Рейтинг@Mail.ru
В Минпросвещения проанализируют идеи конкурсантов "Учитель года России" - РИА Новости, 04.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221004/uchitel_goda-1821428000.html
В Минпросвещения проанализируют идеи конкурсантов "Учитель года России"
В Минпросвещения проанализируют идеи конкурсантов "Учитель года России" - РИА Новости, 04.10.2022
В Минпросвещения проанализируют идеи конкурсантов "Учитель года России"
Минпросвещения России проанализирует и постарается воплотить в жизнь все идеи финалистов конкурса "Учитель года России" , заявила заместитель министра... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T14:24
2022-10-04T14:30
общество
социальный навигатор
сн_образование
анастасия зырянова
россия
тюмень
учитель года 2022
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/115311/55/1153115544_0:101:2000:1226_1920x0_80_0_0_80bca7341a11da651cca1850b85906ba.jpg
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Минпросвещения России проанализирует и постарается воплотить в жизнь все идеи финалистов конкурса "Учитель года России" , заявила заместитель министра просвещения России Анастасия Зырянова.Всероссийский конкурс "Учитель года России" проводится ежегодно уже в 33-й раз, в 2022 году он проходит в Тюмени. Имя победителя объявят 5 октября. Каждый год в конкурсе участвуют более 100 тысяч учителей.
https://ria.ru/20221001/uchitel_goda-1820606537.html
россия
тюмень
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/115311/55/1153115544_183:0:1958:1331_1920x0_80_0_0_243a619665c83c5c1b2318e999ba2f31.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, социальный навигатор, сн_образование, анастасия зырянова, россия, тюмень, учитель года 2022, министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
Общество, Социальный навигатор, СН_Образование, Анастасия Зырянова, Россия, Тюмень, Учитель года 2022, Министерство просвещения России (Минпросвещения России)
14:24 04.10.2022 (обновлено: 14:30 04.10.2022)
 

В Минпросвещения проанализируют идеи конкурсантов "Учитель года России"

© РИА Новости / Владимир ТрефиловАнастасия Зырянова
Анастасия Зырянова - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Минпросвещения России проанализирует и постарается воплотить в жизнь все идеи финалистов конкурса "Учитель года России" , заявила заместитель министра просвещения России Анастасия Зырянова.
"Мы очень хотим, чтобы все те идеи, которые высказывают участники конкурса, чтоб они действительно служили на благо развития российского образования. ...Я могу сказать совершенно точно, что ни одна идея, ни одно предложение, оно в воздухе не повиснет, мы посмотрим, проанализируем, мы сделаем максимально так, чтобы все идеи, которые нам предлагают лучшие учителя России, они были воплощены в жизнь", - сказала Зырянова на пресс-конференции в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
Всероссийский конкурс "Учитель года России" проводится ежегодно уже в 33-й раз, в 2022 году он проходит в Тюмени. Имя победителя объявят 5 октября. Каждый год в конкурсе участвуют более 100 тысяч учителей.
Учитель года России - 2022
1 октября, 15:04
Объявлена пятерка призеров конкурса "Учитель года России – 2022"
 
ОбществоСоциальный навигаторСН_ОбразованиеАнастасия ЗыряноваРоссияТюменьУчитель года 2022Министерство просвещения России (Минпросвещения России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала