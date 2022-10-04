Рейтинг@Mail.ru
Экс-сенатор США: шансы мирных переговоров по Украине определятся зимой - РИА Новости, 04.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221004/ukraina-1821312167.html
Экс-сенатор США: шансы мирных переговоров по Украине определятся зимой
Экс-сенатор США: шансы мирных переговоров по Украине определятся зимой - РИА Новости, 04.10.2022
Экс-сенатор США: шансы мирных переговоров по Украине определятся зимой
Перспектива мирных переговоров по Украине будет зависеть от ситуации в зимние месяцы, их шансы станут выше, когда в США и Европе люди начнут обращать больше... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T03:31
2022-10-04T03:31
специальная военная операция на украине
ричард блэк
россия
украина
сша
нато
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0d/1816515357_0:0:3115:1753_1920x0_80_0_0_5bfd4b3bb5094370bffac515915b6bcb.jpg
ВАШИНГТОН, 4 окт - РИА Новости.&nbsp; Перспектива мирных переговоров по Украине будет зависеть от ситуации в зимние месяцы, их шансы станут выше, когда в США и Европе люди начнут обращать больше внимания на собственные проблемы и понимать, что "надо прекратить отправлять деньги на оружие по всему миру", заявил в интервью РИА Новости экс-сенатор США от штата Виргиния Ричард Блэк."Что касается шансов на мирные переговоры, сейчас это не ясно, поскольку надо посмотреть, что будет происходить зимой", - сказал экс-сенатор.По его мнению, по мере того, как в США и Европе люди начнут больше обращаться к собственным проблемам, может "появиться больше движений в сторону мирных переговоров", однако "в настоящее время ситуация неопределенная".В ходе выступления в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия призывает киевский режим немедленно прекратить все боевые действия и вернуться за стол переговоров. Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет проводить никаких переговоров с Россией, пока Путин является президентом.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0d/1816515357_362:0:3091:2047_1920x0_80_0_0_30db78ada9cacce51369a110bbf798cc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ричард блэк, россия, украина, сша, нато, в мире
Специальная военная операция на Украине, Ричард Блэк, Россия, Украина, США, НАТО, В мире
03:31 04.10.2022
 
Экс-сенатор США: шансы мирных переговоров по Украине определятся зимой

Экс-сенатор США считает, что перспективы мирных переговоров по Украине определятся зимой

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкБоец МВД ЛНР
Боец МВД ЛНР - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в медиабанк
Боец МВД ЛНР . Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 4 окт - РИА Новости.  Перспектива мирных переговоров по Украине будет зависеть от ситуации в зимние месяцы, их шансы станут выше, когда в США и Европе люди начнут обращать больше внимания на собственные проблемы и понимать, что "надо прекратить отправлять деньги на оружие по всему миру", заявил в интервью РИА Новости экс-сенатор США от штата Виргиния Ричард Блэк.
"Что касается шансов на мирные переговоры, сейчас это не ясно, поскольку надо посмотреть, что будет происходить зимой", - сказал экс-сенатор.
"Я думаю, что шансы на мирные переговоры могут появиться, когда люди начнут осознавать, что надо прекратить отправлять деньги на оружие по всему миру, пора начать думать о происходящем дома", - сказал собеседник агентства, отметив, что "в США экономика становится все более неустойчивой".
По его мнению, по мере того, как в США и Европе люди начнут больше обращаться к собственным проблемам, может "появиться больше движений в сторону мирных переговоров", однако "в настоящее время ситуация неопределенная".
В ходе выступления в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия призывает киевский режим немедленно прекратить все боевые действия и вернуться за стол переговоров. Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет проводить никаких переговоров с Россией, пока Путин является президентом.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеРичард БлэкРоссияУкраинаСШАНАТОВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала