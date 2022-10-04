https://ria.ru/20221004/valyuta-1821304649.html

Россиянам объяснили, на что сейчас лучше потратить валюту

Россиянам объяснили, на что сейчас лучше потратить валюту - РИА Новости, 04.10.2022

Россиянам объяснили, на что сейчас лучше потратить валюту

Российские инвесторы стоят перед выбором между рисками и диверсификацией долларов и евро, рассказал агентству "Прайм" финансовый аналитик BitRiver Владислав... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T01:15

2022-10-04T01:15

2022-10-04T01:15

экономика

общество

россия

владислав антонов (аналитик)

bitriver

московская биржа

рубль

юань

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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Российские инвесторы стоят перед выбором между рисками и диверсификацией долларов и евро, рассказал агентству "Прайм" финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.По словам эксперта, санкции Запада привели к падению спроса американской валюты в России. На этом фоне инвесторы могут либо рискнуть и фиксировать убыток, либо ожидать ослабления рубля.Он отметил, что нежелающие терпеть убытки могут перевести валюту в юань.Аналитик добавил, что доллары лучше всего продать, так как есть риск прекращения Мосбиржей торговли валютой недружественных стран. Антонов подчеркнул, что в данный момент лучшим инвестиционным инструментом является рубль.

https://ria.ru/20221003/rubl-1821051629.html

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экономика, общество, россия, владислав антонов (аналитик), bitriver, московская биржа, рубль, юань, доллар