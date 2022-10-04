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Премьер Польши призвал ЕС финансировать Киев не меньше, чем это делают США - РИА Новости, 04.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221004/ukraina-1821494321.html
Премьер Польши призвал ЕС финансировать Киев не меньше, чем это делают США
Премьер Польши призвал ЕС финансировать Киев не меньше, чем это делают США - РИА Новости, 04.10.2022
Премьер Польши призвал ЕС финансировать Киев не меньше, чем это делают США
Премьер Польши Матеуш Моравецкий считает, что Евросоюз должен оказывать Украине финансовую помощь на суммы не меньше, чем это делают США. РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T16:41
2022-10-04T16:41
специальная военная операция на украине
в мире
украина
польша
сша
евросоюз
матеуш моравецкий
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ВАРШАВА, 4 окт - РИА Новости. Премьер Польши Матеуш Моравецкий считает, что Евросоюз должен оказывать Украине финансовую помощь на суммы не меньше, чем это делают США."Вчера администрация президента Джо Байдена сказала всем нам, европейцам, что США готовы финансово поддерживать (Украину – ред.) на уровне между 1-1,5 миллиарда (долларов) в месяц. Наша задача - также организовать финансовую помощь (Украине – ред.) в Европейском союзе", - сказал Моравецкий в ходе Варшавского форума по безопасности."Мы должны соответствовать этой сумме и быть достаточно эффективными, чтобы быстро передать эту помощь. А что сейчас? Пока только половина из обещанных 9 миллиардов евро были отправлены на Украину. Мы должны действовать быстро, решительно", - добавил он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, - "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
https://ria.ru/20221003/komandovanie-1820608737.html
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в мире, украина, польша, сша, евросоюз, матеуш моравецкий
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Польша, США, Евросоюз, Матеуш Моравецкий
16:41 04.10.2022
 
Премьер Польши призвал ЕС финансировать Киев не меньше, чем это делают США

Премьер Польши Моравецкий призвал ЕС финансировать Украину не меньше, чем это делают США

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertПремьер-министр Польши Матеуш Моравецкий
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Архивное фото
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ВАРШАВА, 4 окт - РИА Новости. Премьер Польши Матеуш Моравецкий считает, что Евросоюз должен оказывать Украине финансовую помощь на суммы не меньше, чем это делают США.
"Вчера администрация президента Джо Байдена сказала всем нам, европейцам, что США готовы финансово поддерживать (Украину – ред.) на уровне между 1-1,5 миллиарда (долларов) в месяц. Наша задача - также организовать финансовую помощь (Украине – ред.) в Европейском союзе", - сказал Моравецкий в ходе Варшавского форума по безопасности.
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"Мы должны соответствовать этой сумме и быть достаточно эффективными, чтобы быстро передать эту помощь. А что сейчас? Пока только половина из обещанных 9 миллиардов евро были отправлены на Украину. Мы должны действовать быстро, решительно", - добавил он.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, - "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаПольшаСШАЕвросоюзМатеуш Моравецкий
 
 
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