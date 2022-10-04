https://ria.ru/20221004/ukraina-1821391160.html

В Кремле прокомментировали отказ Киева от диалога с Москвой

В Кремле прокомментировали отказ Киева от диалога с Москвой - РИА Новости, 04.10.2022

В Кремле прокомментировали отказ Киева от диалога с Москвой

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил что для переговоров с Украиной придется ждать изменения позиции действующего президента страны Владимира... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T13:03

2022-10-04T13:03

2022-10-04T13:25

политика

украина

специальная военная операция на украине

владимир зеленский

владимир путин

россия

совет национальной безопасности и обороны украины

дмитрий песков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797016977_267:688:2685:2048_1920x0_80_0_0_2f9c043eab693952ede879e71c9f728c.jpg

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил что для переговоров с Украиной придется ждать изменения позиции действующего президента страны Владимира Зеленского, либо его преемника.Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о невозможности проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным."Нет, чтобы вести переговоры нужны две стороны", - сказал Песков, отвечая на вопрос, может ли специальная военная операция завершиться принятием некоего документа без участия Киева.Он уточнил, что российская сторона с самого начала, еще до СВО, была сторонницей того, чтобы достижение условий, выдвинутых РФ, обеспечивалось "мирными, дипломатическими, переговорными средствами".

https://ria.ru/20221002/putin-1820898646.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, украина, владимир зеленский, владимир путин, россия, совет национальной безопасности и обороны украины, дмитрий песков