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Зеленский утвердил решение о невозможности переговоров с Путиным - РИА Новости, 04.10.2022
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Зеленский утвердил решение о невозможности переговоров с Путиным
Зеленский утвердил решение о невозможности переговоров с Путиным - РИА Новости, 04.10.2022
Зеленский утвердил решение о невозможности переговоров с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с Владимиром... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T11:27
2022-10-04T12:57
совет национальной безопасности и обороны украины
владимир зеленский
в мире
владимир путин
россия
украина
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с Владимиром Путиным."Совет национальной безопасности и обороны Украины решил: констатировать невозможность проведения переговоров с президентом Российской Федерации В. Путиным", — говорится в тексте документа на сайте офиса Зеленского.Ранее Зеленский сам призывал к переговорам, но после подписания соглашений о вхождении новых регионов в состав России, подчеркнул, что будет вести их "уже с другим президентом России".В свою очередь, Владимир Путин неоднократно говорил о готовности к поиску мирного решения кризиса, при этом в Кремле напоминали о провале переговоров в Стамбуле, когда украинская сторона в одностороннем порядке вышла из процесса урегулирования.При этом на выступлении в Кремле на церемонии подписания соглашений о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей Путин в очередной раз призвал киевские власти вернуться за стол переговоров. Вместе с тем он подчеркнул, что Россия никогда не предаст жителей регионов, которые вошли в ее состав, — они сделали однозначный выбор.
https://ria.ru/20220930/rossiya-1820429898.html
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совет национальной безопасности и обороны украины, владимир зеленский, в мире, владимир путин, россия, украина
Совет национальной безопасности и обороны Украины, Владимир Зеленский, В мире, Владимир Путин, Россия, Украина
11:27 04.10.2022 (обновлено: 12:57 04.10.2022)
 
Зеленский утвердил решение о невозможности переговоров с Путиным

Зеленский утвердил решение СНБО Украины о невозможности проведения переговоров с Путиным

© AP Photo / Ludovic MarinПрезидент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© AP Photo / Ludovic Marin
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с Владимиром Путиным.
"Совет национальной безопасности и обороны Украины решил: констатировать невозможность проведения переговоров с президентом Российской Федерации В. Путиным", — говорится в тексте документа на сайте офиса Зеленского.
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Ранее Зеленский сам призывал к переговорам, но после подписания соглашений о вхождении новых регионов в состав России, подчеркнул, что будет вести их "уже с другим президентом России".
В свою очередь, Владимир Путин неоднократно говорил о готовности к поиску мирного решения кризиса, при этом в Кремле напоминали о провале переговоров в Стамбуле, когда украинская сторона в одностороннем порядке вышла из процесса урегулирования.
При этом на выступлении в Кремле на церемонии подписания соглашений о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей Путин в очередной раз призвал киевские власти вернуться за стол переговоров. Вместе с тем он подчеркнул, что Россия никогда не предаст жителей регионов, которые вошли в ее состав, — они сделали однозначный выбор.
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