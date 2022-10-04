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В больницу Краснодона в ЛНР прибыли врачи из Тюменской области - РИА Новости, 04.10.2022
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В больницу Краснодона в ЛНР прибыли врачи из Тюменской области
В больницу Краснодона в ЛНР прибыли врачи из Тюменской области - РИА Новости, 04.10.2022
В больницу Краснодона в ЛНР прибыли врачи из Тюменской области
Врачи из Тюменской области ведут прием пациентов в многопрофильной больнице города Краснодона Луганской Народной Республики, в том числе выполняют оперативные... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T10:12
2022-10-04T10:12
общество
краснодон
луганская народная республика
тюмень
минздрав лнр
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ТЮМЕНЬ, 4 окт – РИА Новости. Врачи из Тюменской области ведут прием пациентов в многопрофильной больнице города Краснодона Луганской Народной Республики, в том числе выполняют оперативные вмешательства, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения ЛНР.Два хирурга, анестезиолог–реаниматолог и педиатр из Тюмени работают в ЛНР с 26 сентября."В ГУ "Краснодонская центральная городская многопрофильная больница" Луганской Народной Республики прибыло 4 специалиста из г. Тюмень. … 30 сентября специалистами было осмотрено 12 человек взрослого населения и 8 человек детского населения, также врачом–хирургом и врачом анестезиологом–реаниматологом проведено 2 оперативных вмешательства", – следует из сообщения.Всего тюменские врачи осмотрели 47 человек, в том числе 42 взрослых и 24 ребенка.Ранее сообщалось, что Тюмень 1 октября приняла на лечение 19 пациентов из Краснодона, им нужна срочная высокотехнологичная медпомощь, а на месте ее оказать невозможно.Краснодон и Краснодонский район являются подшефными для Тюменской области территориями, соглашение о сотрудничестве стороны подписали 5 июня.
https://ria.ru/20221003/front-1821299348.html
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общество, краснодон, луганская народная республика, тюмень, минздрав лнр
Общество, Краснодон, Луганская Народная Республика, Тюмень, Минздрав ЛНР
10:12 04.10.2022
 
В больницу Краснодона в ЛНР прибыли врачи из Тюменской области

В больницу Краснодона в ЛНР прибыли четыре врача из Тюменской области

© РИА НовостиМногопрофильная больница в ЛНР
Многопрофильная больница в ЛНР - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© РИА Новости
Многопрофильная больница в ЛНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 4 окт – РИА Новости. Врачи из Тюменской области ведут прием пациентов в многопрофильной больнице города Краснодона Луганской Народной Республики, в том числе выполняют оперативные вмешательства, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения ЛНР.
Два хирурга, анестезиолог–реаниматолог и педиатр из Тюмени работают в ЛНР с 26 сентября.
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"В ГУ "Краснодонская центральная городская многопрофильная больница" Луганской Народной Республики прибыло 4 специалиста из г. Тюмень. … 30 сентября специалистами было осмотрено 12 человек взрослого населения и 8 человек детского населения, также врачом–хирургом и врачом анестезиологом–реаниматологом проведено 2 оперативных вмешательства", – следует из сообщения.
Всего тюменские врачи осмотрели 47 человек, в том числе 42 взрослых и 24 ребенка.
Ранее сообщалось, что Тюмень 1 октября приняла на лечение 19 пациентов из Краснодона, им нужна срочная высокотехнологичная медпомощь, а на месте ее оказать невозможно.
Краснодон и Краснодонский район являются подшефными для Тюменской области территориями, соглашение о сотрудничестве стороны подписали 5 июня.
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ОбществоКраснодонЛуганская Народная РеспубликаТюменьМинздрав ЛНР
 
 
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