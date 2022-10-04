https://ria.ru/20221004/twitch-1821374123.html
Twitch грозят штрафы до восьми миллионов рублей за фейки о ВС России
Twitch грозят штрафы до восьми миллионов рублей за фейки о ВС России - РИА Новости, 04.10.2022
Twitch грозят штрафы до восьми миллионов рублей за фейки о ВС России
Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы назначил на 18 октября рассмотрение двух очередных протоколов в отношении стримингового сервиса Twitch... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T12:03
2022-10-04T12:03
2022-10-04T12:03
россия
вооруженные силы рф
происшествия
интернет
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы назначил на 18 октября рассмотрение двух очередных протоколов в отношении стримингового сервиса Twitch за неудаление фейков о российской армии, максимальный штраф за каждый из них - 4 миллиона рублей, передает корреспондент РИА Новости."Протоколы составлены по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ за неудаление стрима с Арестовичем и украинским военкором, приложены соответствующие скриншоты, назначить на 18 октября в 11.00 и в 11.30", - заявил судья Тимур Вахрамеев.Twitch уже дважды штрафовали за фейки о ВС РФ в интервью с украинским политиком Алексеем Арестовичем: на 3 и 4 миллиона рублей.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы рф, происшествия, интернет
Россия, Вооруженные силы РФ, Происшествия, Интернет
Twitch грозят штрафы до восьми миллионов рублей за фейки о ВС России
Twitch грозят два штрафа по четыре миллиона рублей за неудаление фейков о ВС России