https://ria.ru/20221004/ukraina-1821490776.html

Всемирный банк спрогнозировал сокращение экономики Украины на 35 процентов

Всемирный банк спрогнозировал сокращение экономики Украины на 35 процентов - РИА Новости, 04.10.2022

Всемирный банк спрогнозировал сокращение экономики Украины на 35 процентов

Экономика Украины в связи с проведением российской спецоперации сократится на 35% в этом году, прогнозирует Всемирный банк. РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T16:31

2022-10-04T16:31

2022-10-04T16:31

специальная военная операция на украине

экономика

украина

всемирный банк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7e8c3a38514867ff1a73277545702392.jpg

ВАШИНГТОН, 4 окт - РИА Новости. Экономика Украины в связи с проведением российской спецоперации сократится на 35% в этом году, прогнозирует Всемирный банк.Отмечается, что экономическая деятельность страдает из-за разрушения производственных мощностей, повреждения сельскохозяйственных земель и сокращения рабочей силы."По последним оценкам Всемирного банка, потребности в восстановлении и реконструкции в социальном, производственном и инфраструктурном секторах составляют не менее 349 миллиардов долларов", - указывает Всемирный банк.Он отмечает, что эта цифра более чем в 1,5 раза превышает размер экономики Украины в 2021 году.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима".

https://ria.ru/20221002/putin-1820898646.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, украина, всемирный банк