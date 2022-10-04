https://ria.ru/20221004/voyna-1821511757.html
МИД заявил о приверженности заявлению о недопустимости ядерной войны
МИД заявил о приверженности заявлению о недопустимости ядерной войны - РИА Новости, 04.10.2022
МИД заявил о приверженности заявлению о недопустимости ядерной войны
Россия полностью привержена заявлению лидеров ядерной пятерки о недопустимости развязывания ядерной войны, говорится в обращении директора ДНКВ МИД РФ Владимира РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T17:34
2022-10-04T17:34
2022-10-04T17:46
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
ядерная война
владимир ермаков
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ООН, 4 окт – РИА Новости. Россия полностью привержена заявлению лидеров ядерной пятерки о недопустимости развязывания ядерной войны, говорится в обращении директора ДНКВ МИД РФ Владимира Ермакова Первому комитету ГА ООН, которое зачитал замглавы российской делегации Константин Воронцов."Одной из важнейших задач считаем сохранение всеми странами ядерной пятерки приверженности постулату о недопустимости любой войны между странами, обладающими ядерным оружием, который получил отражение в январском совместном заявлении лидеров ядерных держав. Россия привержена ему в полной мере", - сказал Воронцов.
https://ria.ru/20221004/ukraina-1821419880.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, ядерная война, владимир ермаков
Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), В мире, ядерная война, Владимир Ермаков
17:34 04.10.2022 (обновлено: 17:46 04.10.2022)
МИД заявил о приверженности заявлению о недопустимости ядерной войны
МИД: Россия полностью привержена заявлению о недопустимости развязывания ядерной войны