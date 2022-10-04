Экс-сенатор США: шансы мирных переговоров по Украине определятся зимой
Экс-сенатор США считает, что перспективы мирных переговоров по Украине определятся зимой
Боец МВД ЛНР . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 4 окт - РИА Новости. Перспектива мирных переговоров по Украине будет зависеть от ситуации в зимние месяцы, их шансы станут выше, когда в США и Европе люди начнут обращать больше внимания на собственные проблемы и понимать, что "надо прекратить отправлять деньги на оружие по всему миру", заявил в интервью РИА Новости экс-сенатор США от штата Виргиния Ричард Блэк.
"Что касается шансов на мирные переговоры, сейчас это не ясно, поскольку надо посмотреть, что будет происходить зимой", - сказал экс-сенатор.
"Я думаю, что шансы на мирные переговоры могут появиться, когда люди начнут осознавать, что надо прекратить отправлять деньги на оружие по всему миру, пора начать думать о происходящем дома", - сказал собеседник агентства, отметив, что "в США экономика становится все более неустойчивой".
По его мнению, по мере того, как в США и Европе люди начнут больше обращаться к собственным проблемам, может "появиться больше движений в сторону мирных переговоров", однако "в настоящее время ситуация неопределенная".
В ходе выступления в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия призывает киевский режим немедленно прекратить все боевые действия и вернуться за стол переговоров. Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет проводить никаких переговоров с Россией, пока Путин является президентом.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.