В Иркутской области раскрыли убийство, совершенное более 20 лет назад
СУСК по Иркутской области раскрыло убийство, совершенное в 2001 году
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
ИРКУТСК, 4 окт – РИА Новости. В Приангарье завершено расследование уголовного дела об убийстве 20-летнего мужчины, которое было совершено в 2001 году, сообщает СУСК РФ по Иркутской области.
По данным следствия, иркутянин в марте 2001 года в ходе пьяной ссоры из пистолета ТТ выстрелил в голову приятеля своей двоюродной сестры. От полученного ранения 20-летний потерпевший скончался на месте преступления. Было заведено уголовное дело об убийстве, раскрыть которое по горячим следам не удалось, так как злоумышленник уехал из Иркутска и по поддельному паспорту жил в Краснодаре. В августе этого года следователями при содействии криминалистов и сотрудников уголовного розыска ГУМВД России по Иркутской области удалось установить местонахождение и личность ныне 42-летнего подозреваемого.
"В Иркутске завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины, совершившего убийство 21 год назад", - говорится в сообщении.
После задержания мужчина был этапирован в Иркутск. Ему избрана мера пресечения в виде ареста. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд.
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