https://ria.ru/20221004/ukraina-1821379549.html

Лукашенко обвинил Украину в провокациях на границе с Белоруссией

Лукашенко обвинил Украину в провокациях на границе с Белоруссией - РИА Новости, 04.10.2022

Лукашенко обвинил Украину в провокациях на границе с Белоруссией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Украина устраивает провокации на границе с Белоруссией, стянула к ней группировку до 15 тысяч... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T12:20

2022-10-04T12:20

2022-10-04T12:31

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украина

белоруссия

александр лукашенко

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МИНСК, 4 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Украина устраивает провокации на границе с Белоруссией, стянула к ней группировку до 15 тысяч военнослужащих.Глава белорусского государства проводит во вторник в Минобороны совещание по военной безопасности.Александр Лукашенко отметил, что Украина стянула к белорусской границе группировку до 15 тысяч военнослужащих, осуществляет там инженерное оборудование блокпостов и огневых позиций, устроила заграждения на дорожных направлениях."Словом, не просто забаррикадировалась, а выстроила стену. Постоянно ведет оптическую, радиоэлектронную, радиотехническую разведку нашей территории, войск, объектов. Зачастую с нарушением своими беспилотниками линии государственной границы. И в то же время переживают и парятся по поводу того, "ах, как бы Беларусь не вступила в войну". И постоянно провокации на границе", - отметил белорусский лидер.

https://ria.ru/20220915/lukashenko-1817120972.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, белоруссия, александр лукашенко