https://ria.ru/20221004/tramp-1821308011.html

Трамп пытается отсудить у CNN 475 миллионов долларов

Трамп пытается отсудить у CNN 475 миллионов долларов - РИА Новости, 04.10.2022

Трамп пытается отсудить у CNN 475 миллионов долларов

Экс-президент США Дональд Трамп подал иск против телеканала CNN с требованием компенсации в размере почти полмиллиарда долларов, свидетельствуют документы суда. РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T01:11

2022-10-04T01:11

2022-10-04T05:54

в мире

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ВАШИНГТОН, 4 окт - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп подал иск против телеканала CNN с требованием компенсации в размере почти полмиллиарда долларов, свидетельствуют документы суда.Бывший президент обвиняет телеканал в клевете и оценивает свой ущерб в 475 миллионов долларов. Иск будут рассматривать в федеральном суде штата Флорида.В иске отмечается, что Трамп не является поклонником телеканала не потому, что тот плохо передает новости, но потому, что "делает новости", сообщая неправду. По мнению адвокатов Трампа, нападки телеканала на их подзащитного усилились в последние месяцы из-за "опасений, что он может баллотироваться на президентский срок в 2024 году.В документе приводится целый ряд эпизодов, где в эфире телеканала или на его сайте оклеветали Трампа. По мнению авторов иска, телеканал действовал намеренно и отказался от возможности опровергнуть или извиниться в своих действиях.Телеканал CNN традиционно является продемократическим, в ходе предвыборных кампаний прошлых лет он открыто поддерживал кандидатов от Демократической партии - Хиллари Клинтон в 2016 году и Джо Байдена в 2020-м.Подавляющее большинство сторонников Республиканской партии готовы поддержать кандидатуру Трампа в случае его выдвижения на следующих выборах главы государства в 2024 году, показали результаты опроса компании McLaughlin & Associates, опубликованные в конце сентября.

https://ria.ru/20220909/tramp-1815801943.html

https://ria.ru/20220921/tramp-1818535067.html

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в мире, дональд трамп, сша, флорида