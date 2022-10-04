https://ria.ru/20221004/ukraina-1821379549.html
Лукашенко обвинил Украину в провокациях на границе с Белоруссией
Лукашенко обвинил Украину в провокациях на границе с Белоруссией - РИА Новости, 04.10.2022
Лукашенко обвинил Украину в провокациях на границе с Белоруссией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Украина устраивает провокации на границе с Белоруссией, стянула к ней группировку до 15 тысяч... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T12:20
2022-10-04T12:20
2022-10-04T12:31
в мире
украина
белоруссия
александр лукашенко
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МИНСК, 4 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Украина устраивает провокации на границе с Белоруссией, стянула к ней группировку до 15 тысяч военнослужащих.Глава белорусского государства проводит во вторник в Минобороны совещание по военной безопасности.Александр Лукашенко отметил, что Украина стянула к белорусской границе группировку до 15 тысяч военнослужащих, осуществляет там инженерное оборудование блокпостов и огневых позиций, устроила заграждения на дорожных направлениях."Словом, не просто забаррикадировалась, а выстроила стену. Постоянно ведет оптическую, радиоэлектронную, радиотехническую разведку нашей территории, войск, объектов. Зачастую с нарушением своими беспилотниками линии государственной границы. И в то же время переживают и парятся по поводу того, "ах, как бы Беларусь не вступила в войну". И постоянно провокации на границе", - отметил белорусский лидер.
https://ria.ru/20220915/lukashenko-1817120972.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, белоруссия, александр лукашенко
В мире, Украина, Белоруссия, Александр Лукашенко
12:20 04.10.2022 (обновлено: 12:31 04.10.2022)
Лукашенко обвинил Украину в провокациях на границе с Белоруссией
Лукашенко: Украина стянула к границе с Белоруссией группировку до 15 тысяч военнослужащих
МИНСК, 4 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Украина устраивает провокации на границе с Белоруссией, стянула к ней группировку до 15 тысяч военнослужащих.
Глава белорусского государства проводит во вторник в Минобороны совещание по военной безопасности.
"Украина парится, что Беларусь может вступить в войну, но сама постоянно провоцирует на границе", - цитирует белорусского президента его сайт.
Александр Лукашенко отметил, что Украина стянула к белорусской границе группировку до 15 тысяч военнослужащих, осуществляет там инженерное оборудование блокпостов и огневых позиций, устроила заграждения на дорожных направлениях.
"Словом, не просто забаррикадировалась, а выстроила стену. Постоянно ведет оптическую, радиоэлектронную, радиотехническую разведку нашей территории, войск, объектов. Зачастую с нарушением своими беспилотниками линии государственной границы. И в то же время переживают и парятся по поводу того, "ах, как бы Беларусь не вступила в войну". И постоянно провокации на границе", - отметил белорусский лидер.