https://ria.ru/20221004/ukraina-1821494321.html

Премьер Польши призвал ЕС финансировать Киев не меньше, чем это делают США

Премьер Польши призвал ЕС финансировать Киев не меньше, чем это делают США - РИА Новости, 04.10.2022

Премьер Польши призвал ЕС финансировать Киев не меньше, чем это делают США

Премьер Польши Матеуш Моравецкий считает, что Евросоюз должен оказывать Украине финансовую помощь на суммы не меньше, чем это делают США. РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T16:41

2022-10-04T16:41

2022-10-04T16:41

специальная военная операция на украине

в мире

украина

польша

сша

евросоюз

матеуш моравецкий

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ВАРШАВА, 4 окт - РИА Новости. Премьер Польши Матеуш Моравецкий считает, что Евросоюз должен оказывать Украине финансовую помощь на суммы не меньше, чем это делают США."Вчера администрация президента Джо Байдена сказала всем нам, европейцам, что США готовы финансово поддерживать (Украину – ред.) на уровне между 1-1,5 миллиарда (долларов) в месяц. Наша задача - также организовать финансовую помощь (Украине – ред.) в Европейском союзе", - сказал Моравецкий в ходе Варшавского форума по безопасности."Мы должны соответствовать этой сумме и быть достаточно эффективными, чтобы быстро передать эту помощь. А что сейчас? Пока только половина из обещанных 9 миллиардов евро были отправлены на Украину. Мы должны действовать быстро, решительно", - добавил он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, - "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".

https://ria.ru/20221003/komandovanie-1820608737.html

https://ria.ru/20221003/oruzhie-1821291302.html

украина

польша

сша

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, польша, сша, евросоюз, матеуш моравецкий