https://ria.ru/20221004/uchitel_goda-1821428000.html
В Минпросвещения проанализируют идеи конкурсантов "Учитель года России"
В Минпросвещения проанализируют идеи конкурсантов "Учитель года России" - РИА Новости, 04.10.2022
В Минпросвещения проанализируют идеи конкурсантов "Учитель года России"
Минпросвещения России проанализирует и постарается воплотить в жизнь все идеи финалистов конкурса "Учитель года России" , заявила заместитель министра... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T14:24
2022-10-04T14:24
2022-10-04T14:30
общество
социальный навигатор
сн_образование
анастасия зырянова
россия
тюмень
учитель года 2022
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/115311/55/1153115544_0:101:2000:1226_1920x0_80_0_0_80bca7341a11da651cca1850b85906ba.jpg
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Минпросвещения России проанализирует и постарается воплотить в жизнь все идеи финалистов конкурса "Учитель года России" , заявила заместитель министра просвещения России Анастасия Зырянова.Всероссийский конкурс "Учитель года России" проводится ежегодно уже в 33-й раз, в 2022 году он проходит в Тюмени. Имя победителя объявят 5 октября. Каждый год в конкурсе участвуют более 100 тысяч учителей.
https://ria.ru/20221001/uchitel_goda-1820606537.html
россия
тюмень
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/115311/55/1153115544_183:0:1958:1331_1920x0_80_0_0_243a619665c83c5c1b2318e999ba2f31.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, социальный навигатор, сн_образование, анастасия зырянова, россия, тюмень, учитель года 2022, министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
Общество, Социальный навигатор, СН_Образование, Анастасия Зырянова, Россия, Тюмень, Учитель года 2022, Министерство просвещения России (Минпросвещения России)