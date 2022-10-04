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Всемирный банк спрогнозировал сокращение экономики Украины на 35 процентов - РИА Новости, 04.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221004/ukraina-1821490776.html
Всемирный банк спрогнозировал сокращение экономики Украины на 35 процентов
Всемирный банк спрогнозировал сокращение экономики Украины на 35 процентов - РИА Новости, 04.10.2022
Всемирный банк спрогнозировал сокращение экономики Украины на 35 процентов
Экономика Украины в связи с проведением российской спецоперации сократится на 35% в этом году, прогнозирует Всемирный банк. РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T16:31
2022-10-04T16:31
специальная военная операция на украине
экономика
украина
всемирный банк
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ВАШИНГТОН, 4 окт - РИА Новости. Экономика Украины в связи с проведением российской спецоперации сократится на 35% в этом году, прогнозирует Всемирный банк.Отмечается, что экономическая деятельность страдает из-за разрушения производственных мощностей, повреждения сельскохозяйственных земель и сокращения рабочей силы."По последним оценкам Всемирного банка, потребности в восстановлении и реконструкции в социальном, производственном и инфраструктурном секторах составляют не менее 349 миллиардов долларов", - указывает Всемирный банк.Он отмечает, что эта цифра более чем в 1,5 раза превышает размер экономики Украины в 2021 году.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима".
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экономика, украина, всемирный банк
Специальная военная операция на Украине, Экономика, Украина, Всемирный банк
16:31 04.10.2022
 
Всемирный банк спрогнозировал сокращение экономики Украины на 35 процентов

Всемирный банк спрогнозировал сокращение экономики Украины на 35 процентов в этом году

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 4 окт - РИА Новости. Экономика Украины в связи с проведением российской спецоперации сократится на 35% в этом году, прогнозирует Всемирный банк.
"В настоящее время прогнозируется, что экономика Украины сократится на 35% в этом году", - говорится в сообщении Всемирного банка.
Отмечается, что экономическая деятельность страдает из-за разрушения производственных мощностей, повреждения сельскохозяйственных земель и сокращения рабочей силы.
"По последним оценкам Всемирного банка, потребности в восстановлении и реконструкции в социальном, производственном и инфраструктурном секторах составляют не менее 349 миллиардов долларов", - указывает Всемирный банк.
Он отмечает, что эта цифра более чем в 1,5 раза превышает размер экономики Украины в 2021 году.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима".
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Специальная военная операция на УкраинеЭкономикаУкраинаВсемирный банк
 
 
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