https://ria.ru/20221004/uroven-1821509936.html

Рейтинг: Химки вошли в топ-10 городов России по уровню зарплаты

Рейтинг: Химки вошли в топ-10 городов России по уровню зарплаты - РИА Новости, 04.10.2022

Рейтинг: Химки вошли в топ-10 городов России по уровню зарплаты

Подмосковные Химки вошли в топ-10 городов России по уровню заработной платы согласно рейтингу, составленному агентством "РИА Рейтинг" на основе данных... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T17:42

2022-10-04T17:42

2022-10-04T17:42

новости подмосковья

химки

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московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Подмосковные Химки вошли в топ-10 городов России по уровню заработной платы согласно рейтингу, составленному агентством "РИА Рейтинг" на основе данных официальной статистики.По данным исследования, среднемесячная чистая зарплата в первом полугодии 2022 года в Химках, занявших 9-е место в рейтинге, составила 85,8 тысячи рублей. Относительно первого полугодия прошлого года этот показатель вырос на 7,5%.В рейтинг включены 100 городов – административные центры регионов, а также другие крупнейшие города России. Лидируют в нем Новый Уренгой, Салехард и Южно-Сахалинск, замыкают список Элиста, Нальчик и Грозный. Города ранжированы по отношению чистой средней зарплаты к потребительской корзине, то есть, по покупательной способности зарплаты. Средние зарплаты по городам (за вычетом НДФЛ) рассчитаны на основе официальной статистики за январь-июнь 2022 года по крупным и средним предприятиям. Фиксированный потребительский набор взят из региональной статистики.Как отметили в пресс-службе, Химки входят в топ городов Подмосковья по социально-экономическим показателям. Так, по итогам первого полугодия 2022 года округ занимает первое место по прибыли крупных и средних организаций, сальдированному финансовому результату и среднесписочной численности сотрудников. Химки входят в топ-5 городов Подмосковья по объему инвестиций, за первое полугодие он вырос на 2,5% -до 6,6 миллиарда рублей.Также округ находится на 2-м месте по объему отгруженных товаров - 172,5 миллиардов рублей, что на 14% выше показателя прошлого года. Объем промышленного производства вырос на 2,7% и составил 47,3 миллиарда рублей.

https://radiosputnik.ria.ru/20220824/khimki-1811871202.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

химки, россия, московская область (подмосковье), риа рейтинг, миа "россия сегодня"