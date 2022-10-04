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В районе Торского уничтожили более 120 военных ВСУ и 14 единиц бронетехники
В районе Торского уничтожили более 120 военных ВСУ и 14 единиц бронетехники - РИА Новости, 04.10.2022
В районе Торского уничтожили более 120 военных ВСУ и 14 единиц бронетехники
На Краснолиманском направлении уничтожено более 120 украинских националистов и 14 единиц бронетехники, сообщили во вторник в Минобороны РФ. РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T15:16
2022-10-04T15:16
2022-10-04T15:29
специальная военная операция на украине
россия
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. На Краснолиманском направлении уничтожено более 120 украинских националистов и 14 единиц бронетехники, сообщили во вторник в Минобороны РФ."На Краснолиманском направлении в районе населенного пункта Торское нанесено массированное огневое поражение подразделениям 66-й механизированной бригады ВСУ и двум пунктам временной дислокации националистических формирований. Уничтожено более 120 националистов и 14 единиц бронетехники", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, В мире
15:16 04.10.2022 (обновлено: 15:29 04.10.2022)
В районе Торского уничтожили более 120 военных ВСУ и 14 единиц бронетехники
Минобороны: в районе Торского уничтожили более 120 военных ВСУ и 14 единиц бронетехники