https://ria.ru/20221004/vrachi-1821340866.html

В больницу Краснодона в ЛНР прибыли врачи из Тюменской области

В больницу Краснодона в ЛНР прибыли врачи из Тюменской области - РИА Новости, 04.10.2022

В больницу Краснодона в ЛНР прибыли врачи из Тюменской области

Врачи из Тюменской области ведут прием пациентов в многопрофильной больнице города Краснодона Луганской Народной Республики, в том числе выполняют оперативные... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T10:12

2022-10-04T10:12

2022-10-04T10:12

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краснодон

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минздрав лнр

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ТЮМЕНЬ, 4 окт – РИА Новости. Врачи из Тюменской области ведут прием пациентов в многопрофильной больнице города Краснодона Луганской Народной Республики, в том числе выполняют оперативные вмешательства, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения ЛНР.Два хирурга, анестезиолог–реаниматолог и педиатр из Тюмени работают в ЛНР с 26 сентября."В ГУ "Краснодонская центральная городская многопрофильная больница" Луганской Народной Республики прибыло 4 специалиста из г. Тюмень. … 30 сентября специалистами было осмотрено 12 человек взрослого населения и 8 человек детского населения, также врачом–хирургом и врачом анестезиологом–реаниматологом проведено 2 оперативных вмешательства", – следует из сообщения.Всего тюменские врачи осмотрели 47 человек, в том числе 42 взрослых и 24 ребенка.Ранее сообщалось, что Тюмень 1 октября приняла на лечение 19 пациентов из Краснодона, им нужна срочная высокотехнологичная медпомощь, а на месте ее оказать невозможно.Краснодон и Краснодонский район являются подшефными для Тюменской области территориями, соглашение о сотрудничестве стороны подписали 5 июня.

https://ria.ru/20221003/front-1821299348.html

https://ria.ru/20221002/sapery-1820963805.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, краснодон, луганская народная республика, тюмень, минздрав лнр