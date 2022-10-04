https://ria.ru/20221004/twitch-1821369107.html
Суд оштрафовал Twitch на четыре миллиона рублей за интервью с Арестовичем
Суд оштрафовал Twitch на четыре миллиона рублей за интервью с Арестовичем - РИА Новости, 04.10.2022
Суд оштрафовал Twitch на четыре миллиона рублей за интервью с Арестовичем
Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал на 4 миллиона рублей стриминговый сервис Twitch за отказ удалить интервью с украинским... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T11:38
2022-10-04T11:38
2022-10-04T11:38
алексей арестович
происшествия
россия
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технологии
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал на 4 миллиона рублей стриминговый сервис Twitch за отказ удалить интервью с украинским политиком Алексеем Арестовичем, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Twitch Interactive, Inc признан виновным в совершении административного правонарушения по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 4 миллионов рублей", - огласил решение судья Тимур Вахрамеев.Протокол был составлен за неудаление фейков о спецоперации после выхода интервью с Арестовичем.В конце августа сервис уже был оштрафован на 3 миллиона рублей за фейки о спецоперации – и тоже из-за интервью с Арестовичем.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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алексей арестович , происшествия, россия, москва, интернет, технологии
Алексей Арестович , Происшествия, Россия, Москва, Интернет, Технологии
Суд оштрафовал Twitch на четыре миллиона рублей за интервью с Арестовичем
Суд оштрафовал Twitch на четыре миллиона рублей за неудаление интервью с Арестовичем