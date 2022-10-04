https://ria.ru/20221004/voennoplennye-1821575409.html
ЕС призвал Баку расследовать видео с казнью армянских военнопленных
ЕС призвал Баку расследовать видео с казнью армянских военнопленных - РИА Новости, 04.10.2022
ЕС призвал Баку расследовать видео с казнью армянских военнопленных
ЕС обратился к Азербайджану с призывом провести расследование видеокадров с убийством, предположительно, армянских военнопленных, сообщил глава дипломатии ЕС... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T22:36
2022-10-04T22:36
2022-10-04T22:36
в мире
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ситуация на армяно-азербайджанской границе
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БРЮССЕЛЬ, 4 окт – РИА Новости. ЕС обратился к Азербайджану с призывом провести расследование видеокадров с убийством, предположительно, армянских военнопленных, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, выступая перед депутатами Европейского парламента на пленарной сессии в Страсбурге."Мы также потребовали провести расследование, чтобы понять, что произошло с этими видеокадрами убийства военнопленных", - сказал он. По словам Борреля, представители властей Азербайджана "заверили, что проведут расследование".Ранее в соцсетях распространились видеокадры убийства, предположительно, армянских военнопленных азербайджанскими военнослужащими. Спецпредставитель ЕС на Южном Кавказе Тойво Клаар отметил, что "если будет доказана подлинность видео, то это военное преступление, которое необходимо расследовать, а виновных наказать".
https://ria.ru/20221004/voennoplennye-1821552797.html
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в мире, жозеп боррель, азербайджан, баку, страсбург, евросоюз, ситуация на армяно-азербайджанской границе
В мире, Жозеп Боррель, Азербайджан, Баку, Страсбург, Евросоюз, Ситуация на армяно-азербайджанской границе
ЕС призвал Баку расследовать видео с казнью армянских военнопленных
Боррель: ЕС призвал Азербайджан расследовать видео с казнью армянских военнопленных
БРЮССЕЛЬ, 4 окт – РИА Новости. ЕС обратился к Азербайджану с призывом провести расследование видеокадров с убийством, предположительно, армянских военнопленных, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, выступая перед депутатами Европейского парламента на пленарной сессии в Страсбурге.
"Мы также потребовали провести расследование, чтобы понять, что произошло с этими видеокадрами убийства военнопленных", - сказал он. По словам Борреля, представители властей Азербайджана "заверили, что проведут расследование".
Ранее в соцсетях распространились видеокадры убийства, предположительно, армянских военнопленных азербайджанскими военнослужащими. Спецпредставитель ЕС на Южном Кавказе Тойво Клаар отметил, что "если будет доказана подлинность видео, то это военное преступление, которое необходимо расследовать, а виновных наказать".