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Лидеры России и Мали обсудили ситуацию с удобрениями - РИА Новости, 04.10.2022
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Лидеры России и Мали обсудили ситуацию с удобрениями
Лидеры России и Мали обсудили ситуацию с удобрениями - РИА Новости, 04.10.2022
Лидеры России и Мали обсудили ситуацию с удобрениями
Президент России Владимир Путин и президент переходного периода Республики Мали Ассими Гойта отметили важность инициативы РФ о безвозмездной передаче... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T13:36
2022-10-04T14:33
экономика
владимир путин
ассими гойта
мали
россия
евросоюз
санкции в отношении россии
в мире
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент переходного периода Республики Мали Ассими Гойта отметили важность инициативы РФ о безвозмездной передаче нуждающимся странам 300 тысяч тонн удобрений, заблокированных в ЕС, сообщает пресс-служба Кремля.Ранее Путин заявлял, что российские производители готовы безвозмездно передать развивающимся странам скопившиеся в европейских портах их удобрения, прежде всего это калийные удобрения."При этом отмечена важность реализации российской инициативы о безвозмездной передаче нуждающимся странам порядка 300 тысяч тонн удобрений, оказавшихся заблокированными в европейских портах вследствие нелегитимных санкционных ограничений", - говорится в сообщении.
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экономика, владимир путин, ассими гойта, мали, россия, евросоюз, санкции в отношении россии, в мире
Экономика, Владимир Путин, Ассими Гойта, Мали, Россия, Евросоюз, Санкции в отношении России, В мире
13:36 04.10.2022 (обновлено: 14:33 04.10.2022)
 
Лидеры России и Мали обсудили ситуацию с удобрениями

Главы России и Мали обсудили бесплатную передачу заблокированных в ЕС удобрений

© РИА Новости / И. Носов / Перейти в медиабанкМашина с мешками удобрения
Машина с мешками удобрения - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© РИА Новости / И. Носов
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Машина с мешками удобрения. Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент переходного периода Республики Мали Ассими Гойта отметили важность инициативы РФ о безвозмездной передаче нуждающимся странам 300 тысяч тонн удобрений, заблокированных в ЕС, сообщает пресс-служба Кремля.
Ранее Путин заявлял, что российские производители готовы безвозмездно передать развивающимся странам скопившиеся в европейских портах их удобрения, прежде всего это калийные удобрения.
"При этом отмечена важность реализации российской инициативы о безвозмездной передаче нуждающимся странам порядка 300 тысяч тонн удобрений, оказавшихся заблокированными в европейских портах вследствие нелегитимных санкционных ограничений", - говорится в сообщении.
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ЭкономикаВладимир ПутинАссими ГойтаМалиРоссияЕвросоюзСанкции в отношении РоссииВ мире
 
 
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