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Россиянам объяснили, на что сейчас лучше потратить валюту - РИА Новости, 04.10.2022
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Россиянам объяснили, на что сейчас лучше потратить валюту
Россиянам объяснили, на что сейчас лучше потратить валюту - РИА Новости, 04.10.2022
Россиянам объяснили, на что сейчас лучше потратить валюту
Российские инвесторы стоят перед выбором между рисками и диверсификацией долларов и евро, рассказал агентству "Прайм" финансовый аналитик BitRiver Владислав... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T01:15
2022-10-04T01:15
экономика
общество
россия
владислав антонов (аналитик)
bitriver
московская биржа
рубль
юань
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Российские инвесторы стоят перед выбором между рисками и диверсификацией долларов и евро, рассказал агентству "Прайм" финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.По словам эксперта, санкции Запада привели к падению спроса американской валюты в России. На этом фоне инвесторы могут либо рискнуть и фиксировать убыток, либо ожидать ослабления рубля.Он отметил, что нежелающие терпеть убытки могут перевести валюту в юань.Аналитик добавил, что доллары лучше всего продать, так как есть риск прекращения Мосбиржей торговли валютой недружественных стран. Антонов подчеркнул, что в данный момент лучшим инвестиционным инструментом является рубль.
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экономика, общество, россия, владислав антонов (аналитик), bitriver, московская биржа, рубль, юань, доллар
Экономика, Общество, Россия, Владислав Антонов (аналитик), BitRiver, Московская биржа, Рубль, Юань, Доллар
01:15 04.10.2022
 
Россиянам объяснили, на что сейчас лучше потратить валюту

Аналитик Антонов посоветовал перевести валюту в юань в ожидании ослабления рубля

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкОбменный пункт
Обменный пункт - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Российские инвесторы стоят перед выбором между рисками и диверсификацией долларов и евро, рассказал агентству "Прайм" финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.
По словам эксперта, санкции Запада привели к падению спроса американской валюты в России. На этом фоне инвесторы могут либо рискнуть и фиксировать убыток, либо ожидать ослабления рубля.
"Риски — это ответственность. Здесь либо фиксировать убыток, либо ждать, когда рубль ослабнет и продать с минимальными убытками. Ждать можно очень долго, поскольку импорт увеличивается медленно, а рыночные механизмы на валютном рынке не работают", — пояснил Антонов.
Он отметил, что нежелающие терпеть убытки могут перевести валюту в юань.
Аналитик добавил, что доллары лучше всего продать, так как есть риск прекращения Мосбиржей торговли валютой недружественных стран. Антонов подчеркнул, что в данный момент лучшим инвестиционным инструментом является рубль.
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ЭкономикаОбществоРоссияВладислав Антонов (аналитик)BitRiverМосковская биржаРубльЮаньДоллар
 
 
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