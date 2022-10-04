https://ria.ru/20221004/ukraina-1821397904.html

Лукашенко заявил, что НАТО поставляет Киеву оружие через аэродром в Польше

Лукашенко заявил, что НАТО поставляет Киеву оружие через аэродром в Польше - РИА Новости, 04.10.2022

Лукашенко заявил, что НАТО поставляет Киеву оружие через аэродром в Польше

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страны НАТО поставляют Украине военную технику через аэродром в Польше. РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T13:22

2022-10-04T13:22

2022-10-04T13:22

специальная военная операция на украине

в мире

украина

белоруссия

александр лукашенко

нато

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МИНСК, 4 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страны НАТО поставляют Украине военную технику через аэродром в Польше."Мы знаем о систематических поставках Соединенными Штатами и другими странами НАТО через польский аэродром Жешув вооружений и военной техники. Ежедневно туда прибывают около десятка, порой больше, американских транспортных самолетов", - приводит слова Лукашенко, которые он сказал на совещании по военной безопасности во вторник, его сайт.Президент добавил, что ряд европейских стран пытаются показать свое участие в помощи украинской армии и направляют ненужную им старую технику и оружие. "Проводят так называемую утилизацию", - заметил он.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20220926/ukraina-1818730906.html

https://ria.ru/20220928/evroarmiya-1819780067.html

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белоруссия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, белоруссия, александр лукашенко, нато