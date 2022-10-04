https://ria.ru/20221004/valyuta-1821304649.html
Россиянам объяснили, на что сейчас лучше потратить валюту
Россиянам объяснили, на что сейчас лучше потратить валюту - РИА Новости, 04.10.2022
Россиянам объяснили, на что сейчас лучше потратить валюту
Российские инвесторы стоят перед выбором между рисками и диверсификацией долларов и евро, рассказал агентству "Прайм" финансовый аналитик BitRiver Владислав... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T01:15
2022-10-04T01:15
2022-10-04T01:15
экономика
общество
россия
владислав антонов (аналитик)
bitriver
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юань
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Российские инвесторы стоят перед выбором между рисками и диверсификацией долларов и евро, рассказал агентству "Прайм" финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.По словам эксперта, санкции Запада привели к падению спроса американской валюты в России. На этом фоне инвесторы могут либо рискнуть и фиксировать убыток, либо ожидать ослабления рубля.Он отметил, что нежелающие терпеть убытки могут перевести валюту в юань.Аналитик добавил, что доллары лучше всего продать, так как есть риск прекращения Мосбиржей торговли валютой недружественных стран. Антонов подчеркнул, что в данный момент лучшим инвестиционным инструментом является рубль.
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экономика, общество, россия, владислав антонов (аналитик), bitriver, московская биржа, рубль, юань, доллар
Экономика, Общество, Россия, Владислав Антонов (аналитик), BitRiver, Московская биржа, Рубль, Юань, Доллар
Россиянам объяснили, на что сейчас лучше потратить валюту
Аналитик Антонов посоветовал перевести валюту в юань в ожидании ослабления рубля