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ВСУ потеряли на Криворожском и Андреевском направлениях до 250 боевиков - РИА Новости, 04.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221004/ukraina-1821459053.html
ВСУ потеряли на Криворожском и Андреевском направлениях до 250 боевиков
ВСУ потеряли на Криворожском и Андреевском направлениях до 250 боевиков - РИА Новости, 04.10.2022
ВСУ потеряли на Криворожском и Андреевском направлениях до 250 боевиков
ВС РФ уничтожили 9 танков, 12 БМП, 20 машин и до 250 украинских боевиков на криворожском и андреевском направлениях, сообщили во вторник в Минобороны РФ. РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T15:22
2022-10-04T17:02
специальная военная операция на украине
безопасность
войска воздушно-космической обороны
украина
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. ВС РФ уничтожили 9 танков, 12 БМП, 20 машин и до 250 украинских боевиков на криворожском и андреевском направлениях, сообщили во вторник в Минобороны РФ."На криворожском и андреевском направлениях в результате ударов ВКС России по подразделениям 24-й механизированной, 17-й танковой и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Белая Криница, Архангельское, Любимовка и Золотая Балка уничтожено девять танков, 12 боевых машин пехоты, 20 автомобилей и до 250 военнослужащих", - заявили в Минобороны.
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Конашенков о ходе спецоперации на Украине за прошедшие сутки
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безопасность, войска воздушно-космической обороны, украина, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, видео
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Войска воздушно-космической обороны, Украина, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
ВСУ потеряли на Криворожском и Андреевском направлениях до 250 боевиков
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. ВС РФ уничтожили 9 танков, 12 БМП, 20 машин и до 250 украинских боевиков на криворожском и андреевском направлениях, сообщили во вторник в Минобороны РФ.
2022-10-04T15:22
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15:22 04.10.2022 (обновлено: 17:02 04.10.2022)
 
ВСУ потеряли на Криворожском и Андреевском направлениях до 250 боевиков

ВКС уничтожили до 250 украинских боевиков на Криворожском и Андреевском направлениях

© РИА Новости / Валентин Капустин / Перейти в медиабанкИстребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС РФ над аэродромом в зоне проведения спецоперации
Истребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС РФ над аэродромом в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© РИА Новости / Валентин Капустин
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Истребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС РФ над аэродромом в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. ВС РФ уничтожили 9 танков, 12 БМП, 20 машин и до 250 украинских боевиков на криворожском и андреевском направлениях, сообщили во вторник в Минобороны РФ.
"На криворожском и андреевском направлениях в результате ударов ВКС России по подразделениям 24-й механизированной, 17-й танковой и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Белая Криница, Архангельское, Любимовка и Золотая Балка уничтожено девять танков, 12 боевых машин пехоты, 20 автомобилей и до 250 военнослужащих", - заявили в Минобороны.
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВойска воздушно-космической обороныУкраинаВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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