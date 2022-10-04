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В Кремле прокомментировали отказ Киева от диалога с Москвой - РИА Новости, 04.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221004/ukraina-1821391160.html
В Кремле прокомментировали отказ Киева от диалога с Москвой
В Кремле прокомментировали отказ Киева от диалога с Москвой - РИА Новости, 04.10.2022
В Кремле прокомментировали отказ Киева от диалога с Москвой
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил что для переговоров с Украиной придется ждать изменения позиции действующего президента страны Владимира... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T13:03
2022-10-04T13:25
политика
украина
специальная военная операция на украине
владимир зеленский
владимир путин
россия
совет национальной безопасности и обороны украины
дмитрий песков
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил что для переговоров с Украиной придется ждать изменения позиции действующего президента страны Владимира Зеленского, либо его преемника.Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о невозможности проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным."Нет, чтобы вести переговоры нужны две стороны", - сказал Песков, отвечая на вопрос, может ли специальная военная операция завершиться принятием некоего документа без участия Киева.Он уточнил, что российская сторона с самого начала, еще до СВО, была сторонницей того, чтобы достижение условий, выдвинутых РФ, обеспечивалось "мирными, дипломатическими, переговорными средствами".
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политика, украина, владимир зеленский, владимир путин, россия, совет национальной безопасности и обороны украины, дмитрий песков
Политика, Украина, Специальная военная операция на Украине, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Россия, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Дмитрий Песков
13:03 04.10.2022 (обновлено: 13:25 04.10.2022)
 
В Кремле прокомментировали отказ Киева от диалога с Москвой

Песков: Россия будет ждать изменения позиции Зеленского для начала переговоров с Украиной

© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил что для переговоров с Украиной придется ждать изменения позиции действующего президента страны Владимира Зеленского, либо его преемника.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о невозможности проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
Президент России Владимир Путин выступает на церемонии подписания договоров о вхождении в Российскую Федерацию Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в Кремле - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
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"Ну а сейчас что можно сказать? Будем теперь ждать либо изменения позиций нынешнего президента, либо уже дождемся будущего президента Украины, который изменит свои позиции в интересах украинского народа", - сказал Песков, комментируя такое решение президента Украины.

"Нет, чтобы вести переговоры нужны две стороны", - сказал Песков, отвечая на вопрос, может ли специальная военная операция завершиться принятием некоего документа без участия Киева.
Он уточнил, что российская сторона с самого начала, еще до СВО, была сторонницей того, чтобы достижение условий, выдвинутых РФ, обеспечивалось "мирными, дипломатическими, переговорными средствами".
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 03.10.2022
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Специальная военная операция на УкраинеПолитикаУкраинаВладимир ЗеленскийВладимир ПутинРоссияСовет национальной безопасности и обороны УкраиныДмитрий Песков
 
 
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