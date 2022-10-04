https://ria.ru/20221004/ukraina-1821313947.html

"Добьем". В Киеве оскорбили Маска и папу римского из-за их слов о России

"Добьем". В Киеве оскорбили Маска и папу римского из-за их слов о России - РИА Новости, 04.10.2022

"Добьем". В Киеве оскорбили Маска и папу римского из-за их слов о России

Советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович обозвал в Telegram "аборигенами" бизнесмена Илона Маска и папу римского Франциска за их позицию по... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T04:17

2022-10-04T04:17

2022-10-04T04:19

специальная военная операция на украине

в мире

франциск (хорхе марио бергольо)

алексей арестович

украина

россия

илон маск

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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович обозвал в Telegram "аборигенами" бизнесмена Илона Маска и папу римского Франциска за их позицию по конфликту на Украине.Арестович предположил, что заявления папы римского и Маска свидетельствуют о широком распространении на Западе озвучиваемых ими мыслей по поводу конфликта на Украине. По его мнению, такие идеи уже стали интеллектуальным трендом, который советник главы офиса Зеленского пообещал "добить".Ранее Маск предложил свое видение урегулирования конфликта на Украине с сохранением Крыма в составе России и повторными референдумами под наблюдением ООН в Донбассе, в Херсонской и Запорожской областях. Также бизнесмен выступил за закрепление гарантий водоснабжения Крымского полуострова и нейтральный статус Украины.Франциск не раз высказывался о причинах кризиса в бывшей советской республике и называл действия НАТО у границ России толчком к началу специальной военной операции на Украине.

https://ria.ru/20221004/mask-1821306342.html

украина

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в мире, франциск (хорхе марио бергольо), алексей арестович , украина, россия, илон маск