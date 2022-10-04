https://ria.ru/20221004/turtsiya-1821333129.html
Проблем в переговорах Турции и России по газу нет, сообщил источник
Проблем в переговорах Турции и России по газу нет, сообщил источник - РИА Новости, 04.10.2022
Проблем в переговорах Турции и России по газу нет, сообщил источник
Анкара и Москва обсуждают не отсрочку платежей за российский газ, переговоры ведутся по цене, никаких проблем в этом отношении нет, заявил РИА Новости источник... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T09:32
2022-10-04T09:32
2022-10-04T09:32
турция
россия
санкции в отношении россии
экономика
цены на нефть
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АНКАРА, 4 окт – РИА Новости. Анкара и Москва обсуждают не отсрочку платежей за российский газ, переговоры ведутся по цене, никаких проблем в этом отношении нет, заявил РИА Новости источник в Анкаре.Агентство Блумберг накануне писало со ссылкой на источники, что Турция попросила Россию отсрочить часть платежей Анкары за природный газ до 2024 года в попытке смягчить экономический ущерб от повышенных цен на энергоносители. Источники отмечали, что пока не ясно, приведут ли переговоры к какому-либо соглашению."Речь идет не об отсрочке, а о цене, ведь раньше в контрактах учитывались котировки европейских бирж, цена была высокая. Сейчас условия поменялись, как известно, достигнуто соглашение о частичной оплате газа в рублях. Никаких проблем в переговорах (по газу) нет, все основывается на доверии и отношении двух лидеров", - сказал собеседник РИА Новости.
https://ria.ru/20221003/gaz-1821299047.html
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турция, россия, санкции в отношении россии, экономика, цены на нефть
Турция, Россия, Санкции в отношении России, Экономика, Цены на нефть
Проблем в переговорах Турции и России по газу нет, сообщил источник
Источник: проблем в переговорах Турции и России по газу нет, все основывается на доверии
АНКАРА, 4 окт – РИА Новости. Анкара и Москва обсуждают не отсрочку платежей за российский газ, переговоры ведутся по цене, никаких проблем в этом отношении нет, заявил РИА Новости источник в Анкаре.
Агентство Блумберг накануне писало со ссылкой на источники, что Турция попросила Россию отсрочить часть платежей Анкары за природный газ до 2024 года в попытке смягчить экономический ущерб от повышенных цен на энергоносители. Источники отмечали, что пока не ясно, приведут ли переговоры к какому-либо соглашению.
"Речь идет не об отсрочке, а о цене, ведь раньше в контрактах учитывались котировки европейских бирж, цена была высокая. Сейчас условия поменялись, как известно, достигнуто соглашение о частичной оплате газа в рублях. Никаких проблем в переговорах (по газу) нет, все основывается на доверии и отношении двух лидеров", - сказал собеседник РИА Новости.