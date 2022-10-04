https://ria.ru/20221004/ukraina-1821459053.html
ВСУ потеряли на Криворожском и Андреевском направлениях до 250 боевиков
ВСУ потеряли на Криворожском и Андреевском направлениях до 250 боевиков - РИА Новости, 04.10.2022
ВСУ потеряли на Криворожском и Андреевском направлениях до 250 боевиков
ВС РФ уничтожили 9 танков, 12 БМП, 20 машин и до 250 украинских боевиков на криворожском и андреевском направлениях, сообщили во вторник в Минобороны РФ. РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T15:22
2022-10-04T15:22
2022-10-04T17:02
специальная военная операция на украине
безопасность
войска воздушно-космической обороны
украина
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. ВС РФ уничтожили 9 танков, 12 БМП, 20 машин и до 250 украинских боевиков на криворожском и андреевском направлениях, сообщили во вторник в Минобороны РФ."На криворожском и андреевском направлениях в результате ударов ВКС России по подразделениям 24-й механизированной, 17-й танковой и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Белая Криница, Архангельское, Любимовка и Золотая Балка уничтожено девять танков, 12 боевых машин пехоты, 20 автомобилей и до 250 военнослужащих", - заявили в Минобороны.
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Конашенков о ходе спецоперации на Украине за прошедшие сутки
Конашенков о ходе спецоперации на Украине за прошедшие сутки
2022-10-04T15:22
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РИА Новости
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Войска воздушно-космической обороны, Украина, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
15:22 04.10.2022 (обновлено: 17:02 04.10.2022)
ВСУ потеряли на Криворожском и Андреевском направлениях до 250 боевиков
ВКС уничтожили до 250 украинских боевиков на Криворожском и Андреевском направлениях