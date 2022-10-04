https://ria.ru/20221004/voyna-1821511757.html

МИД заявил о приверженности заявлению о недопустимости ядерной войны

МИД заявил о приверженности заявлению о недопустимости ядерной войны - РИА Новости, 04.10.2022

МИД заявил о приверженности заявлению о недопустимости ядерной войны

Россия полностью привержена заявлению лидеров ядерной пятерки о недопустимости развязывания ядерной войны, говорится в обращении директора ДНКВ МИД РФ Владимира РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T17:34

2022-10-04T17:34

2022-10-04T17:46

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

в мире

ядерная война

владимир ермаков

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ООН, 4 окт – РИА Новости. Россия полностью привержена заявлению лидеров ядерной пятерки о недопустимости развязывания ядерной войны, говорится в обращении директора ДНКВ МИД РФ Владимира Ермакова Первому комитету ГА ООН, которое зачитал замглавы российской делегации Константин Воронцов."Одной из важнейших задач считаем сохранение всеми странами ядерной пятерки приверженности постулату о недопустимости любой войны между странами, обладающими ядерным оружием, который получил отражение в январском совместном заявлении лидеров ядерных держав. Россия привержена ему в полной мере", - сказал Воронцов.

https://ria.ru/20221004/ukraina-1821419880.html

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, ядерная война, владимир ермаков