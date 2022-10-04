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Вучич вышел из себя после заявления посла Украины - РИА Новости, 04.10.2022
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Вучич вышел из себя после заявления посла Украины
Вучич вышел из себя после заявления посла Украины - РИА Новости, 04.10.2022
Вучич вышел из себя после заявления посла Украины
Президент Сербии Александр Вучич раздраженно прокомментировал заявление посла Украины Владимира Толкача о том, что Киеву становится все труднее понимать... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T12:04
2022-10-04T14:36
в мире
александр вучич
украина
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич раздраженно прокомментировал заявление посла Украины Владимира Толкача о том, что Киеву становится все труднее понимать аргументы Белграда, отказывающегося вводить санкции против России, передает телеканал N1. "Если иностранные дипломаты считают, что пришло время нагло оказать давление на нашу страну, они выбрали неподходящий момент. Мы не позволим даже тем, кто намного сильнее, сделать это. Мы не совершали ничего плохого против Украины", — сказал Вучич.Он добавил, что Украина может читать лекции кому-нибудь другому, и призвал не указывать Сербии, что ей делать. "Десятки сербских мальчиков и девочек убили во время бомбардировок НАТО. Я не помню ни одного украинского требования о проведении специального заседания Совбеза ООН или о введении санкций", — добавил президент.Речь идет об интервью, которое Толкач накануне дал N1. В частности, он отметил, что Киеву очень тяжело понять позицию Сербии в отношении санкций, и призвал Белград присоединиться к антироссийской политике. Кроме того, по его словам, Украина и Сербия должны помогать друг другу в военно-техническом обеспечении.Вучич уже не раз заявлял, что Сербия не разделяет позицию Запада в отношении России. Так, подчеркнул он, республика не поддержала 36 решений о санкциях, поскольку у нее есть свои национальные и государственные интересы, от которых она не может отступить.
https://ria.ru/20221004/mask-1821330656.html
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в мире, александр вучич, украина, сербия
В мире, Александр Вучич, Украина, Сербия
12:04 04.10.2022 (обновлено: 14:36 04.10.2022)
 
Вучич вышел из себя после заявления посла Украины

Президент Сербии Вучич осудил посла Украины Толкача за слова о санкциях против России

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России / Перейти в медиабанкПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич раздраженно прокомментировал заявление посла Украины Владимира Толкача о том, что Киеву становится все труднее понимать аргументы Белграда, отказывающегося вводить санкции против России, передает телеканал N1.
"Если иностранные дипломаты считают, что пришло время нагло оказать давление на нашу страну, они выбрали неподходящий момент. Мы не позволим даже тем, кто намного сильнее, сделать это. Мы не совершали ничего плохого против Украины", — сказал Вучич.
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Он добавил, что Украина может читать лекции кому-нибудь другому, и призвал не указывать Сербии, что ей делать.
"Десятки сербских мальчиков и девочек убили во время бомбардировок НАТО. Я не помню ни одного украинского требования о проведении специального заседания Совбеза ООН или о введении санкций", — добавил президент.
Речь идет об интервью, которое Толкач накануне дал N1. В частности, он отметил, что Киеву очень тяжело понять позицию Сербии в отношении санкций, и призвал Белград присоединиться к антироссийской политике. Кроме того, по его словам, Украина и Сербия должны помогать друг другу в военно-техническом обеспечении.
Вучич уже не раз заявлял, что Сербия не разделяет позицию Запада в отношении России. Так, подчеркнул он, республика не поддержала 36 решений о санкциях, поскольку у нее есть свои национальные и государственные интересы, от которых она не может отступить.
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