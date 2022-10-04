Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко заявил, что НАТО поставляет Киеву оружие через аэродром в Польше - РИА Новости, 04.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221004/ukraina-1821397904.html
Лукашенко заявил, что НАТО поставляет Киеву оружие через аэродром в Польше
Лукашенко заявил, что НАТО поставляет Киеву оружие через аэродром в Польше - РИА Новости, 04.10.2022
Лукашенко заявил, что НАТО поставляет Киеву оружие через аэродром в Польше
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страны НАТО поставляют Украине военную технику через аэродром в Польше. РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T13:22
2022-10-04T13:22
специальная военная операция на украине
в мире
украина
белоруссия
александр лукашенко
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0f/1795588237_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_c05d72055459200aa20b4e2b8e1e470f.jpg
МИНСК, 4 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страны НАТО поставляют Украине военную технику через аэродром в Польше."Мы знаем о систематических поставках Соединенными Штатами и другими странами НАТО через польский аэродром Жешув вооружений и военной техники. Ежедневно туда прибывают около десятка, порой больше, американских транспортных самолетов", - приводит слова Лукашенко, которые он сказал на совещании по военной безопасности во вторник, его сайт.Президент добавил, что ряд европейских стран пытаются показать свое участие в помощи украинской армии и направляют ненужную им старую технику и оружие. "Проводят так называемую утилизацию", - заметил он.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20220926/ukraina-1818730906.html
https://ria.ru/20220928/evroarmiya-1819780067.html
украина
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0f/1795588237_0:122:2567:2047_1920x0_80_0_0_0a7f37e89f69d12ff45b7d608bbd1bb3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, белоруссия, александр лукашенко, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Белоруссия, Александр Лукашенко, НАТО
13:22 04.10.2022
 
Лукашенко заявил, что НАТО поставляет Киеву оружие через аэродром в Польше

Лукашенко: НАТО поставляет Украине военную технику и вооружения через аэродром в Польше

© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Shawn WhiteВыгрузка гаубиц M777 для ВСУ из самолета C-17 Globemaster III ВВС США
Выгрузка гаубиц M777 для ВСУ из самолета C-17 Globemaster III ВВС США - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Shawn White
Выгрузка гаубиц M777 для ВСУ из самолета C-17 Globemaster III ВВС США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 4 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страны НАТО поставляют Украине военную технику через аэродром в Польше.
"Мы знаем о систематических поставках Соединенными Штатами и другими странами НАТО через польский аэродром Жешув вооружений и военной техники. Ежедневно туда прибывают около десятка, порой больше, американских транспортных самолетов", - приводит слова Лукашенко, которые он сказал на совещании по военной безопасности во вторник, его сайт.
Президент Украины Владимир Зеленский в Изюме - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
26 сентября, 08:00
"Это все изменит". Чем Евросоюз и НАТО помогут Киеву
Президент добавил, что ряд европейских стран пытаются показать свое участие в помощи украинской армии и направляют ненужную им старую технику и оружие. "Проводят так называемую утилизацию", - заметил он.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Американские военнослужащие во время учений НАТО в Польше - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
28 сентября, 08:00Специальная военная операция на Украине
"Сдвинуть фронт на восток". НАТО раскрыла планы на Европу
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаБелоруссияАлександр ЛукашенкоНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала