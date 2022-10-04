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TikTok оштрафовали на три миллиона рублей за отказ удалить пропаганду ЛГБТ
TikTok оштрафовали на три миллиона рублей за отказ удалить пропаганду ЛГБТ - РИА Новости, 04.10.2022
TikTok оштрафовали на три миллиона рублей за отказ удалить пропаганду ЛГБТ
Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы во вторник оштрафовал популярную у подростков социальную сеть TikTok на 3 миллиона рублей за отказ... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T11:25
2022-10-04T11:25
2022-10-04T11:25
происшествия
россия
tiktok
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы во вторник оштрафовал популярную у подростков социальную сеть TikTok на 3 миллиона рублей за отказ удалить контент с пропагандой ЛГБТ, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."TikTok Pte. Ltd признан виновным в совершении административного правонарушения по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 3 миллионов рублей",- огласил решение судья Тимур Вахрамеев.Как следует из материалов дела, Роскомнадзор составил протокол "на основании трех решений Росмолодежи за пропаганду нетрадиционных ценностей, ЛГБТ, феминизма и искаженного представления традиционных сексуальных ценностей".Следом за ним этот же суд рассмотрит протокол в отношении компании Twitch Interactive, составленный по аналогичной статье (по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ) за отказ удалить фейки о российской армии во время спецоперации на Украине.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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происшествия, россия, tiktok, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), интернет, соцсети, социальные сети
Происшествия, Россия, TikTok, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Интернет, Соцсети, Социальные сети
TikTok оштрафовали на три миллиона рублей за отказ удалить пропаганду ЛГБТ
Суд в Москве оштрафовал TikTok на три миллиона рублей за отказ удалить пропаганду ЛГБТ