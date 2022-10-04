https://ria.ru/20221004/vrachi-1821340866.html
В больницу Краснодона в ЛНР прибыли врачи из Тюменской области
В больницу Краснодона в ЛНР прибыли врачи из Тюменской области - РИА Новости, 04.10.2022
В больницу Краснодона в ЛНР прибыли врачи из Тюменской области
Врачи из Тюменской области ведут прием пациентов в многопрофильной больнице города Краснодона Луганской Народной Республики, в том числе выполняют оперативные... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T10:12
2022-10-04T10:12
2022-10-04T10:12
общество
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ТЮМЕНЬ, 4 окт – РИА Новости. Врачи из Тюменской области ведут прием пациентов в многопрофильной больнице города Краснодона Луганской Народной Республики, в том числе выполняют оперативные вмешательства, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения ЛНР.Два хирурга, анестезиолог–реаниматолог и педиатр из Тюмени работают в ЛНР с 26 сентября."В ГУ "Краснодонская центральная городская многопрофильная больница" Луганской Народной Республики прибыло 4 специалиста из г. Тюмень. … 30 сентября специалистами было осмотрено 12 человек взрослого населения и 8 человек детского населения, также врачом–хирургом и врачом анестезиологом–реаниматологом проведено 2 оперативных вмешательства", – следует из сообщения.Всего тюменские врачи осмотрели 47 человек, в том числе 42 взрослых и 24 ребенка.Ранее сообщалось, что Тюмень 1 октября приняла на лечение 19 пациентов из Краснодона, им нужна срочная высокотехнологичная медпомощь, а на месте ее оказать невозможно.Краснодон и Краснодонский район являются подшефными для Тюменской области территориями, соглашение о сотрудничестве стороны подписали 5 июня.
https://ria.ru/20221003/front-1821299348.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, краснодон, луганская народная республика, тюмень, минздрав лнр
Общество, Краснодон, Луганская Народная Республика, Тюмень, Минздрав ЛНР
В больницу Краснодона в ЛНР прибыли врачи из Тюменской области
В больницу Краснодона в ЛНР прибыли четыре врача из Тюменской области
ТЮМЕНЬ, 4 окт – РИА Новости. Врачи из Тюменской области ведут прием пациентов в многопрофильной больнице города Краснодона Луганской Народной Республики, в том числе выполняют оперативные вмешательства, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения ЛНР.
Два хирурга, анестезиолог–реаниматолог и педиатр из Тюмени
работают в ЛНР с 26 сентября.
"В ГУ "Краснодонская центральная городская многопрофильная больница" Луганской Народной Республики прибыло 4 специалиста из г. Тюмень. … 30 сентября специалистами было осмотрено 12 человек взрослого населения и 8 человек детского населения, также врачом–хирургом и врачом анестезиологом–реаниматологом проведено 2 оперативных вмешательства", – следует из сообщения.
Всего тюменские врачи осмотрели 47 человек, в том числе 42 взрослых и 24 ребенка.
Ранее сообщалось, что Тюмень 1 октября приняла на лечение 19 пациентов из Краснодона, им нужна срочная высокотехнологичная медпомощь, а на месте ее оказать невозможно.
Краснодон и Краснодонский район являются подшефными для Тюменской области территориями, соглашение о сотрудничестве стороны подписали 5 июня.