https://ria.ru/20221004/ukraina-1821391160.html
В Кремле прокомментировали отказ Киева от диалога с Москвой
В Кремле прокомментировали отказ Киева от диалога с Москвой - РИА Новости, 04.10.2022
В Кремле прокомментировали отказ Киева от диалога с Москвой
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил что для переговоров с Украиной придется ждать изменения позиции действующего президента страны Владимира... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T13:03
2022-10-04T13:03
2022-10-04T13:25
политика
украина
специальная военная операция на украине
владимир зеленский
владимир путин
россия
совет национальной безопасности и обороны украины
дмитрий песков
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил что для переговоров с Украиной придется ждать изменения позиции действующего президента страны Владимира Зеленского, либо его преемника.Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о невозможности проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным."Нет, чтобы вести переговоры нужны две стороны", - сказал Песков, отвечая на вопрос, может ли специальная военная операция завершиться принятием некоего документа без участия Киева.Он уточнил, что российская сторона с самого начала, еще до СВО, была сторонницей того, чтобы достижение условий, выдвинутых РФ, обеспечивалось "мирными, дипломатическими, переговорными средствами".
https://ria.ru/20221002/putin-1820898646.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, украина, владимир зеленский, владимир путин, россия, совет национальной безопасности и обороны украины, дмитрий песков
Политика, Украина, Специальная военная операция на Украине, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Россия, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Дмитрий Песков
13:03 04.10.2022 (обновлено: 13:25 04.10.2022)
В Кремле прокомментировали отказ Киева от диалога с Москвой
Песков: Россия будет ждать изменения позиции Зеленского для начала переговоров с Украиной
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил что для переговоров с Украиной придется ждать изменения позиции действующего президента страны Владимира Зеленского, либо его преемника.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО
) Украины о невозможности проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным
.
"Ну а сейчас что можно сказать? Будем теперь ждать либо изменения позиций нынешнего президента, либо уже дождемся будущего президента Украины, который изменит свои позиции в интересах украинского народа", - сказал Песков, комментируя такое решение президента Украины.
"Нет, чтобы вести переговоры нужны две стороны", - сказал Песков, отвечая на вопрос, может ли специальная военная операция завершиться принятием некоего документа без участия Киева.
Он уточнил, что российская сторона с самого начала, еще до СВО, была сторонницей того, чтобы достижение условий, выдвинутых РФ, обеспечивалось "мирными, дипломатическими, переговорными средствами".