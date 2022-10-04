https://ria.ru/20221004/turtsiya-1821333129.html

Проблем в переговорах Турции и России по газу нет, сообщил источник

Проблем в переговорах Турции и России по газу нет, сообщил источник - РИА Новости, 04.10.2022

Проблем в переговорах Турции и России по газу нет, сообщил источник

Анкара и Москва обсуждают не отсрочку платежей за российский газ, переговоры ведутся по цене, никаких проблем в этом отношении нет, заявил РИА Новости источник... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T09:32

2022-10-04T09:32

2022-10-04T09:32

турция

россия

санкции в отношении россии

экономика

цены на нефть

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АНКАРА, 4 окт – РИА Новости. Анкара и Москва обсуждают не отсрочку платежей за российский газ, переговоры ведутся по цене, никаких проблем в этом отношении нет, заявил РИА Новости источник в Анкаре.Агентство Блумберг накануне писало со ссылкой на источники, что Турция попросила Россию отсрочить часть платежей Анкары за природный газ до 2024 года в попытке смягчить экономический ущерб от повышенных цен на энергоносители. Источники отмечали, что пока не ясно, приведут ли переговоры к какому-либо соглашению."Речь идет не об отсрочке, а о цене, ведь раньше в контрактах учитывались котировки европейских бирж, цена была высокая. Сейчас условия поменялись, как известно, достигнуто соглашение о частичной оплате газа в рублях. Никаких проблем в переговорах (по газу) нет, все основывается на доверии и отношении двух лидеров", - сказал собеседник РИА Новости.

https://ria.ru/20221003/gaz-1821299047.html

турция

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турция, россия, санкции в отношении россии, экономика, цены на нефть