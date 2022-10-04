https://ria.ru/20221004/vvp-1821535646.html

Всемирный банк спрогнозировал падение российского ВВП на 4,5 процента

Всемирный банк спрогнозировал падение российского ВВП на 4,5 процента - РИА Новости, 04.10.2022

Всемирный банк спрогнозировал падение российского ВВП на 4,5 процента

ВВП России снизится на 4,5% и 3,6% в 2022 и 2023 годах, соответственно, и вернется к росту в 2024 году, говорится в обновленном прогнозе Всемирного банка. РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T19:02

2022-10-04T19:02

2022-10-04T19:02

экономика

россия

всемирный банк

ввп

в мире

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ВАШИНГТОН, 4 окт – РИА Новости. ВВП России снизится на 4,5% и 3,6% в 2022 и 2023 годах, соответственно, и вернется к росту в 2024 году, говорится в обновленном прогнозе Всемирного банка.После двух лет ожидаемого падения рост, по оценкам банка, составит 1,6%."Хотя чрезвычайные политические меры предотвратили экономический коллапс, эффект от санкций будет, как ожидается, нарастать с течением времени", - сказано в докладе.В числе негативных факторов, влияющих на российскую экономику, названы санкции, исход зарубежных компаний, неопределенность перспектив и падение реальных доходов, которое размывает потребительский спрос. В будущем году банк ждет дальнейшего ослабления "всех драйверов роста" из-за вступления в силу европейских нефтяных эмбарго.По прогнозу Всемирного банка, на фоне конфликта на Украине и энергетического кризиса, вызванного перебоями с поставками из России, совокупный ВВП стран Европы и Центральной Азии снизится в нынешнем году на 0,2% и поднимется в следующем только на 0,3%.

https://ria.ru/20220930/defitsit-1820485003.html

https://ria.ru/20220929/retsessiya-1820221803.html

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2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, всемирный банк, ввп, в мире