https://ria.ru/20221004/troyka-1821323023.html

Тематическую карту "Тройка" выпустили в честь 115-летия московского такси

Тематическую карту "Тройка" выпустили в честь 115-летия московского такси - РИА Новости, 04.10.2022

Тематическую карту "Тройка" выпустили в честь 115-летия московского такси

Тематическую карту "Тройка" выпустили в честь 115-летия московского такси, всего таких экземпляров - 5 тысяч, сообщили в Telegram-канале столичного департамента РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T08:33

2022-10-04T08:33

2022-10-04T10:20

общество

максим ликсутов

москва

telegram (приложение)

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Тематическую карту "Тройка" выпустили в честь 115-летия московского такси, всего таких экземпляров - 5 тысяч, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта."В честь 115-летия московского такси мы выпустили новую тематическую "Тройку. Всего — 5 тысяч экземпляров лимитированной карты. Найти их можно в кассах БКЛ уже сегодня", - говорится в сообщении.Кроме того, заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов поздравил всех водителей, сотрудников и пассажиров столичных компаний такси с праздником и отметил, что такси - неотъемлемая часть городского транспорта столицы и один из мировых лидеров по уровню развития сервиса.

https://ria.ru/20220909/troyka-1815596178.html

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2022

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общество, максим ликсутов , москва, telegram (приложение)