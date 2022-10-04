https://ria.ru/20221004/udobreniya-1821402706.html
Лидеры России и Мали обсудили ситуацию с удобрениями
Лидеры России и Мали обсудили ситуацию с удобрениями - РИА Новости, 04.10.2022
Лидеры России и Мали обсудили ситуацию с удобрениями
Президент России Владимир Путин и президент переходного периода Республики Мали Ассими Гойта отметили важность инициативы РФ о безвозмездной передаче... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T13:36
2022-10-04T13:36
2022-10-04T14:33
экономика
владимир путин
ассими гойта
мали
россия
евросоюз
санкции в отношении россии
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/22215/68/222156888_0:624:1337:1376_1920x0_80_0_0_4a708927cd7cf17457de203c8ccb96df.jpg
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент переходного периода Республики Мали Ассими Гойта отметили важность инициативы РФ о безвозмездной передаче нуждающимся странам 300 тысяч тонн удобрений, заблокированных в ЕС, сообщает пресс-служба Кремля.Ранее Путин заявлял, что российские производители готовы безвозмездно передать развивающимся странам скопившиеся в европейских портах их удобрения, прежде всего это калийные удобрения."При этом отмечена важность реализации российской инициативы о безвозмездной передаче нуждающимся странам порядка 300 тысяч тонн удобрений, оказавшихся заблокированными в европейских портах вследствие нелегитимных санкционных ограничений", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220928/udobreniya-1820043322.html
мали
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/22215/68/222156888_0:499:1337:1502_1920x0_80_0_0_0d59e7a4895dda4420f0556c387fda52.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, владимир путин, ассими гойта, мали, россия, евросоюз, санкции в отношении россии, в мире
Экономика, Владимир Путин, Ассими Гойта, Мали, Россия, Евросоюз, Санкции в отношении России, В мире
13:36 04.10.2022 (обновлено: 14:33 04.10.2022)
Лидеры России и Мали обсудили ситуацию с удобрениями
Главы России и Мали обсудили бесплатную передачу заблокированных в ЕС удобрений