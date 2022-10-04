https://ria.ru/20221004/ukraina-1821419880.html

На Украине выпустили рекомендации на случай ядерной атаки

На Украине выпустили рекомендации на случай ядерной атаки - РИА Новости, 04.10.2022

На Украине выпустили рекомендации на случай ядерной атаки

Украинский центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности при Совете нацбезопасности и обороны Украины опубликовал алгоритм действий на случай... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T14:11

2022-10-04T14:11

2022-10-04T14:11

украина

в мире

ядерное оружие

совет национальной безопасности и обороны украины

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Украинский центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности при Совете нацбезопасности и обороны Украины опубликовал алгоритм действий на случай аварии на АЭС или ядерной атаки, в угрозе использования которой в качестве провокации подозревают Киев.Ранее военный эксперт Алексей Леонков заявил РИА Новости, что публикации ведущих западных СМИ о якобы наличии у России намерений применить на Украине ядерное оружие могут говорить о подготовке США реальной ядерной провокации на территориях, подконтрольных киевскому режиму, с последующим обвинением российских вооруженных сил."Как спастись от "грязной бомбы", ядерной атаки или аварии на АЭС: детальный алгоритм действий… Заметив вспышку в небе (или ее отражение от поверхностей), ни в коем случае не смотрите в ту сторону. Это чревато ожогом роговицы, вспышечной слепотой и ожогом глаз. Ложитесь на землю. Попробуйте найти в секундной доступности углубление или выступ, за которым можно спрятаться от ударной волны и обломков", - говорится в тексте, опубликованном украинским центром стратегических коммуникаций и информационной безопасности в Facebook*.Также приведены подробные рекомендации действий при нахождении в помещении, в дороге и первая помощь пострадавшим.В сентябре президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также о постоянных угрозах в адрес России. По его словам, в ход со стороны Запада пошел ядерный шантаж, применение против России оружия массового поражения. Российский лидер напомнил Западу, что Россия превосходит по ряду компонентов иностранную военную технику, и предупредил пытающихся шантажировать РФ ядерным оружием, что роза ветров может развернуться в их сторону. В свою очередь, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев написал в своём Telegram-канале, что, если Россия будет вынуждена применить самое грозное оружие против Киева, НАТО не станет прямо вмешиваться в конфликт, поскольку, по его словам, погибать в ядерном апокалипсисе заокеанские и европейские демагоги не собираются.Сценарии, при которых Россия теоретически может применить ядерное оружие, изложены в российской военной доктрине и в "Основах государственной политики в области ядерного сдерживания". Согласно документам, это возможно в случае агрессии против России или ее союзников с применением оружия массового уничтожения, либо агрессии с применением обычных вооружений, когда под угрозу поставлено существование самого государства.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20221004/peskov-1821398718.html

https://ria.ru/20221003/amerika-1821198973.html

https://ria.ru/20221003/oruzhie-1821117738.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

украина, в мире, ядерное оружие, совет национальной безопасности и обороны украины