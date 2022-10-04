https://ria.ru/20221004/ukraina-1821459053.html

ВСУ потеряли на Криворожском и Андреевском направлениях до 250 боевиков

ВСУ потеряли на Криворожском и Андреевском направлениях до 250 боевиков - РИА Новости, 04.10.2022

ВСУ потеряли на Криворожском и Андреевском направлениях до 250 боевиков

ВС РФ уничтожили 9 танков, 12 БМП, 20 машин и до 250 украинских боевиков на криворожском и андреевском направлениях, сообщили во вторник в Минобороны РФ. РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T15:22

2022-10-04T15:22

2022-10-04T17:02

специальная военная операция на украине

безопасность

войска воздушно-космической обороны

украина

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1a/1805011100_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_0a7c297cf4b036423584695784172f51.jpg

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. ВС РФ уничтожили 9 танков, 12 БМП, 20 машин и до 250 украинских боевиков на криворожском и андреевском направлениях, сообщили во вторник в Минобороны РФ."На криворожском и андреевском направлениях в результате ударов ВКС России по подразделениям 24-й механизированной, 17-й танковой и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Белая Криница, Архангельское, Любимовка и Золотая Балка уничтожено девять танков, 12 боевых машин пехоты, 20 автомобилей и до 250 военнослужащих", - заявили в Минобороны.

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Конашенков о ходе спецоперации на Украине за прошедшие сутки Конашенков о ходе спецоперации на Украине за прошедшие сутки 2022-10-04T15:22 true PT4M11S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, войска воздушно-космической обороны, украина, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, видео