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Немцев шокировало заявление Зеленского о нежелании договариваться с Путиным - РИА Новости, 04.10.2022
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Немцев шокировало заявление Зеленского о нежелании договариваться с Путиным
Немцев шокировало заявление Зеленского о нежелании договариваться с Путиным - РИА Новости, 04.10.2022
Немцев шокировало заявление Зеленского о нежелании договариваться с Путиным
Читатели немецкого издание Spiegel негативно высказались о решении президента Украины Владимира Зеленского не вести никаких переговоров с Владимиром Путиным. РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T16:07
2022-10-04T16:07
политика
признание днр и лнр в россии
в мире
владимир путин
владимир зеленский
сша
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Читатели немецкого издание Spiegel негативно высказались о решении президента Украины Владимира Зеленского не вести никаких переговоров с Владимиром Путиным."Ладно, скажем прямо, во всем виноваты США. Не станет ли их уход толчком к разрешению конфликта?" — задался вопросом другой комментатор."Очевидно, что Зеленский на войне зарабатывает больше, чем на дипломатии. Отказ от переговоров приведет к многочисленным жертвам", — написал еще один из читателей."Он очень быстро смог развалить свою страну", — констатировал четвертый пользователь."Я шокирован… Украинцы, он хочет обезлюдить страну, это просто бесчеловечно", — подчеркнул пятый комментатор.Президент Украины Владимир Зеленский 4 октября утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным.Ранее Зеленский сам призывал к ним, но после подписания в Москве соглашений о вхождении новых регионов в состав России, подчеркнул, что будет вести их "уже с другим президентом России".В свою очередь, Владимир Путин неоднократно говорил о готовности к поиску мирного решения кризиса, при этом в Кремле напоминали о провале переговоров в Стамбуле, когда украинская сторона в одностороннем порядке вышла из процесса урегулирования.На выступлении в Кремле на церемонии подписания соглашений о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей Путин в очередной раз призвал киевские власти вернуться за стол переговоров. Вместе с тем он подчеркнул, что Россия никогда не предаст жителей регионов, которые вошли в ее состав.
https://radiosputnik.ria.ru/20221003/kitay-1821228149.html
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политика, признание днр и лнр в россии, в мире, владимир путин, владимир зеленский, сша, украина, россия
Политика, Признание ДНР и ЛНР в России, В мире, Владимир Путин, Владимир Зеленский, США, Украина, Россия
16:07 04.10.2022
 
Немцев шокировало заявление Зеленского о нежелании договариваться с Путиным

Читатели Spiegel предупредили Зеленского о последствиях отказа договариваться с Путиным

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Читатели немецкого издание Spiegel негативно высказались о решении президента Украины Владимира Зеленского не вести никаких переговоров с Владимиром Путиным.
"Каждая война в конце концов заканчивается капитуляцией или переговорами. Однако, если Зеленский исключает их, значит, ему наплевать на человеческие жизни", — поделился мнением один из пользователей.
"Ладно, скажем прямо, во всем виноваты США. Не станет ли их уход толчком к разрешению конфликта?" — задался вопросом другой комментатор.
"Очевидно, что Зеленский на войне зарабатывает больше, чем на дипломатии. Отказ от переговоров приведет к многочисленным жертвам", — написал еще один из читателей.
"Он очень быстро смог развалить свою страну", — констатировал четвертый пользователь.
"Я шокирован… Украинцы, он хочет обезлюдить страну, это просто бесчеловечно", — подчеркнул пятый комментатор.
Президент Украины Владимир Зеленский 4 октября утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным.
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Ранее Зеленский сам призывал к ним, но после подписания в Москве соглашений о вхождении новых регионов в состав России, подчеркнул, что будет вести их "уже с другим президентом России".
В свою очередь, Владимир Путин неоднократно говорил о готовности к поиску мирного решения кризиса, при этом в Кремле напоминали о провале переговоров в Стамбуле, когда украинская сторона в одностороннем порядке вышла из процесса урегулирования.
На выступлении в Кремле на церемонии подписания соглашений о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей Путин в очередной раз призвал киевские власти вернуться за стол переговоров. Вместе с тем он подчеркнул, что Россия никогда не предаст жителей регионов, которые вошли в ее состав.
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