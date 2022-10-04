https://ria.ru/20221004/ukraina-1821367075.html

Зеленский утвердил решение о невозможности переговоров с Путиным

Зеленский утвердил решение о невозможности переговоров с Путиным - РИА Новости, 04.10.2022

Зеленский утвердил решение о невозможности переговоров с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с Владимиром... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T11:27

2022-10-04T11:27

2022-10-04T12:57

совет национальной безопасности и обороны украины

владимир зеленский

в мире

владимир путин

россия

украина

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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с Владимиром Путиным."Совет национальной безопасности и обороны Украины решил: констатировать невозможность проведения переговоров с президентом Российской Федерации В. Путиным", — говорится в тексте документа на сайте офиса Зеленского.Ранее Зеленский сам призывал к переговорам, но после подписания соглашений о вхождении новых регионов в состав России, подчеркнул, что будет вести их "уже с другим президентом России".В свою очередь, Владимир Путин неоднократно говорил о готовности к поиску мирного решения кризиса, при этом в Кремле напоминали о провале переговоров в Стамбуле, когда украинская сторона в одностороннем порядке вышла из процесса урегулирования.При этом на выступлении в Кремле на церемонии подписания соглашений о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей Путин в очередной раз призвал киевские власти вернуться за стол переговоров. Вместе с тем он подчеркнул, что Россия никогда не предаст жителей регионов, которые вошли в ее состав, — они сделали однозначный выбор.

https://ria.ru/20220930/rossiya-1820429898.html

https://ria.ru/20221002/putin-1820898646.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

совет национальной безопасности и обороны украины, владимир зеленский, в мире, владимир путин, россия, украина