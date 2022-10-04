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Тематическую карту "Тройка" выпустили в честь 115-летия московского такси - РИА Новости, 04.10.2022
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Тематическую карту "Тройка" выпустили в честь 115-летия московского такси
Тематическую карту "Тройка" выпустили в честь 115-летия московского такси - РИА Новости, 04.10.2022
Тематическую карту "Тройка" выпустили в честь 115-летия московского такси
Тематическую карту "Тройка" выпустили в честь 115-летия московского такси, всего таких экземпляров - 5 тысяч, сообщили в Telegram-канале столичного департамента РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T08:33
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общество
максим ликсутов
москва
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Тематическую карту "Тройка" выпустили в честь 115-летия московского такси, всего таких экземпляров - 5 тысяч, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта."В честь 115-летия московского такси мы выпустили новую тематическую "Тройку. Всего — 5 тысяч экземпляров лимитированной карты. Найти их можно в кассах БКЛ уже сегодня", - говорится в сообщении.Кроме того, заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов поздравил всех водителей, сотрудников и пассажиров столичных компаний такси с праздником и отметил, что такси - неотъемлемая часть городского транспорта столицы и один из мировых лидеров по уровню развития сервиса.
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общество, максим ликсутов , москва, telegram (приложение)
Общество, Максим Ликсутов , Москва, Telegram (приложение)
08:33 04.10.2022 (обновлено: 10:20 04.10.2022)
 
Тематическую карту "Тройка" выпустили в честь 115-летия московского такси

Департамент транспорта: в честь юбилея московского такси выпустят тематическую "Тройку"

© Фото : Дептранс МосквыТематическую карту "Тройка" выпустили в честь 115-летия московского такси
Тематическую карту Тройка выпустили в честь 115-летия московского такси - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© Фото : Дептранс Москвы
Тематическую карту "Тройка" выпустили в честь 115-летия московского такси. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Тематическую карту "Тройка" выпустили в честь 115-летия московского такси, всего таких экземпляров - 5 тысяч, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"В честь 115-летия московского такси мы выпустили новую тематическую "Тройку. Всего — 5 тысяч экземпляров лимитированной карты. Найти их можно в кассах БКЛ уже сегодня", - говорится в сообщении.
Кроме того, заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов поздравил всех водителей, сотрудников и пассажиров столичных компаний такси с праздником и отметил, что такси - неотъемлемая часть городского транспорта столицы и один из мировых лидеров по уровню развития сервиса.
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ОбществоМаксим ЛиксутовМоскваTelegram (приложение)
 
 
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