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ЕС призвал Баку расследовать видео с казнью армянских военнопленных - РИА Новости, 04.10.2022
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ЕС призвал Баку расследовать видео с казнью армянских военнопленных
ЕС призвал Баку расследовать видео с казнью армянских военнопленных - РИА Новости, 04.10.2022
ЕС призвал Баку расследовать видео с казнью армянских военнопленных
ЕС обратился к Азербайджану с призывом провести расследование видеокадров с убийством, предположительно, армянских военнопленных, сообщил глава дипломатии ЕС... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T22:36
2022-10-04T22:36
в мире
жозеп боррель
азербайджан
баку
страсбург
евросоюз
ситуация на армяно-азербайджанской границе
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БРЮССЕЛЬ, 4 окт – РИА Новости. ЕС обратился к Азербайджану с призывом провести расследование видеокадров с убийством, предположительно, армянских военнопленных, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, выступая перед депутатами Европейского парламента на пленарной сессии в Страсбурге."Мы также потребовали провести расследование, чтобы понять, что произошло с этими видеокадрами убийства военнопленных", - сказал он. По словам Борреля, представители властей Азербайджана "заверили, что проведут расследование".Ранее в соцсетях распространились видеокадры убийства, предположительно, армянских военнопленных азербайджанскими военнослужащими. Спецпредставитель ЕС на Южном Кавказе Тойво Клаар отметил, что "если будет доказана подлинность видео, то это военное преступление, которое необходимо расследовать, а виновных наказать".
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в мире, жозеп боррель, азербайджан, баку, страсбург, евросоюз, ситуация на армяно-азербайджанской границе
В мире, Жозеп Боррель, Азербайджан, Баку, Страсбург, Евросоюз, Ситуация на армяно-азербайджанской границе
22:36 04.10.2022
 
ЕС призвал Баку расследовать видео с казнью армянских военнопленных

Боррель: ЕС призвал Азербайджан расследовать видео с казнью армянских военнопленных

© Фото : Аппарат Президента Республики АрменияАрмянские военнослужащие на границе с Азербайджаном
Армянские военнослужащие на границе с Азербайджаном - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© Фото : Аппарат Президента Республики Армения
Армянские военнослужащие на границе с Азербайджаном. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 4 окт – РИА Новости. ЕС обратился к Азербайджану с призывом провести расследование видеокадров с убийством, предположительно, армянских военнопленных, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, выступая перед депутатами Европейского парламента на пленарной сессии в Страсбурге.
"Мы также потребовали провести расследование, чтобы понять, что произошло с этими видеокадрами убийства военнопленных", - сказал он. По словам Борреля, представители властей Азербайджана "заверили, что проведут расследование".
Ранее в соцсетях распространились видеокадры убийства, предположительно, армянских военнопленных азербайджанскими военнослужащими. Спецпредставитель ЕС на Южном Кавказе Тойво Клаар отметил, что "если будет доказана подлинность видео, то это военное преступление, которое необходимо расследовать, а виновных наказать".
Армянские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
Вчера, 20:21
Минобороны Армении: Азербайджан вернул 17 армянских военнопленных
 
В миреЖозеп БоррельАзербайджанБакуСтрасбургЕвросоюзСитуация на армяно-азербайджанской границе
 
 
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