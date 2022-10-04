https://ria.ru/20221004/twitch-1821374123.html

Twitch грозят штрафы до восьми миллионов рублей за фейки о ВС России

Twitch грозят штрафы до восьми миллионов рублей за фейки о ВС России - РИА Новости, 04.10.2022

Twitch грозят штрафы до восьми миллионов рублей за фейки о ВС России

Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы назначил на 18 октября рассмотрение двух очередных протоколов в отношении стримингового сервиса Twitch... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T12:03

2022-10-04T12:03

2022-10-04T12:03

россия

вооруженные силы рф

происшествия

интернет

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы назначил на 18 октября рассмотрение двух очередных протоколов в отношении стримингового сервиса Twitch за неудаление фейков о российской армии, максимальный штраф за каждый из них - 4 миллиона рублей, передает корреспондент РИА Новости."Протоколы составлены по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ за неудаление стрима с Арестовичем и украинским военкором, приложены соответствующие скриншоты, назначить на 18 октября в 11.00 и в 11.30", - заявил судья Тимур Вахрамеев.Twitch уже дважды штрафовали за фейки о ВС РФ в интервью с украинским политиком Алексеем Арестовичем: на 3 и 4 миллиона рублей.

https://ria.ru/20221004/tiktok-1821365976.html

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, вооруженные силы рф, происшествия, интернет