https://ria.ru/20221004/ukraina-1821487691.html
МИД назвал доклад ООН по Украине однобоким
МИД назвал доклад ООН по Украине однобоким - РИА Новости, 04.10.2022
МИД назвал доклад ООН по Украине однобоким
Москва считает доклад Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) по Украине однобоким и несбалансированным, заявила официальный... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T16:26
2022-10-04T16:26
2022-10-04T16:26
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Москва считает доклад Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) по Украине однобоким и несбалансированным, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Однобокий и несбалансированный характер представленного документа полностью следует в русле западных подходов к освещению украинского кризиса. Очевидно, что у Управления не хватает смелости для проявления принципиального подхода, чтобы правдиво и объективно отразить все военные преступления, преступления против человечности и нарушения прав человека, ответственность за которые несет киевский режим", - говорится в сообщении на сайте ведомства.Захарова отмечает, что УВКПЧ "нехотя и мимоходом" признает неизбирательное использование украинскими военными тяжелого вооружения, размещение военной техники вблизи гражданских объектов, жестокое обращение с военнопленными, преследование Киевом "предателей", насильственные исчезновения, проблемы в области отправления правосудия, а также направленные на запрет оппозиционных сил законодательные нововведения.Министерство считает, что действия Киева в контексте вооруженного конфликта во многих случаях являются де-факто военными преступлениями, а репрессии в отношении представителей политической оппозиции, независимых СМИ, гражданского общества, национальных и языковых меньшинств противоречат базовым правозащитным международным договорам, авторы предпочитают не упоминать.По ее словам, игнорирование Управлением нарушений Киевом прав человека лишь еще больше компрометирует УВКПЧ и его руководство, а подход к правозащитным аспектам кризиса на Украине нуждается в коренном пересмотре."От способности Управления занять объективную и беспристрастную позицию в этом вопросе во многом будут зависеть параметры дальнейшего сотрудничества России с этой структурой", - заявила она.Москва требует от Управления своевременной жесткой публичной реакции на массовые нарушения прав человека и военные преступления со стороны киевского режима, а также действия его западных покровителей, отметила официальный представитель МИД РФ.
https://ria.ru/20220927/oon-1819675627.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, мария захарова, россия, киев, москва, оон
В мире, Мария Захарова, Россия, Киев, Москва, ООН
МИД назвал доклад ООН по Украине однобоким
Российский МИД назвал доклад УВКПЧ ООН по Украине однобоким и несбалансированным
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости.
Москва считает доклад Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) по Украине однобоким и несбалансированным, заявила
официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Однобокий и несбалансированный характер представленного документа полностью следует в русле западных подходов к освещению украинского кризиса. Очевидно, что у Управления не хватает смелости для проявления принципиального подхода, чтобы правдиво и объективно отразить все военные преступления, преступления против человечности и нарушения прав человека, ответственность за которые несет киевский режим", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Захарова отмечает, что УВКПЧ "нехотя и мимоходом" признает неизбирательное использование украинскими военными тяжелого вооружения, размещение военной техники вблизи гражданских объектов, жестокое обращение с военнопленными, преследование Киевом
"предателей", насильственные исчезновения, проблемы в области отправления правосудия, а также направленные на запрет оппозиционных сил законодательные нововведения.
Министерство считает, что действия Киева в контексте вооруженного конфликта во многих случаях являются де-факто военными преступлениями, а репрессии в отношении представителей политической оппозиции, независимых СМИ, гражданского общества, национальных и языковых меньшинств противоречат базовым правозащитным международным договорам, авторы предпочитают не упоминать.
"Не прозвучало со стороны УВКПЧ и его руководства и осуждения артиллерийских ударов по населенным пунктам, школам и больницам, гражданской инфраструктуре. В результате каждого такого удара, произведенного украинскими военными из поставляемого Западом оружия, продолжают гибнуть мирные жители, включая детей", - добавила Захарова.
По ее словам, игнорирование Управлением нарушений Киевом прав человека лишь еще больше компрометирует УВКПЧ и его руководство, а подход к правозащитным аспектам кризиса на Украине нуждается в коренном пересмотре.
"От способности Управления занять объективную и беспристрастную позицию в этом вопросе во многом будут зависеть параметры дальнейшего сотрудничества России с этой структурой", - заявила она.
Москва требует от Управления своевременной жесткой публичной реакции на массовые нарушения прав человека и военные преступления со стороны киевского режима, а также действия его западных покровителей, отметила официальный представитель МИД РФ.