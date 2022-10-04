https://ria.ru/20221004/vsu-1821454821.html

В районе Торского уничтожили более 120 военных ВСУ и 14 единиц бронетехники

В районе Торского уничтожили более 120 военных ВСУ и 14 единиц бронетехники - РИА Новости, 04.10.2022

В районе Торского уничтожили более 120 военных ВСУ и 14 единиц бронетехники

На Краснолиманском направлении уничтожено более 120 украинских националистов и 14 единиц бронетехники, сообщили во вторник в Минобороны РФ. РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T15:16

2022-10-04T15:16

2022-10-04T15:29

специальная военная операция на украине

россия

в мире

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. На Краснолиманском направлении уничтожено более 120 украинских националистов и 14 единиц бронетехники, сообщили во вторник в Минобороны РФ."На Краснолиманском направлении в районе населенного пункта Торское нанесено массированное огневое поражение подразделениям 66-й механизированной бригады ВСУ и двум пунктам временной дислокации националистических формирований. Уничтожено более 120 националистов и 14 единиц бронетехники", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

россия, в мире