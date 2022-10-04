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Всемирный банк спрогнозировал падение российского ВВП на 4,5 процента - РИА Новости, 04.10.2022
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Всемирный банк спрогнозировал падение российского ВВП на 4,5 процента
Всемирный банк спрогнозировал падение российского ВВП на 4,5 процента - РИА Новости, 04.10.2022
Всемирный банк спрогнозировал падение российского ВВП на 4,5 процента
ВВП России снизится на 4,5% и 3,6% в 2022 и 2023 годах, соответственно, и вернется к росту в 2024 году, говорится в обновленном прогнозе Всемирного банка. РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T19:02
2022-10-04T19:02
экономика
россия
всемирный банк
ввп
в мире
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ВАШИНГТОН, 4 окт – РИА Новости. ВВП России снизится на 4,5% и 3,6% в 2022 и 2023 годах, соответственно, и вернется к росту в 2024 году, говорится в обновленном прогнозе Всемирного банка.После двух лет ожидаемого падения рост, по оценкам банка, составит 1,6%."Хотя чрезвычайные политические меры предотвратили экономический коллапс, эффект от санкций будет, как ожидается, нарастать с течением времени", - сказано в докладе.В числе негативных факторов, влияющих на российскую экономику, названы санкции, исход зарубежных компаний, неопределенность перспектив и падение реальных доходов, которое размывает потребительский спрос. В будущем году банк ждет дальнейшего ослабления "всех драйверов роста" из-за вступления в силу европейских нефтяных эмбарго.По прогнозу Всемирного банка, на фоне конфликта на Украине и энергетического кризиса, вызванного перебоями с поставками из России, совокупный ВВП стран Европы и Центральной Азии снизится в нынешнем году на 0,2% и поднимется в следующем только на 0,3%.
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экономика, россия, всемирный банк, ввп, в мире
Экономика, Россия, Всемирный банк, ВВП, В мире
19:02 04.10.2022
 
Всемирный банк спрогнозировал падение российского ВВП на 4,5 процента

Всемирный банк спрогнозировал падение российского ВВП на 4,5% и 3,6% в 2022 и 2023 годах

© Фото : World Bank Photo CollectionЗдание Всемирного банка в Вашингтоне
Здание Всемирного банка в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© Фото : World Bank Photo Collection
Здание Всемирного банка в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 4 окт – РИА Новости. ВВП России снизится на 4,5% и 3,6% в 2022 и 2023 годах, соответственно, и вернется к росту в 2024 году, говорится в обновленном прогнозе Всемирного банка.
После двух лет ожидаемого падения рост, по оценкам банка, составит 1,6%.
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"Хотя чрезвычайные политические меры предотвратили экономический коллапс, эффект от санкций будет, как ожидается, нарастать с течением времени", - сказано в докладе.
В числе негативных факторов, влияющих на российскую экономику, названы санкции, исход зарубежных компаний, неопределенность перспектив и падение реальных доходов, которое размывает потребительский спрос. В будущем году банк ждет дальнейшего ослабления "всех драйверов роста" из-за вступления в силу европейских нефтяных эмбарго.
По прогнозу Всемирного банка, на фоне конфликта на Украине и энергетического кризиса, вызванного перебоями с поставками из России, совокупный ВВП стран Европы и Центральной Азии снизится в нынешнем году на 0,2% и поднимется в следующем только на 0,3%.
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