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В Иркутской области раскрыли убийство, совершенное более 20 лет назад - РИА Новости, 04.10.2022
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В Иркутской области раскрыли убийство, совершенное более 20 лет назад
В Иркутской области раскрыли убийство, совершенное более 20 лет назад - РИА Новости, 04.10.2022
В Иркутской области раскрыли убийство, совершенное более 20 лет назад
В Приангарье завершено расследование уголовного дела об убийстве 20-летнего мужчины, которое было совершено в 2001 году, сообщает СУСК РФ по Иркутской области. РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T14:21
2022-10-04T14:21
происшествия
иркутская область
иркутск
следственный комитет россии (ск рф)
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ИРКУТСК, 4 окт – РИА Новости. В Приангарье завершено расследование уголовного дела об убийстве 20-летнего мужчины, которое было совершено в 2001 году, сообщает СУСК РФ по Иркутской области.По данным следствия, иркутянин в марте 2001 года в ходе пьяной ссоры из пистолета ТТ выстрелил в голову приятеля своей двоюродной сестры. От полученного ранения 20-летний потерпевший скончался на месте преступления. Было заведено уголовное дело об убийстве, раскрыть которое по горячим следам не удалось, так как злоумышленник уехал из Иркутска и по поддельному паспорту жил в Краснодаре. В августе этого года следователями при содействии криминалистов и сотрудников уголовного розыска ГУМВД России по Иркутской области удалось установить местонахождение и личность ныне 42-летнего подозреваемого.После задержания мужчина был этапирован в Иркутск. Ему избрана мера пресечения в виде ареста. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд.
https://ria.ru/20220905/ubiystvo-1814633844.html
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происшествия, иркутская область, иркутск, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Иркутская область, Иркутск, Следственный комитет России (СК РФ)
14:21 04.10.2022
 
В Иркутской области раскрыли убийство, совершенное более 20 лет назад

СУСК по Иркутской области раскрыло убийство, совершенное в 2001 году

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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ИРКУТСК, 4 окт – РИА Новости. В Приангарье завершено расследование уголовного дела об убийстве 20-летнего мужчины, которое было совершено в 2001 году, сообщает СУСК РФ по Иркутской области.
По данным следствия, иркутянин в марте 2001 года в ходе пьяной ссоры из пистолета ТТ выстрелил в голову приятеля своей двоюродной сестры. От полученного ранения 20-летний потерпевший скончался на месте преступления. Было заведено уголовное дело об убийстве, раскрыть которое по горячим следам не удалось, так как злоумышленник уехал из Иркутска и по поддельному паспорту жил в Краснодаре. В августе этого года следователями при содействии криминалистов и сотрудников уголовного розыска ГУМВД России по Иркутской области удалось установить местонахождение и личность ныне 42-летнего подозреваемого.
"В Иркутске завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины, совершившего убийство 21 год назад", - говорится в сообщении.
После задержания мужчина был этапирован в Иркутск. Ему избрана мера пресечения в виде ареста. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд.
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