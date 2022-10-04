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ЕС призвал Сербию ввести санкции, заявила администрация Вучича
ЕС призвал Сербию ввести санкции, заявила администрация Вучича - РИА Новости, 04.10.2022
ЕС призвал Сербию ввести санкции, заявила администрация Вучича
Глава постоянной делегации ЕС в Сербии Эммануэль Жофре призвал власти страны ввести санкции в отношении РФ и пообещал помощь в евроинтеграции, сообщила... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T14:25
2022-10-04T14:25
2022-10-04T14:25
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БЕЛГРАД, 4 окт - РИА Новости. Глава постоянной делегации ЕС в Сербии Эммануэль Жофре призвал власти страны ввести санкции в отношении РФ и пообещал помощь в евроинтеграции, сообщила администрация сербского президента Александра Вучича.Глава сербского государства принял представителя ЕС во вторник в Белграде."Посол Жофре повторил позицию Брюсселя по вопросу согласования внешней политики Сербии с повесткой ЕС и введением санкций в отношении РФ, а также выразил готовность сотрудничать с нашей страной по решению открытых вопросов, которые имеют ключевое значение для дальнейшего прогресса Сербии на пути евроинтеграции", - сообщила администрация Вучича."Президент снова поблагодарил Еврокомиссию за поддержку в строительстве энергетической инфраструктуры, что имеет для Сербии ключевое значение, добавив, что наша страна максимально задействована на проектах диверсификации источников энергии и путей снабжения", - говорится в сообщении.
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в мире, цены на нефть, александр вучич, сербия, россия, белград (город), евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии
В мире, Цены на нефть, Александр Вучич, Сербия, Россия, Белград (город), Евросоюз, Еврокомиссия, Санкции в отношении России
ЕС призвал Сербию ввести санкции, заявила администрация Вучича
Администрация Вучича: Посол ЕС призвал Сербию ввести санкции против России