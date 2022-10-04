https://ria.ru/20221004/tesla-1821537658.html

В офисе Зеленского сравнили Tesla и Humvee после слов Маска об Украине

В офисе Зеленского сравнили Tesla и Humvee после слов Маска об Украине - РИА Новости, 04.10.2022

В офисе Зеленского сравнили Tesla и Humvee после слов Маска об Украине

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк после предложений американского предпринимателя Илона Маска по урегулированию конфликта на Украине... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T19:07

2022-10-04T19:07

2022-10-04T19:07

в мире

технологии

владимир зеленский

михаил подоляк

илон маск

украина

россия

tesla motors

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк после предложений американского предпринимателя Илона Маска по урегулированию конфликта на Украине заявил, что автомобили принадлежащей бизнесмену фирмы Tesla не спасали жизни украинцев в отличии от американского броневика Humvee.В понедельник Маск написал, что сомневается в возможности победы Украины в случае полномасштабной войны с Россией, и призвал стороны к миру. Он также предложил свое видение урегулирования конфликта на Украине. Проукраинские пользователи Twitter обрушились на Маска с критикой, в том числе ему писали нецензурную брань на украинском языке. После этого Маск заявил, что затраты его другой компании SpaceX на запуск и поддержку (спутниковой сети - ред.) Starlink на Украине составляют около 80 миллионов долларов."То, что помогает останавливать врага. То, что спасает жизнь. Прямое попадание из вражеского танка в машину сил специальных операций. Никаких повреждений. Это пока еще не Tesla. Это Humvee", - написал Подоляк в Twitter, опубликовав видео от украинских военных, снятое в американском внедорожнике, подвергшемся обстрелу из танка.Американская компания Tesla Motors была основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними.

https://ria.ru/20221003/ukraina-1821289317.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, технологии, владимир зеленский, михаил подоляк, илон маск, украина, россия, tesla motors, twitter, spacex