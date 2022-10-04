https://ria.ru/20221004/vuchich-1821428637.html

ЕС призвал Сербию ввести санкции, заявила администрация Вучича

ЕС призвал Сербию ввести санкции, заявила администрация Вучича - РИА Новости, 04.10.2022

ЕС призвал Сербию ввести санкции, заявила администрация Вучича

Глава постоянной делегации ЕС в Сербии Эммануэль Жофре призвал власти страны ввести санкции в отношении РФ и пообещал помощь в евроинтеграции, сообщила... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T14:25

2022-10-04T14:25

2022-10-04T14:25

в мире

цены на нефть

александр вучич

сербия

россия

белград (город)

евросоюз

еврокомиссия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/01/1781248004_0:0:2837:1595_1920x0_80_0_0_dbf980b8237d67b20ca2e9796435aa6a.jpg

БЕЛГРАД, 4 окт - РИА Новости. Глава постоянной делегации ЕС в Сербии Эммануэль Жофре призвал власти страны ввести санкции в отношении РФ и пообещал помощь в евроинтеграции, сообщила администрация сербского президента Александра Вучича.Глава сербского государства принял представителя ЕС во вторник в Белграде."Посол Жофре повторил позицию Брюсселя по вопросу согласования внешней политики Сербии с повесткой ЕС и введением санкций в отношении РФ, а также выразил готовность сотрудничать с нашей страной по решению открытых вопросов, которые имеют ключевое значение для дальнейшего прогресса Сербии на пути евроинтеграции", - сообщила администрация Вучича."Президент снова поблагодарил Еврокомиссию за поддержку в строительстве энергетической инфраструктуры, что имеет для Сербии ключевое значение, добавив, что наша страна максимально задействована на проектах диверсификации источников энергии и путей снабжения", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221004/vuchich-1821374243.html

сербия

россия

белград (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, цены на нефть, александр вучич, сербия, россия, белград (город), евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии