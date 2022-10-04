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На Херсонском направлении остановили продвижение ВСУ - РИА Новости, 04.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221004/vsu-1821551849.html
На Херсонском направлении остановили продвижение ВСУ
На Херсонском направлении остановили продвижение ВСУ - РИА Новости, 04.10.2022
На Херсонском направлении остановили продвижение ВСУ
Ситуация на Херсонской линии фронта некритичная, попытки продвижения украинских войск пресечены, заявил заместитель главы администрации региона Кирилл... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T20:14
2022-10-04T21:22
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
вооруженные силы украины
войска воздушно-космической обороны
нато
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт — РИА Новости. Ситуация на Херсонской линии фронта некритичная, попытки продвижения украинских войск пресечены, заявил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов в эфире Первого канала."На Херсонском направлении, с позиции севера, есть определенные продвижения украинских нацистов. Но нельзя забывать, что против нас не украинские нацисты воюют, а практически вся НАТО со всей системой, спутниками и летальным оружием, которое в полной мере используется сегодня на территории Херсонской области", — сказал он.По словам чиновника, силы Министерства обороны России, Росгвардии и ВКС успешно остановили продвижение украинских военных.Стремоусов также отметил, что ВСУ несут значительные потери, количество погибших украинских солдат исчисляется сотнями."Все те населенные пункты, которые на сегодня захвачены, — у меня складывается впечатление, что нацисты входят туда ради того, чтобы сделать несколько селфи. Цена этих селфи — сотни убитых украинцев, которые вместе с нацистами, вместе с наемниками остаются на поле боя на подступах в Херсонской области", — добавил он.Ранее во вторник замглавы Херсонской ВГА сообщил, что украинские войска оказались в огневом мешке в районе села Дудчаны на севере региона. По его словам, они пытаются наступать с нескольких направлений, но везде встречают отпор.Владимир Путин 30 сентября подписал с главами Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей договоры о принятии этих регионов в состав России на правах субъектов Федерации по итогам проведенных там референдумов.С 24 февраля проходит специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20221003/donbass-1820642867.html
https://ria.ru/20221004/sila-1821267129.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
херсонская область
россия
запорожская область
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в мире, херсонская область , вооруженные силы украины, войска воздушно-космической обороны, нато, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия, кирилл стремоусов, запорожская область, луганская народная республика, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Войска воздушно-космической обороны, НАТО, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Россия, Кирилл Стремоусов, Запорожская область, Луганская Народная Республика, Владимир Путин
20:14 04.10.2022 (обновлено: 21:22 04.10.2022)
 
На Херсонском направлении остановили продвижение ВСУ

Замглавы ВГА Стремоусов заявил о пресечении продвижения ВСУ на Херсонском направлении

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военнослужащие
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт — РИА Новости. Ситуация на Херсонской линии фронта некритичная, попытки продвижения украинских войск пресечены, заявил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов в эфире Первого канала.
"На Херсонском направлении, с позиции севера, есть определенные продвижения украинских нацистов. Но нельзя забывать, что против нас не украинские нацисты воюют, а практически вся НАТО со всей системой, спутниками и летальным оружием, которое в полной мере используется сегодня на территории Херсонской области", — сказал он.
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По словам чиновника, силы Министерства обороны России, Росгвардии и ВКС успешно остановили продвижение украинских военных.
Стремоусов также отметил, что ВСУ несут значительные потери, количество погибших украинских солдат исчисляется сотнями.
"Все те населенные пункты, которые на сегодня захвачены, — у меня складывается впечатление, что нацисты входят туда ради того, чтобы сделать несколько селфи. Цена этих селфи — сотни убитых украинцев, которые вместе с нацистами, вместе с наемниками остаются на поле боя на подступах в Херсонской области", — добавил он.
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Сила в правде — и в тылу, и на фронте
Ранее во вторник замглавы Херсонской ВГА сообщил, что украинские войска оказались в огневом мешке в районе села Дудчаны на севере региона. По его словам, они пытаются наступать с нескольких направлений, но везде встречают отпор.
Владимир Путин 30 сентября подписал с главами Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей договоры о принятии этих регионов в состав России на правах субъектов Федерации по итогам проведенных там референдумов.
С 24 февраля проходит специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХерсонская областьВооруженные силы УкраиныВойска воздушно-космической обороныНАТОФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)РоссияКирилл СтремоусовЗапорожская областьЛуганская Народная РеспубликаВладимир Путин
 
 
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