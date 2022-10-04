https://ria.ru/20221004/tramp-1821316289.html
Трамп пригрозил исками еще нескольким СМИ
Трамп пригрозил исками еще нескольким СМИ - РИА Новости, 04.10.2022
Трамп пригрозил исками еще нескольким СМИ
Бывший президент США Дональд Трамп пригрозил, что в течение нескольких недель или месяцев начнет судиться и с другими СМИ после иска против телеканала CNN. РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T05:48
2022-10-04T05:48
2022-10-04T06:03
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ВАШИНГТОН, 4 окт - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп пригрозил, что в течение нескольких недель или месяцев начнет судиться и с другими СМИ после иска против телеканала CNN.Согласно документам суда, Трамп подал иск против CNN с требованием компенсации в размере 457 миллионов долларов. Экс-президент обвиняет телеканал в клевете. По мнению адвокатов Трампа, нападки телеканала на их подзащитного усилились в последние месяцы из-за "опасений, что он может баллотироваться на президентский срок в 2024 году.Он также отметил, что может подать иск против расследующего штурм Капитолия комитета, обвинив его членов в том, что они не хотят расследовать нарушения в ходе выборов президента в 2020 году, а действуют против "людей и патриотов, кто пожаловался и задал вопросы об этом".Подавляющее большинство сторонников Республиканской партии готовы поддержать кандидатуру Трампа в случае его выдвижения на следующих выборах главы государства в 2024 году, показали результаты опроса компании McLaughlin & Associates, опубликованные в конце сентября.
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в мире, дональд трамп, сша
В мире, Дональд Трамп, США
05:48 04.10.2022 (обновлено: 06:03 04.10.2022)
Трамп пригрозил исками еще нескольким СМИ
Бывший президент США Дональд Трамп пригрозил исками еще нескольким СМИ
ВАШИНГТОН, 4 окт - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп пригрозил, что в течение нескольких недель или месяцев начнет судиться и с другими СМИ после иска против телеканала CNN.
Согласно документам суда, Трамп подал иск против CNN с требованием компенсации в размере 457 миллионов долларов. Экс-президент обвиняет телеканал в клевете. По мнению адвокатов Трампа, нападки телеканала на их подзащитного усилились в последние месяцы из-за "опасений, что он может баллотироваться на президентский срок в 2024 году.
"В предстоящие недели или месяцы мы также подадим иски против большого количества других СМИ, выпускающих фейковые новости, за их ложь, клевету и недобросовестные действия", - говорится в заявлении Трампа, опубликованном в соцсетях.
Он также отметил, что может подать иск против расследующего штурм Капитолия комитета, обвинив его членов в том, что они не хотят расследовать нарушения в ходе выборов президента в 2020 году, а действуют против "людей и патриотов, кто пожаловался и задал вопросы об этом".
"Иск был подан сегодня против CNN, когда-то престижного телеканала, который превратился в распространителя дезинформации, клеветы и фейковых новостей… Я горжусь подачей иска сегодня", - добавил Трамп.
Подавляющее большинство сторонников Республиканской партии готовы поддержать кандидатуру Трампа в случае его выдвижения на следующих выборах главы государства в 2024 году, показали результаты опроса компании McLaughlin & Associates, опубликованные в конце сентября.