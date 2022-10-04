https://ria.ru/20221004/vsu-1821551849.html
На Херсонском направлении остановили продвижение ВСУ
На Херсонском направлении остановили продвижение ВСУ - РИА Новости, 04.10.2022
На Херсонском направлении остановили продвижение ВСУ
Ситуация на Херсонской линии фронта некритичная, попытки продвижения украинских войск пресечены, заявил заместитель главы администрации региона Кирилл... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T20:14
2022-10-04T20:14
2022-10-04T21:22
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
вооруженные силы украины
войска воздушно-космической обороны
нато
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818331769_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_f7e7179db7b5580f68b9224ab04f8949.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт — РИА Новости. Ситуация на Херсонской линии фронта некритичная, попытки продвижения украинских войск пресечены, заявил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов в эфире Первого канала."На Херсонском направлении, с позиции севера, есть определенные продвижения украинских нацистов. Но нельзя забывать, что против нас не украинские нацисты воюют, а практически вся НАТО со всей системой, спутниками и летальным оружием, которое в полной мере используется сегодня на территории Херсонской области", — сказал он.По словам чиновника, силы Министерства обороны России, Росгвардии и ВКС успешно остановили продвижение украинских военных.Стремоусов также отметил, что ВСУ несут значительные потери, количество погибших украинских солдат исчисляется сотнями."Все те населенные пункты, которые на сегодня захвачены, — у меня складывается впечатление, что нацисты входят туда ради того, чтобы сделать несколько селфи. Цена этих селфи — сотни убитых украинцев, которые вместе с нацистами, вместе с наемниками остаются на поле боя на подступах в Херсонской области", — добавил он.Ранее во вторник замглавы Херсонской ВГА сообщил, что украинские войска оказались в огневом мешке в районе села Дудчаны на севере региона. По его словам, они пытаются наступать с нескольких направлений, но везде встречают отпор.Владимир Путин 30 сентября подписал с главами Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей договоры о принятии этих регионов в состав России на правах субъектов Федерации по итогам проведенных там референдумов.С 24 февраля проходит специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20221003/donbass-1820642867.html
https://ria.ru/20221004/sila-1821267129.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
херсонская область
россия
запорожская область
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818331769_139:0:2362:1667_1920x0_80_0_0_68b1663ffa55465c7f204cbf5179f970.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, херсонская область , вооруженные силы украины, войска воздушно-космической обороны, нато, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия, кирилл стремоусов, запорожская область, луганская народная республика, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Войска воздушно-космической обороны, НАТО, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Россия, Кирилл Стремоусов, Запорожская область, Луганская Народная Республика, Владимир Путин
20:14 04.10.2022 (обновлено: 21:22 04.10.2022)
На Херсонском направлении остановили продвижение ВСУ
Замглавы ВГА Стремоусов заявил о пресечении продвижения ВСУ на Херсонском направлении
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт — РИА Новости.
Ситуация на Херсонской линии фронта некритичная, попытки продвижения украинских войск пресечены, заявил
заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов в эфире Первого канала.
"На Херсонском направлении, с позиции севера, есть определенные продвижения украинских нацистов. Но нельзя забывать, что против нас не украинские нацисты воюют, а практически вся НАТО со всей системой, спутниками и летальным оружием, которое в полной мере используется сегодня на территории Херсонской области", — сказал он.
По словам чиновника, силы Министерства обороны России, Росгвардии и ВКС успешно остановили продвижение украинских военных.
Стремоусов также отметил, что ВСУ несут значительные потери, количество погибших украинских солдат исчисляется сотнями.
"Все те населенные пункты, которые на сегодня захвачены, — у меня складывается впечатление, что нацисты входят туда ради того, чтобы сделать несколько селфи. Цена этих селфи — сотни убитых украинцев, которые вместе с нацистами, вместе с наемниками остаются на поле боя на подступах в Херсонской области", — добавил он.
Ранее во вторник замглавы Херсонской ВГА сообщил, что украинские войска оказались в огневом мешке в районе села Дудчаны на севере региона. По его словам, они пытаются наступать с нескольких направлений, но везде встречают отпор.
Владимир Путин 30 сентября подписал с главами Донецкой и Луганской народных республик
, Херсонской и Запорожской областей договоры о принятии этих регионов в состав России на правах субъектов Федерации по итогам проведенных там референдумов.
С 24 февраля проходит специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса
и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.