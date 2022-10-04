https://ria.ru/20221004/ubiystvo-1821425604.html

В Иркутской области раскрыли убийство, совершенное более 20 лет назад

В Иркутской области раскрыли убийство, совершенное более 20 лет назад - РИА Новости, 04.10.2022

В Иркутской области раскрыли убийство, совершенное более 20 лет назад

В Приангарье завершено расследование уголовного дела об убийстве 20-летнего мужчины, которое было совершено в 2001 году, сообщает СУСК РФ по Иркутской области. РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T14:21

2022-10-04T14:21

2022-10-04T14:21

происшествия

иркутская область

иркутск

следственный комитет россии (ск рф)

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ИРКУТСК, 4 окт – РИА Новости. В Приангарье завершено расследование уголовного дела об убийстве 20-летнего мужчины, которое было совершено в 2001 году, сообщает СУСК РФ по Иркутской области.По данным следствия, иркутянин в марте 2001 года в ходе пьяной ссоры из пистолета ТТ выстрелил в голову приятеля своей двоюродной сестры. От полученного ранения 20-летний потерпевший скончался на месте преступления. Было заведено уголовное дело об убийстве, раскрыть которое по горячим следам не удалось, так как злоумышленник уехал из Иркутска и по поддельному паспорту жил в Краснодаре. В августе этого года следователями при содействии криминалистов и сотрудников уголовного розыска ГУМВД России по Иркутской области удалось установить местонахождение и личность ныне 42-летнего подозреваемого.После задержания мужчина был этапирован в Иркутск. Ему избрана мера пресечения в виде ареста. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд.

https://ria.ru/20220905/ubiystvo-1814633844.html

иркутская область

иркутск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, иркутская область, иркутск, следственный комитет россии (ск рф)