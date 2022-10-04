https://ria.ru/20221004/ukraina-1821487691.html

МИД назвал доклад ООН по Украине однобоким

МИД назвал доклад ООН по Украине однобоким - РИА Новости, 04.10.2022

МИД назвал доклад ООН по Украине однобоким

Москва считает доклад Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) по Украине однобоким и несбалансированным, заявила официальный... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T16:26

2022-10-04T16:26

2022-10-04T16:26

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Москва считает доклад Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) по Украине однобоким и несбалансированным, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Однобокий и несбалансированный характер представленного документа полностью следует в русле западных подходов к освещению украинского кризиса. Очевидно, что у Управления не хватает смелости для проявления принципиального подхода, чтобы правдиво и объективно отразить все военные преступления, преступления против человечности и нарушения прав человека, ответственность за которые несет киевский режим", - говорится в сообщении на сайте ведомства.Захарова отмечает, что УВКПЧ "нехотя и мимоходом" признает неизбирательное использование украинскими военными тяжелого вооружения, размещение военной техники вблизи гражданских объектов, жестокое обращение с военнопленными, преследование Киевом "предателей", насильственные исчезновения, проблемы в области отправления правосудия, а также направленные на запрет оппозиционных сил законодательные нововведения.Министерство считает, что действия Киева в контексте вооруженного конфликта во многих случаях являются де-факто военными преступлениями, а репрессии в отношении представителей политической оппозиции, независимых СМИ, гражданского общества, национальных и языковых меньшинств противоречат базовым правозащитным международным договорам, авторы предпочитают не упоминать.По ее словам, игнорирование Управлением нарушений Киевом прав человека лишь еще больше компрометирует УВКПЧ и его руководство, а подход к правозащитным аспектам кризиса на Украине нуждается в коренном пересмотре."От способности Управления занять объективную и беспристрастную позицию в этом вопросе во многом будут зависеть параметры дальнейшего сотрудничества России с этой структурой", - заявила она.Москва требует от Управления своевременной жесткой публичной реакции на массовые нарушения прав человека и военные преступления со стороны киевского режима, а также действия его западных покровителей, отметила официальный представитель МИД РФ.

https://ria.ru/20220927/oon-1819675627.html

https://ria.ru/20220922/ukraina-1818787105.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, мария захарова, россия, киев, москва, оон