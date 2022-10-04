https://ria.ru/20221004/ukraina-1821312167.html

Экс-сенатор США: шансы мирных переговоров по Украине определятся зимой

Экс-сенатор США: шансы мирных переговоров по Украине определятся зимой - РИА Новости, 04.10.2022

Экс-сенатор США: шансы мирных переговоров по Украине определятся зимой

Перспектива мирных переговоров по Украине будет зависеть от ситуации в зимние месяцы, их шансы станут выше, когда в США и Европе люди начнут обращать больше... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T03:31

2022-10-04T03:31

2022-10-04T03:31

специальная военная операция на украине

ричард блэк

россия

украина

сша

нато

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0d/1816515357_0:0:3115:1753_1920x0_80_0_0_5bfd4b3bb5094370bffac515915b6bcb.jpg

ВАШИНГТОН, 4 окт - РИА Новости. Перспектива мирных переговоров по Украине будет зависеть от ситуации в зимние месяцы, их шансы станут выше, когда в США и Европе люди начнут обращать больше внимания на собственные проблемы и понимать, что "надо прекратить отправлять деньги на оружие по всему миру", заявил в интервью РИА Новости экс-сенатор США от штата Виргиния Ричард Блэк."Что касается шансов на мирные переговоры, сейчас это не ясно, поскольку надо посмотреть, что будет происходить зимой", - сказал экс-сенатор.По его мнению, по мере того, как в США и Европе люди начнут больше обращаться к собственным проблемам, может "появиться больше движений в сторону мирных переговоров", однако "в настоящее время ситуация неопределенная".В ходе выступления в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия призывает киевский режим немедленно прекратить все боевые действия и вернуться за стол переговоров. Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет проводить никаких переговоров с Россией, пока Путин является президентом.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ричард блэк, россия, украина, сша, нато, в мире