердечно-сосудистой системы у спортсменов. Результаты работы опубликованы в "Российском кардиологическом журнале".Под воздействием тренировочного процесса организм спортсмена получает стрессовую физическую нагрузку, рассказали исследователи Вятского государственного университета (ВятГУ). В зависимости от ее объема, интенсивности и характера отдыха происходит адаптация к этому стрессу.Однако при чрезмерной нагрузке и при недостаточной степени восстановления происходит срыв адаптации регуляторных систем организма с возможным развитием патологий, как правило, сердечно-сосудистой системы.Наиболее информативным методом изучения регуляторных систем организма спортсмена в настоящее время является анализ показателей вариабельности ритма сердца. Он позволяет как количественно, так и качественно охарактеризовать активность регуляторных систем, состояние вегетативного баланса, а также способность к адаптации организма в данный момент, сообщили ученые.Уникальной особенностью исследования ученых ВятГУ, по их словам, является дистанционное определение показателей вариабельности сердечного ритма, что позволяет улучшить чистоту записи электрокардиограммы и получить наиболее точные данные.В ходе исследования ВятГУ были определены типы вегетативной регуляции обследуемых игроков и их соответствие игровым амплуа (нападающий, защитник, полузащитник).При чрезмерной интенсивности тренировочного процесса были обнаружены желудочковые экстрасистолы (разновидности нарушения ритма сердца, проявляются преждевременными сокращениями сердца, активация которых происходит из миокарда желудочков). Ученые дали тренерскому штабу рекомендации по снижению нагрузки.При следующих обследованиях экстрасистолы выявлены не были. Это свидетельствует о том, что при занятиях спортом необходим ежедневный динамический контроль функционального состояния организма.Исследователи отметили, что сейчас продолжается работа по выявлению наиболее типичных отклонений в состоянии сердечно-сосудистой системы у профессиональных спортсменов. А также разрабатываются рекомендации для снижения неблагоприятного воздействия перелетов, тренировочного и соревновательного процессов.

https://ria.ru/20220818/vyatgu-1810236781.html

https://ria.ru/20220829/bfu-1812291293.html

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