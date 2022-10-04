https://ria.ru/20221004/vstrech-1821564198.html
США готовы на встречу с КНДР без предварительных договоренностей
США готовы на встречу с КНДР без предварительных договоренностей - РИА Новости, 04.10.2022
США готовы на встречу с КНДР без предварительных договоренностей
США готовы на встречу с представителями Северной Кореи без предварительных договоренностей с целью поиска дипломатических решений по деэскалации напряженности... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T21:28
2022-10-04T21:28
2022-10-04T21:41
в мире
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ВАШИНГТОН, 4 окт - РИА Новости. США готовы на встречу с представителями Северной Кореи без предварительных договоренностей с целью поиска дипломатических решений по деэскалации напряженности после очередного запуска КНДР баллистической ракеты, заявил во вторник на брифинге заместитель главы пресс-службы госдепартамента Ведант Патель."Мы готовы ко встрече с КНДР без предварительных договоренностей", - добавил Патель.При этом представитель госдепартамента подчеркнул, что США осуждают запуск баллистической ракеты, считают его "опасным и безрассудным".Северная Корея во вторник утром запустила баллистическую ракету, которая пролетела над территорией Японии и упала в Тихом океане. Японские эксперты полагают, что ракета преодолела максимальное за историю пусков расстояние.На прошлой неделе КНДР также провела несколько ракетных пусков. Все ракеты, предположительно, были баллистическими, высота полета составляла около 50 километров, а дальность - от 300 до 400 километров. Часть из них летела по нестандартной траектории.
https://ria.ru/20221004/dengi-1821566195.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, государственный департамент сша, япония, тихий океан
В мире, США, Государственный департамент США, Япония, Тихий океан
21:28 04.10.2022 (обновлено: 21:41 04.10.2022)
США готовы на встречу с КНДР без предварительных договоренностей
Госдеп: США готовы на встречу с представителями КНДР без предварительных договоренностей
ВАШИНГТОН, 4 окт - РИА Новости. США готовы на встречу с представителями Северной Кореи без предварительных договоренностей с целью поиска дипломатических решений по деэскалации напряженности после очередного запуска КНДР баллистической ракеты, заявил во вторник на брифинге заместитель главы пресс-службы госдепартамента Ведант Патель.
"Наша позиция по дипломатии и диалогу не изменилась и остается прежней. Честно говоря, это действие (запуск баллистической ракеты) только подчеркивает срочную необходимость диалога и дипломатии", - заявил он.
"Мы готовы ко встрече с КНДР без предварительных договоренностей", - добавил Патель.
При этом представитель госдепартамента подчеркнул, что США осуждают запуск баллистической ракеты, считают его "опасным и безрассудным".
Северная Корея во вторник утром запустила баллистическую ракету, которая пролетела над территорией Японии
и упала в Тихом океане
. Японские эксперты полагают, что ракета преодолела максимальное за историю пусков расстояние.
На прошлой неделе КНДР также провела несколько ракетных пусков. Все ракеты, предположительно, были баллистическими, высота полета составляла около 50 километров, а дальность - от 300 до 400 километров. Часть из них летела по нестандартной траектории.