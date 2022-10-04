Рейтинг@Mail.ru
"Добьем". В Киеве оскорбили Маска и папу римского из-за их слов о России - РИА Новости, 04.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221004/ukraina-1821313947.html
"Добьем". В Киеве оскорбили Маска и папу римского из-за их слов о России
"Добьем". В Киеве оскорбили Маска и папу римского из-за их слов о России - РИА Новости, 04.10.2022
"Добьем". В Киеве оскорбили Маска и папу римского из-за их слов о России
Советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович обозвал в Telegram "аборигенами" бизнесмена Илона Маска и папу римского Франциска за их позицию по... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T04:17
2022-10-04T04:19
специальная военная операция на украине
в мире
франциск (хорхе марио бергольо)
алексей арестович
украина
россия
илон маск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152952/86/1529528665_0:141:3714:2230_1920x0_80_0_0_94bb1b79ece6bc048cf51cf8e38cc2a7.jpg
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович обозвал в Telegram "аборигенами" бизнесмена Илона Маска и папу римского Франциска за их позицию по конфликту на Украине.Арестович предположил, что заявления папы римского и Маска свидетельствуют о широком распространении на Западе озвучиваемых ими мыслей по поводу конфликта на Украине. По его мнению, такие идеи уже стали интеллектуальным трендом, который советник главы офиса Зеленского пообещал "добить".Ранее Маск предложил свое видение урегулирования конфликта на Украине с сохранением Крыма в составе России и повторными референдумами под наблюдением ООН в Донбассе, в Херсонской и Запорожской областях. Также бизнесмен выступил за закрепление гарантий водоснабжения Крымского полуострова и нейтральный статус Украины.Франциск не раз высказывался о причинах кризиса в бывшей советской республике и называл действия НАТО у границ России толчком к началу специальной военной операции на Украине.
https://ria.ru/20221004/mask-1821306342.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152952/86/1529528665_113:0:3601:2616_1920x0_80_0_0_90f7d318fd451cea1dabb38c435568a9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франциск (хорхе марио бергольо), алексей арестович , украина, россия, илон маск
Специальная военная операция на Украине, В мире, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Алексей Арестович , Украина, Россия, Илон Маск
04:17 04.10.2022 (обновлено: 04:19 04.10.2022)
 
"Добьем". В Киеве оскорбили Маска и папу римского из-за их слов о России

Советник ОП Украины Арестович оскорбил Маска и папу римского, пообещав добить их идеи

© AP Photo / Chris CarlsonИнженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© AP Photo / Chris Carlson
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович обозвал в Telegram "аборигенами" бизнесмена Илона Маска и папу римского Франциска за их позицию по конфликту на Украине.

"Вообще это сборище прекраснодушных аборигенов доставляет. <…> Франциск, теперь марсианин", — написал политик.

Арестович предположил, что заявления папы римского и Маска свидетельствуют о широком распространении на Западе озвучиваемых ими мыслей по поводу конфликта на Украине. По его мнению, такие идеи уже стали интеллектуальным трендом, который советник главы офиса Зеленского пообещал "добить".
Ранее Маск предложил свое видение урегулирования конфликта на Украине с сохранением Крыма в составе России и повторными референдумами под наблюдением ООН в Донбассе, в Херсонской и Запорожской областях. Также бизнесмен выступил за закрепление гарантий водоснабжения Крымского полуострова и нейтральный статус Украины.
Франциск не раз высказывался о причинах кризиса в бывшей советской республике и называл действия НАТО у границ России толчком к началу специальной военной операции на Украине.
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
00:39
"Гребаная Тесла": на Украине выступили с угрозами в адрес Маска
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреФранциск (Хорхе Марио Бергольо)Алексей АрестовичУкраинаРоссияИлон Маск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала