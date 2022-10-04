https://ria.ru/20221004/ukraina-1821478864.html

Немцев шокировало заявление Зеленского о нежелании договариваться с Путиным

Немцев шокировало заявление Зеленского о нежелании договариваться с Путиным - РИА Новости, 04.10.2022

Немцев шокировало заявление Зеленского о нежелании договариваться с Путиным

Читатели немецкого издание Spiegel негативно высказались о решении президента Украины Владимира Зеленского не вести никаких переговоров с Владимиром Путиным. РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T16:07

2022-10-04T16:07

2022-10-04T16:07

политика

признание днр и лнр в россии

в мире

владимир путин

владимир зеленский

сша

украина

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156218/55/1562185575_0:0:2684:1511_1920x0_80_0_0_800ee49bf7b1c805a334aba68f2d35d4.jpg

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Читатели немецкого издание Spiegel негативно высказались о решении президента Украины Владимира Зеленского не вести никаких переговоров с Владимиром Путиным."Ладно, скажем прямо, во всем виноваты США. Не станет ли их уход толчком к разрешению конфликта?" — задался вопросом другой комментатор."Очевидно, что Зеленский на войне зарабатывает больше, чем на дипломатии. Отказ от переговоров приведет к многочисленным жертвам", — написал еще один из читателей."Он очень быстро смог развалить свою страну", — констатировал четвертый пользователь."Я шокирован… Украинцы, он хочет обезлюдить страну, это просто бесчеловечно", — подчеркнул пятый комментатор.Президент Украины Владимир Зеленский 4 октября утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным.Ранее Зеленский сам призывал к ним, но после подписания в Москве соглашений о вхождении новых регионов в состав России, подчеркнул, что будет вести их "уже с другим президентом России".В свою очередь, Владимир Путин неоднократно говорил о готовности к поиску мирного решения кризиса, при этом в Кремле напоминали о провале переговоров в Стамбуле, когда украинская сторона в одностороннем порядке вышла из процесса урегулирования.На выступлении в Кремле на церемонии подписания соглашений о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей Путин в очередной раз призвал киевские власти вернуться за стол переговоров. Вместе с тем он подчеркнул, что Россия никогда не предаст жителей регионов, которые вошли в ее состав.

https://radiosputnik.ria.ru/20221003/kitay-1821228149.html

https://ria.ru/20221004/ukraina-1821402502.html

сша

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

политика, признание днр и лнр в россии, в мире, владимир путин, владимир зеленский, сша, украина, россия