Рейтинг: Химки вошли в топ-10 городов России по уровню зарплаты
МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Подмосковные Химки вошли в топ-10 городов России по уровню заработной платы согласно рейтингу, составленному агентством "РИА Рейтинг" на основе данных официальной статистики.
По данным исследования, среднемесячная чистая зарплата в первом полугодии 2022 года в Химках, занявших 9-е место в рейтинге, составила 85,8 тысячи рублей. Относительно первого полугодия прошлого года этот показатель вырос на 7,5%.
В рейтинг включены 100 городов – административные центры регионов, а также другие крупнейшие города России. Лидируют в нем Новый Уренгой, Салехард и Южно-Сахалинск, замыкают список Элиста, Нальчик и Грозный. Города ранжированы по отношению чистой средней зарплаты к потребительской корзине, то есть, по покупательной способности зарплаты. Средние зарплаты по городам (за вычетом НДФЛ) рассчитаны на основе официальной статистики за январь-июнь 2022 года по крупным и средним предприятиям. Фиксированный потребительский набор взят из региональной статистики.
"Мы работаем над созданием благоприятного инвестиционного климата, чтобы малому, среднему и крупному бизнесу было комфортно у нас работать и развиваться. С начала года, благодаря привлечению новых налоговых резидентов, в Химках создано более 3 тысяч новых рабочих мест", - привели в пресс-службе городского округа комментарий главы Химок Дмитрия Волошина.
Как отметили в пресс-службе, Химки входят в топ городов Подмосковья по социально-экономическим показателям. Так, по итогам первого полугодия 2022 года округ занимает первое место по прибыли крупных и средних организаций, сальдированному финансовому результату и среднесписочной численности сотрудников. Химки входят в топ-5 городов Подмосковья по объему инвестиций, за первое полугодие он вырос на 2,5% -до 6,6 миллиарда рублей.
Также округ находится на 2-м месте по объему отгруженных товаров - 172,5 миллиардов рублей, что на 14% выше показателя прошлого года. Объем промышленного производства вырос на 2,7% и составил 47,3 миллиарда рублей.