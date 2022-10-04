Немцев шокировало заявление Зеленского о нежелании договариваться с Путиным
Читатели Spiegel предупредили Зеленского о последствиях отказа договариваться с Путиным
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Читатели немецкого издание Spiegel негативно высказались о решении президента Украины Владимира Зеленского не вести никаких переговоров с Владимиром Путиным.
"Каждая война в конце концов заканчивается капитуляцией или переговорами. Однако, если Зеленский исключает их, значит, ему наплевать на человеческие жизни", — поделился мнением один из пользователей.
"Ладно, скажем прямо, во всем виноваты США. Не станет ли их уход толчком к разрешению конфликта?" — задался вопросом другой комментатор.
"Очевидно, что Зеленский на войне зарабатывает больше, чем на дипломатии. Отказ от переговоров приведет к многочисленным жертвам", — написал еще один из читателей.
"Он очень быстро смог развалить свою страну", — констатировал четвертый пользователь.
"Я шокирован… Украинцы, он хочет обезлюдить страну, это просто бесчеловечно", — подчеркнул пятый комментатор.
Президент Украины Владимир Зеленский 4 октября утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным.
В свою очередь, Владимир Путин неоднократно говорил о готовности к поиску мирного решения кризиса, при этом в Кремле напоминали о провале переговоров в Стамбуле, когда украинская сторона в одностороннем порядке вышла из процесса урегулирования.
На выступлении в Кремле на церемонии подписания соглашений о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей Путин в очередной раз призвал киевские власти вернуться за стол переговоров. Вместе с тем он подчеркнул, что Россия никогда не предаст жителей регионов, которые вошли в ее состав.