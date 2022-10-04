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Рейтинг: Химки вошли в топ-10 городов России по уровню зарплаты - РИА Новости, 04.10.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20221004/uroven-1821509936.html
Рейтинг: Химки вошли в топ-10 городов России по уровню зарплаты
Рейтинг: Химки вошли в топ-10 городов России по уровню зарплаты - РИА Новости, 04.10.2022
Рейтинг: Химки вошли в топ-10 городов России по уровню зарплаты
Подмосковные Химки вошли в топ-10 городов России по уровню заработной платы согласно рейтингу, составленному агентством "РИА Рейтинг" на основе данных... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T17:42
2022-10-04T17:42
новости подмосковья
химки
россия
московская область (подмосковье)
риа рейтинг
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МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Подмосковные Химки вошли в топ-10 городов России по уровню заработной платы согласно рейтингу, составленному агентством "РИА Рейтинг" на основе данных официальной статистики.По данным исследования, среднемесячная чистая зарплата в первом полугодии 2022 года в Химках, занявших 9-е место в рейтинге, составила 85,8 тысячи рублей. Относительно первого полугодия прошлого года этот показатель вырос на 7,5%.В рейтинг включены 100 городов – административные центры регионов, а также другие крупнейшие города России. Лидируют в нем Новый Уренгой, Салехард и Южно-Сахалинск, замыкают список Элиста, Нальчик и Грозный. Города ранжированы по отношению чистой средней зарплаты к потребительской корзине, то есть, по покупательной способности зарплаты. Средние зарплаты по городам (за вычетом НДФЛ) рассчитаны на основе официальной статистики за январь-июнь 2022 года по крупным и средним предприятиям. Фиксированный потребительский набор взят из региональной статистики.Как отметили в пресс-службе, Химки входят в топ городов Подмосковья по социально-экономическим показателям. Так, по итогам первого полугодия 2022 года округ занимает первое место по прибыли крупных и средних организаций, сальдированному финансовому результату и среднесписочной численности сотрудников. Химки входят в топ-5 городов Подмосковья по объему инвестиций, за первое полугодие он вырос на 2,5% -до 6,6 миллиарда рублей.Также округ находится на 2-м месте по объему отгруженных товаров - 172,5 миллиардов рублей, что на 14% выше показателя прошлого года. Объем промышленного производства вырос на 2,7% и составил 47,3 миллиарда рублей.
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химки, россия, московская область (подмосковье), риа рейтинг, миа "россия сегодня"
Новости Подмосковья, Химки, Россия, Московская область (Подмосковье), РИА Рейтинг, МИА "Россия сегодня"
17:42 04.10.2022
 

Рейтинг: Химки вошли в топ-10 городов России по уровню зарплаты

© Фото : РИАМО / Александр МанзюкХимки
Химки - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© Фото : РИАМО / Александр Манзюк
Химки
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Подмосковные Химки вошли в топ-10 городов России по уровню заработной платы согласно рейтингу, составленному агентством "РИА Рейтинг" на основе данных официальной статистики.
По данным исследования, среднемесячная чистая зарплата в первом полугодии 2022 года в Химках, занявших 9-е место в рейтинге, составила 85,8 тысячи рублей. Относительно первого полугодия прошлого года этот показатель вырос на 7,5%.
В рейтинг включены 100 городов – административные центры регионов, а также другие крупнейшие города России. Лидируют в нем Новый Уренгой, Салехард и Южно-Сахалинск, замыкают список Элиста, Нальчик и Грозный. Города ранжированы по отношению чистой средней зарплаты к потребительской корзине, то есть, по покупательной способности зарплаты. Средние зарплаты по городам (за вычетом НДФЛ) рассчитаны на основе официальной статистики за январь-июнь 2022 года по крупным и средним предприятиям. Фиксированный потребительский набор взят из региональной статистики.
"Мы работаем над созданием благоприятного инвестиционного климата, чтобы малому, среднему и крупному бизнесу было комфортно у нас работать и развиваться. С начала года, благодаря привлечению новых налоговых резидентов, в Химках создано более 3 тысяч новых рабочих мест", - привели в пресс-службе городского округа комментарий главы Химок Дмитрия Волошина.
Как отметили в пресс-службе, Химки входят в топ городов Подмосковья по социально-экономическим показателям. Так, по итогам первого полугодия 2022 года округ занимает первое место по прибыли крупных и средних организаций, сальдированному финансовому результату и среднесписочной численности сотрудников. Химки входят в топ-5 городов Подмосковья по объему инвестиций, за первое полугодие он вырос на 2,5% -до 6,6 миллиарда рублей.
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Также округ находится на 2-м месте по объему отгруженных товаров - 172,5 миллиардов рублей, что на 14% выше показателя прошлого года. Объем промышленного производства вырос на 2,7% и составил 47,3 миллиарда рублей.
 
Новости ПодмосковьяХимкиРоссияМосковская область (Подмосковье)РИА РейтингМИА "Россия сегодня"
 
 
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