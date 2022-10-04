https://ria.ru/20221004/udobreniya-1821402706.html

Лидеры России и Мали обсудили ситуацию с удобрениями

Лидеры России и Мали обсудили ситуацию с удобрениями - РИА Новости, 04.10.2022

Лидеры России и Мали обсудили ситуацию с удобрениями

Президент России Владимир Путин и президент переходного периода Республики Мали Ассими Гойта отметили важность инициативы РФ о безвозмездной передаче... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T13:36

2022-10-04T13:36

2022-10-04T14:33

экономика

владимир путин

ассими гойта

мали

россия

евросоюз

санкции в отношении россии

в мире

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент переходного периода Республики Мали Ассими Гойта отметили важность инициативы РФ о безвозмездной передаче нуждающимся странам 300 тысяч тонн удобрений, заблокированных в ЕС, сообщает пресс-служба Кремля.Ранее Путин заявлял, что российские производители готовы безвозмездно передать развивающимся странам скопившиеся в европейских портах их удобрения, прежде всего это калийные удобрения."При этом отмечена важность реализации российской инициативы о безвозмездной передаче нуждающимся странам порядка 300 тысяч тонн удобрений, оказавшихся заблокированными в европейских портах вследствие нелегитимных санкционных ограничений", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220928/udobreniya-1820043322.html

мали

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, владимир путин, ассими гойта, мали, россия, евросоюз, санкции в отношении россии, в мире