https://ria.ru/20221004/vstrech-1821564198.html

США готовы на встречу с КНДР без предварительных договоренностей

США готовы на встречу с КНДР без предварительных договоренностей - РИА Новости, 04.10.2022

США готовы на встречу с КНДР без предварительных договоренностей

США готовы на встречу с представителями Северной Кореи без предварительных договоренностей с целью поиска дипломатических решений по деэскалации напряженности... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T21:28

2022-10-04T21:28

2022-10-04T21:41

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сша

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ВАШИНГТОН, 4 окт - РИА Новости. США готовы на встречу с представителями Северной Кореи без предварительных договоренностей с целью поиска дипломатических решений по деэскалации напряженности после очередного запуска КНДР баллистической ракеты, заявил во вторник на брифинге заместитель главы пресс-службы госдепартамента Ведант Патель."Мы готовы ко встрече с КНДР без предварительных договоренностей", - добавил Патель.При этом представитель госдепартамента подчеркнул, что США осуждают запуск баллистической ракеты, считают его "опасным и безрассудным".Северная Корея во вторник утром запустила баллистическую ракету, которая пролетела над территорией Японии и упала в Тихом океане. Японские эксперты полагают, что ракета преодолела максимальное за историю пусков расстояние.На прошлой неделе КНДР также провела несколько ракетных пусков. Все ракеты, предположительно, были баллистическими, высота полета составляла около 50 километров, а дальность - от 300 до 400 километров. Часть из них летела по нестандартной траектории.

https://ria.ru/20221004/dengi-1821566195.html

сша

япония

тихий океан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, сша, государственный департамент сша, япония, тихий океан