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В офисе Зеленского сравнили Tesla и Humvee после слов Маска об Украине - РИА Новости, 04.10.2022
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В офисе Зеленского сравнили Tesla и Humvee после слов Маска об Украине
В офисе Зеленского сравнили Tesla и Humvee после слов Маска об Украине - РИА Новости, 04.10.2022
В офисе Зеленского сравнили Tesla и Humvee после слов Маска об Украине
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк после предложений американского предпринимателя Илона Маска по урегулированию конфликта на Украине... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T19:07
2022-10-04T19:07
в мире
технологии
владимир зеленский
михаил подоляк
илон маск
украина
россия
tesla motors
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк после предложений американского предпринимателя Илона Маска по урегулированию конфликта на Украине заявил, что автомобили принадлежащей бизнесмену фирмы Tesla не спасали жизни украинцев в отличии от американского броневика Humvee.В понедельник Маск написал, что сомневается в возможности победы Украины в случае полномасштабной войны с Россией, и призвал стороны к миру. Он также предложил свое видение урегулирования конфликта на Украине. Проукраинские пользователи Twitter обрушились на Маска с критикой, в том числе ему писали нецензурную брань на украинском языке. После этого Маск заявил, что затраты его другой компании SpaceX на запуск и поддержку (спутниковой сети - ред.) Starlink на Украине составляют около 80 миллионов долларов."То, что помогает останавливать врага. То, что спасает жизнь. Прямое попадание из вражеского танка в машину сил специальных операций. Никаких повреждений. Это пока еще не Tesla. Это Humvee", - написал Подоляк в Twitter, опубликовав видео от украинских военных, снятое в американском внедорожнике, подвергшемся обстрелу из танка.Американская компания Tesla Motors была основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними.
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в мире, технологии, владимир зеленский, михаил подоляк, илон маск, украина, россия, tesla motors, twitter, spacex
В мире, Технологии, Владимир Зеленский, Михаил Подоляк, Илон Маск, Украина, Россия, Tesla motors, Twitter, SpaceX
19:07 04.10.2022
 
В офисе Зеленского сравнили Tesla и Humvee после слов Маска об Украине

Советник главы офиса Зеленского Подоляк сравнил Tesla и Humvee после слов Маска об Украине

© РИА Новости / Tesla Motors / Перейти в медиабанк Илон Маск на презентации компании Tesla Motors
 Илон Маск на презентации компании Tesla Motors - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© РИА Новости / Tesla Motors
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Илон Маск на презентации компании Tesla Motors. Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк после предложений американского предпринимателя Илона Маска по урегулированию конфликта на Украине заявил, что автомобили принадлежащей бизнесмену фирмы Tesla не спасали жизни украинцев в отличии от американского броневика Humvee.
В понедельник Маск написал, что сомневается в возможности победы Украины в случае полномасштабной войны с Россией, и призвал стороны к миру. Он также предложил свое видение урегулирования конфликта на Украине. Проукраинские пользователи Twitter обрушились на Маска с критикой, в том числе ему писали нецензурную брань на украинском языке. После этого Маск заявил, что затраты его другой компании SpaceX на запуск и поддержку (спутниковой сети - ред.) Starlink на Украине составляют около 80 миллионов долларов.
"То, что помогает останавливать врага. То, что спасает жизнь. Прямое попадание из вражеского танка в машину сил специальных операций. Никаких повреждений. Это пока еще не Tesla. Это Humvee", - написал Подоляк в Twitter, опубликовав видео от украинских военных, снятое в американском внедорожнике, подвергшемся обстрелу из танка.
Американская компания Tesla Motors была основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними.
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В миреТехнологииВладимир ЗеленскийМихаил ПодолякИлон МаскУкраинаРоссияTesla motorsTwitterSpaceX
 
 
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