В Минпросвещения проанализируют идеи конкурсантов "Учитель года России"

"Мы очень хотим, чтобы все те идеи, которые высказывают участники конкурса, чтоб они действительно служили на благо развития российского образования. ...Я могу сказать совершенно точно, что ни одна идея, ни одно предложение, оно в воздухе не повиснет, мы посмотрим, проанализируем, мы сделаем максимально так, чтобы все идеи, которые нам предлагают лучшие учителя России, они были воплощены в жизнь", - сказала Зырянова на пресс-конференции в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".