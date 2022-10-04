https://ria.ru/20221004/tiktok-1821365976.html

TikTok оштрафовали на три миллиона рублей за отказ удалить пропаганду ЛГБТ

TikTok оштрафовали на три миллиона рублей за отказ удалить пропаганду ЛГБТ - РИА Новости, 04.10.2022

TikTok оштрафовали на три миллиона рублей за отказ удалить пропаганду ЛГБТ

Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы во вторник оштрафовал популярную у подростков социальную сеть TikTok на 3 миллиона рублей за отказ... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T11:25

2022-10-04T11:25

2022-10-04T11:25

происшествия

россия

tiktok

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

интернет

соцсети

социальные сети

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы во вторник оштрафовал популярную у подростков социальную сеть TikTok на 3 миллиона рублей за отказ удалить контент с пропагандой ЛГБТ, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."TikTok Pte. Ltd признан виновным в совершении административного правонарушения по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 3 миллионов рублей",- огласил решение судья Тимур Вахрамеев.Как следует из материалов дела, Роскомнадзор составил протокол "на основании трех решений Росмолодежи за пропаганду нетрадиционных ценностей, ЛГБТ, феминизма и искаженного представления традиционных сексуальных ценностей".Следом за ним этот же суд рассмотрит протокол в отношении компании Twitch Interactive, составленный по аналогичной статье (по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ) за отказ удалить фейки о российской армии во время спецоперации на Украине.

https://ria.ru/20220929/uvolnenie-1820474974.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, россия, tiktok, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), интернет, соцсети, социальные сети