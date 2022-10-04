https://ria.ru/20221004/tramp-1821316289.html

Трамп пригрозил исками еще нескольким СМИ

Трамп пригрозил исками еще нескольким СМИ - РИА Новости, 04.10.2022

Трамп пригрозил исками еще нескольким СМИ

Бывший президент США Дональд Трамп пригрозил, что в течение нескольких недель или месяцев начнет судиться и с другими СМИ после иска против телеканала CNN. РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T05:48

2022-10-04T05:48

2022-10-04T06:03

в мире

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сша

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ВАШИНГТОН, 4 окт - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп пригрозил, что в течение нескольких недель или месяцев начнет судиться и с другими СМИ после иска против телеканала CNN.Согласно документам суда, Трамп подал иск против CNN с требованием компенсации в размере 457 миллионов долларов. Экс-президент обвиняет телеканал в клевете. По мнению адвокатов Трампа, нападки телеканала на их подзащитного усилились в последние месяцы из-за "опасений, что он может баллотироваться на президентский срок в 2024 году.Он также отметил, что может подать иск против расследующего штурм Капитолия комитета, обвинив его членов в том, что они не хотят расследовать нарушения в ходе выборов президента в 2020 году, а действуют против "людей и патриотов, кто пожаловался и задал вопросы об этом".Подавляющее большинство сторонников Республиканской партии готовы поддержать кандидатуру Трампа в случае его выдвижения на следующих выборах главы государства в 2024 году, показали результаты опроса компании McLaughlin & Associates, опубликованные в конце сентября.

https://ria.ru/20220923/tramp-1818894690.html

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в мире, дональд трамп, сша