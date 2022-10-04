https://ria.ru/20221004/vsu-1821551849.html

На Херсонском направлении остановили продвижение ВСУ

На Херсонском направлении остановили продвижение ВСУ - РИА Новости, 04.10.2022

На Херсонском направлении остановили продвижение ВСУ

Ситуация на Херсонской линии фронта некритичная, попытки продвижения украинских войск пресечены, заявил заместитель главы администрации региона Кирилл... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T20:14

2022-10-04T20:14

2022-10-04T21:22

специальная военная операция на украине

в мире

херсонская область

вооруженные силы украины

войска воздушно-космической обороны

нато

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт — РИА Новости. Ситуация на Херсонской линии фронта некритичная, попытки продвижения украинских войск пресечены, заявил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов в эфире Первого канала."На Херсонском направлении, с позиции севера, есть определенные продвижения украинских нацистов. Но нельзя забывать, что против нас не украинские нацисты воюют, а практически вся НАТО со всей системой, спутниками и летальным оружием, которое в полной мере используется сегодня на территории Херсонской области", — сказал он.По словам чиновника, силы Министерства обороны России, Росгвардии и ВКС успешно остановили продвижение украинских военных.Стремоусов также отметил, что ВСУ несут значительные потери, количество погибших украинских солдат исчисляется сотнями."Все те населенные пункты, которые на сегодня захвачены, — у меня складывается впечатление, что нацисты входят туда ради того, чтобы сделать несколько селфи. Цена этих селфи — сотни убитых украинцев, которые вместе с нацистами, вместе с наемниками остаются на поле боя на подступах в Херсонской области", — добавил он.Ранее во вторник замглавы Херсонской ВГА сообщил, что украинские войска оказались в огневом мешке в районе села Дудчаны на севере региона. По его словам, они пытаются наступать с нескольких направлений, но везде встречают отпор.Владимир Путин 30 сентября подписал с главами Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей договоры о принятии этих регионов в состав России на правах субъектов Федерации по итогам проведенных там референдумов.С 24 февраля проходит специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20221003/donbass-1820642867.html

https://ria.ru/20221004/sila-1821267129.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, херсонская область , вооруженные силы украины, войска воздушно-космической обороны, нато, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия, кирилл стремоусов, запорожская область, луганская народная республика, владимир путин